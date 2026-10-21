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Dėl popiežiaus sveikatos – naujausia žinia

2026-10-21 23:01 / šaltinis: ELTA
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2026-10-21 23:01
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Popiežiui Leonui XIV neprireiks tolesnio gydymo po praėjusią savaitę atliktos plaučio vėžinio naviko pašalinimo operacijos, pareiškė jo gydytojai. Pranešimą trečiadienį paskelbė Vatikanas.

Pirmosios popiežiaus nuotraukos po plaučių vėžio operacijos – Vatikanas (nuotr. facebook.com/vaticannews.lt) (nuotr. gamintojo)

Popiežiui Leonui XIV neprireiks tolesnio gydymo po praėjusią savaitę atliktos plaučio vėžinio naviko pašalinimo operacijos, pareiškė jo gydytojai. Pranešimą trečiadienį paskelbė Vatikanas.

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Tyrimų rezultatai parodė, kad vėžys buvo lokalizuotas, o vėlesnis onkologinis įvertinimas patvirtino, kad tolesnio gydymo 71 metų popiežiui nereikia, sakoma pranešime.

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Gydytojai: po vėžinio naviko operacijos tolesnio gydymo popiežiui neprireiks

Spalio 13 d. Leonui XIV Romos Džemelio klinikoje buvo atlikta operacija. Per ją gydytojai popiežiui pašalino apatinę dešiniojo plaučio skiltį. Pontifikui buvo diagnozuota plaučių adenokarcinoma – dažniausia plaučių vėžio forma.

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Gydytojų duomenimis, operacija buvo sėkminga ir praėjo be komplikacijų. Jau praėjusį šeštadienį popiežius galėjo palikti ligoninę. Nuo tada jis sveiksta Apaštališkuosiuose rūmuose. Sekmadienį pontifikas  buvo pasirodęs tikintiesiems ir maždaug 15 tūkst. žmonių akivaizdoje sukalbėjo Viešpaties angelo maldą. Tuomet jis padėkojo už gausias maldas ir paramą ligos metu.

Trečiadienį prieš bendrąją audienciją Leonas XIV atviru automobiliu pravažiavo per Šv. Petro aikštę. Pasak Italijos laikraščio „La Repubblica“, tikintieji popiežių pasitiko audringais plojimais.

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