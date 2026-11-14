Sylvainas Francisco pribloškė išvaizdos pokyčiais: pamatykite, kaip atrodo dabar

Naujausiuose jo kadruose galima matyti, kad sportininkas nusiskuto galvą plikai.
Štai kaip atrodo dabar
Šiuo metu Atėnų „Panathinaikos“klubą atstovaujantis žaidėjas rungtynėse pasirodė su nauju įvaizdžiu.
Socialiniuose tinkluose buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame jis eina į areną prieš varžybas. Akį traukė ne tik stilinga o apranga, bet ir pasikeitusi šukuosena.
Primename, kad vakar Eurolygoje namie žaidusi Atėnų „Panathinaikos“ (8/3) ekipa 74:76 (17:17, 16:15, 24:11, 17:33) nusileido Barselonos „Barcelona“ (8/3) krepšininkams.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 19 (6 atk. kam.), Sylvainas Francisco 17 (4/9 trit.), Nigelas Hayesas-Davisas 9 (6 rez. per.), Juancho Hernangomezas 8 (2/3 trit.).
„Barcelona“: Justinas Robinsonas 24 (5/8 trit.), Tyrese’as Martinas 13 (6 atk. kam.), Stanley Umude 9 (5 atk. kam.), Olvier Nkamhoua (7 atk. kam.) ir Aleksanderis Balcerowskis po 7.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.