Gydytojai 71 metų pontifikui rekomendavo atsargumo sumetimais atsisakyti kelionės sraigtasparniu, nes vos prieš kiek daugiau nei savaitę jam buvo atlikta plaučių operacija.
Popiežius Leonas XIV dėl sveikatos atšaukė kelionę į taikos susitikimą Asyžiuje
Aptikę piktybinį naviką, chirurgai pašalino apatinę popiežiaus dešiniojo plaučio skiltį. Gydytojai Leonui diagnozavo plaučių adenokarcinomą, kuri, medicinos ekspertų teigimu, yra dažniausia plaučių vėžio forma.
Vėliau gydytojai pranešė, kad vėžys nebuvo išplitęs. Per operaciją pašalintų audinių tyrimai patvirtino, kad liga buvo lokalizuota, o atlikus onkologinį vertinimą nustatyta, kad tolesnis vėžio gydymas nereikalingas.
Vatikano teigimu, kontrolinė krūtinės ląstos rentgenograma parodė, kad popiežius po operacijos sveiksta gerai.
Nepaisant palankių medicininių tyrimų rezultatų, gydytojai rekomendavo popiežiui kitą antradienį nevykti sraigtasparniu iš Romos į Asyžių, kur vyks susitikimas „Neginkluota ir nuginkluojanti taika“.
Leonas XIV turėjo prisijungti prie judaizmo, islamo, budizmo, hinduizmo ir kitų religijų bei konfesijų atstovų tarpreliginėje maldoje ir kartu paraginti siekti taikos.
Asyžius yra šventojo Pranciškaus Asyžiečio (1181–1226), vieno labiausiai gerbiamų Katalikų Bažnyčios šventųjų, gimtinė.
Vatikanas pranešė, kad popiežius vietoj to nusiųs susitikimo dalyviams žinią, kurioje išreikš savo solidarumą su jais.
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