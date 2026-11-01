Popiežius Leonas XIV pasveikino humanitarinę misiją Ukrainoje: štai ką paragino daryti

„Pastarosiomis dienomis Oleškų mieste buvo surengta humanitarinė operacija, siekiant padėti civiliams gyventojams. Tikiuosi, kad šalių bendradarbiavimas, sudaręs sąlygas šiam būtinam žmogiškumo gestui, paskatins didesnį norą užmegzti dialogą ir naujas konkrečias taikos iniciatyvas“, – kalbėjo popiežius.
Jis taip pat paragino tikinčiuosius melstis Mergelei Marijai už visus, kurie kenčia dėl įvairiose pasaulio vietose vykstančių karų.
2026 m. spalio 23 d. buvo oficialiai patvirtintas susitarimas dėl humanitarinės misijos Oleškuose.
Tarptautinį humanitarinį tarpininkavimą užtikrino JAV pirmoji ponia Melania Trump ir jos komanda.
Ukrainos pusėje susitarimą patvirtino Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas, o Rusijos pusėje – žmogaus teisių komisarė Jana Lantratova.
D. Lubinecas vadovavo Ukrainos derybų grupei dėl šios misijos, o jo kolegė iš Rusijos J. Lantratova – Rusijos delegacijai.
Humanitarinę misiją laikinai okupuotame Chersono srities Oleškų mieste vykdžiusi Ukrainos delegacija spalio 31 d. grįžo į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją.
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