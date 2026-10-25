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Trumpas: po karo JAV pasirengusios plėtoti verslo ryšius su Ukraina ir Rusija

2026-10-25 08:16 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 08:16
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios plėtoti verslo ryšius su Ukraina ir Rusija, kai bus pasiektas taikos susitarimas.

Donaldas Trumpas. (EPA/Annabelle Gordon) (EPA-ELTA nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra pasirengusios plėtoti verslo ryšius su Ukraina ir Rusija, kai bus pasiektas taikos susitarimas.

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D. Trumpas tai sakė žurnalistams Palm Biče po to, kai iš anksto balsavo kadencijos vidurio Kongreso rinkimuose.

„Norėtume grįžti prie tokio gyvenimo, kur Rusija ir Ukraina pasiektų susitarimą, o mes tada galėtume užsiimti verslu su jomis abiem. Manyčiau, kad pasibaigus šiam karui plėtosime verslo ryšius ir su Ukraina, ir su Rusija“, – atsakydamas į klausimą apie galimą bendradarbiavimą su Rusija energetikos srityje sakė D. Trumpas.

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Tuo metu pirmoji JAV ponia Melania Trump komentavo humanitarines paliaubas, kuriomis siekiama išgelbėti Oleškų mieste esančius žmones. Ji pasidžiaugė popiežiaus parama šiai iniciatyvai ir išreiškė viltį, kad viskas vyks pagal planą.

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Paprašyta patikslinti, ar ji kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pirmoji ponia atsakė, kad su abiem pasirašyti susitarimai.

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D. Trumpas pridūrė, kad jo žmona pasiekė geresnių rezultatų nei profesionalūs derybininkai, ir užsiminė, kad ji galėtų prisidėti prie derybų.

„Manau, šiuo metu jai sekasi geriau nei profesionalams. Ji susitarė dėl paliaubų. Tai susiję su vaikais ir žmonėmis, pagyvenusiais žmonėmis“, – sakė D. Trumpas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, M. Trump paskelbė susitarusi dėl vietinių paliaubų Rusijos okupuotame Chersono srities Oleškų mieste.

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