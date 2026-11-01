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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Popiežius Leonas XIV pasveikino humanitarinę misiją Ukrainoje: štai ką paragino daryti

2026-11-01 16:23 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 16:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Popiežius Leonas XIV pasveikino sėkmingai užbaigtą humanitarinę misiją Chersono srities Oleškų mieste ir išreiškė viltį, kad šalių bendradarbiavimas paskatins naujas taikos iniciatyvas. Tai pontifikas pareiškė sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos Vatikano Šv. Petro aikštėje, remdamasi „Vatican News“ praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)
GALERIJA (4)

Popiežius Leonas XIV pasveikino sėkmingai užbaigtą humanitarinę misiją Chersono srities Oleškų mieste ir išreiškė viltį, kad šalių bendradarbiavimas paskatins naujas taikos iniciatyvas. Tai pontifikas pareiškė sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos Vatikano Šv. Petro aikštėje, remdamasi „Vatican News“ praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

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„Pastarosiomis dienomis Oleškų mieste buvo surengta humanitarinė operacija, siekiant padėti civiliams gyventojams. Tikiuosi, kad šalių bendradarbiavimas, sudaręs sąlygas šiam būtinam žmogiškumo gestui, paskatins didesnį norą užmegzti dialogą ir naujas konkrečias taikos iniciatyvas“, – kalbėjo popiežius.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

Jis taip pat paragino tikinčiuosius melstis Mergelei Marijai už visus, kurie kenčia dėl įvairiose pasaulio vietose vykstančių karų.

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2026 m. spalio 23 d. buvo oficialiai patvirtintas susitarimas dėl humanitarinės misijos Oleškuose.

Tarptautinį humanitarinį tarpininkavimą užtikrino JAV pirmoji ponia Melania Trump ir jos komanda.

Ukrainos pusėje susitarimą patvirtino Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, o Rusijos pusėje – žmogaus teisių komisarė Jana Lantratova.

D. Lubinecas vadovavo Ukrainos derybų grupei dėl šios misijos, o jo kolegė iš Rusijos J. Lantratova – Rusijos delegacijai.

Humanitarinę misiją laikinai okupuotame Chersono srities Oleškų mieste vykdžiusi Ukrainos delegacija spalio 31 d. grįžo į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją.

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