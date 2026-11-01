Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkija pasirinko vieną kelią, Lietuva dvejoja: kas laukia kuro kainų?

2026-11-01 09:00 / šaltinis: Žinių radijas
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-01 09:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Akcizo kurui mažinimas priverstų „pilnai praskolinti Lietuvą“, tvirtina Verslo konfederacijos prezidentas. Kol kuro kainos kelia problemų, prie šalies ekonominio augimo reikšmingai prisideda imigrantai.

Kuro kainos (tv3.lt koliažas)

Akcizo kurui mažinimas priverstų „pilnai praskolinti Lietuvą“, tvirtina Verslo konfederacijos prezidentas. Kol kuro kainos kelia problemų, prie šalies ekonominio augimo reikšmingai prisideda imigrantai.

REKLAMA
14

Laidoje interviu davė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Donaldas Trumpas vienašališkai ir netikėtai nuėmė sankcijas Rusijai dėl dyzelino. Visi supranta dėl ko, Amerikoje trečdaliu pabrangęs dyzelinas, nuo prieškrizinio lygio. Ar tai nedaroma Ukrainos saugumo sąskaita?

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Romanovkis: Vienareikšmiškai, bent jau viešosios retorikos prasme tai tikrai kenkia saugumo situacijai. Vis dėlto, D. Trumpo retorika, net ne veiksmai, o pati retorika įtakoja vienokius ar kitokius veiksmus.

REKLAMA
REKLAMA

Be abejonės, žinodami Rusijos elgseną, ji yra pagrįsta tuo, kad jei ji mano, kad jos oponentas daro jai nuolaidą, tai skatina dar didesnę agresiją. Čia, tikriausiai, didžiausia rizika.

REKLAMA

Kaip bus realybėje? Ar išvis Rusija turi galimybę eksportuoti? Čia gali būti dar vienas rusų blefas, kai jie bando pažadėti tai, ko iš tikrųjų neturi. Kaip ir dalinai tam tikras D. Trumpo blefas, kai žada, kad kažką jo rinkėjai gaus.

Prisiminkime pažadus šimtais procentų kelti muitus – kuo visa tai baigėsi? Vieną dieną pakelia, kitą dieną atšaukia. Dėl to aš manau, kad reikia žiūrėti į realią situaciją Ukrainoje, realią JAV paramą.    

REKLAMA
REKLAMA

     

Jei būtų pasiektos energetinės paliaubos: neatakuojama energetinė infrastruktūra tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje, dyzelino sankcija būtų sušvelninta. Ar tai galėtų atsiliepti mūsų situacijai, mūsų kuro kainoms?

A. Romanovskis: Aš abejoju. Pačios energetinės paliaubos yra naudingos ir Ukrainai, nes Ukraina žengia į žiemą ir nemažai kalbų, kad tai gali būti viena sudėtingiausių, jei ne sudėtingiausia žiema.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Toks variantas tikrai nebūtų pats blogiausias, gal kaip tik būtų geriausias. Vis dėlto, jei dėl energetinių objektų atakų Rusijoje kenčia Rusijos ekonomika, tai dėl energetikos objektų Ukrainoje atakų kenčia pirmiausia Ukrainos žmonės.

Čia, tikriausiai, yra ta kaina, kurią ukrainiečiai sutiktų sumokėti – neatakuodami Rusijos naftos perdirbimo įmonės, kad jų gyventojai galėtų atsikvėpti.

REKLAMA

Ar tai paveiktų mūsų situacija? Abejotina, nes vis dėlto, nemaža dalis mūsų kainų kylimo yra susijusi su JAV ir Irano karu ir Hormūzo sąsiaurio uždarymu.

Akcizo mažinimas ne sprendimas

Koalicijos partneriai nesusitaria, ką daryti dėl kuro kainų. Ar reikėtų mažinti akcizą?

A. Romanovskis: Nėra vieno verslo bendruomenės balso, nes verslo bendruomenė yra tuo pačiu ir vartotojai, verslininkai, kurių verslas nepriklauso nuo kuro kainų. Čia negalima bendravardiklinti.

REKLAMA

Bet aš sakyčiau, kad pagrindinis bendras klausimas būtų – jei turi tokią įtampą dėl biudžeto formavimo, iš kur gausi pajamų, jei tam tikras pajamas mažinsi? Reikia pripažinti, kad iš akcizo valstybė dabar užsidirba.  Pakilusios kainos atneša daugiau PVM ir atsisakymas pajamų yra dviprasmiškas.

Yra nuomonė, kad su tokiais akcizais išvežame pinigus iš Lietuvos. Ar reiktų akcizus mažinti, kaip daro lenkai?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Romanovskis: Jūs įsivaizduokit, lenkai dvigubai sumažino PVM. Mes kalbame apie kosmines sumas. Jei mes kalbame, kad trūksta pinigų dabar, nieko nesumažinus trūksta pinigų mokytojams, sveikatos sistema visiškai braška, pajamos neauga – tai dvigubai sumažinus kuro PVM turėtume pilnai praskolinti Lietuvą, norėdami bent tame pačiame išlaidų lygyje likti.

Beveik nė viena Europos Sąjungos šalis neina tokiu keliu, Lenkijos pavyzdys yra labiau išimtis iš taisyklės.

REKLAMA

Ar bijote 3,8 proc. valstybės biudžeto deficito, ar su juo viskas tvarkoje?

A. Romanovskis: Man tikrai yra neramu dėl kelių priežasčių. Pirma priežastis, ir tai yra absoliutus prioritetas visų politinių partijų, išlaikyti gynybos finansavimą. Tai yra taškas. Tuo pačiu, vyriausybė ateina su labai įspūdingai pažadais demografijos srityje, kur šimtamilijoninis paketas.

REKLAMA

Dar daugiau – aš girdžiu, kad 3,8 proc. bus tada, kai kitos pozicijos biudžete bus nurėžtos. Negaliu prognozuoti, kol nematėme galutinių skaičių, bet tai tikrai neramina.

Šnektelėkime apie migraciją. Užsidarė kvota žmonėms, kurie nori čia atvažiuoti dirbti. Padėjote ant stalo skaičius: šiemet iki 150 mln. minuso, jei laikomės griežtos migracinės politikos ir jei kitais metais nieko nedarome su kvota, prarandame pusę milijardo. Jūs siūlote apskritai atisakyti kvotos?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Romanovskis: Mes ne kvailiai esame, mes suprantame, kokioje šalyje norime gyventi. Šiais laikais, matant, kas vyksta pasaulyje, reikia derinti ekonominį augimą su saugumo ar valstybės stabilumo, visuomenės stabilumo užtikrinimo tikslais.

Mes tik sakome, kad objektyvi situacija yra, kad migrantai, patinka mums, nepatinka, sudaro labai reikšmingą dalį mūsų ekonominio augimo. Lietuvos Bankas yra paskaičiavęs, kad per pastaruosius penkis metus pusė mūsų ekonomikos augimo ateina iš trečiųjų šalių piliečių, kurie dirba čia. Ar tai būtų Ukrainos pabėgėliai, ar tai būtų kokie nors vairuotojai iš Indijos arba kitų šalių.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų