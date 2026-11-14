Pamačiusi, kas vyksta Lietuvoje, mokytoja Veronika tylėti nebegali: rėžė iš peties

Moteris įrašą apie tai paviešino socialiniuose tinkluose, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt.
Tylėti nebegali
Savo paskyroje moteris išreiškė palaikymą streikuoti pasiruošusiems mokytojams. Be to, ji pabrėžė, kad problemas, susijusius su mokytojų atlygiu ir orumu reikia spręsti nedelsiant.
Moteris Instagram tinkle rašė:
„VISADA PALAIKIAU IR PALAIKYSIU MOKYTOJUS!
Mokytojai kasdien dirba su mūsų ATEITIMI! O į ateitį reikia investuoti. Ir investuoti STIPRIAI!
Mokytojų trūksta, darbo krūviai auga, o mūsų „nuostabioji“ valdžia vis žada, svarsto ir planuoja… Bet kada pagaliau pradėsime SPRĘSTI?
Palaikau mokytojų streikus! Ir ne todėl, kad neturime ką veikti. Oi, patikėkite, veiklos mums tikrai netrūksta!
Streikuojame, nes norime būti IŠGIRSTI! Nes esmė, ne tik atlyginimai, bet ir PAGARBA, orios darbo sąlygos bei mūsų profesijos ateitis!
O kai premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina mokytojus „turėti saiką“, norisi paklausti: O KUR TAS SAIKAS BUVO PER ČEKIUKŲ SKANDALĄ? Gal prieš mokant kitus vertėtų prisiminti savo istoriją?
Kviečiu VISUS palaikyti mokytojus! Nes tai žmonės, kurie kasdien dirba su JŪSŲ VAIKAIS! Jie ne tik moko skaityti, rašyti ar skaičiuoti. Jie ugdo asmenybes, moko tikėti savimi, svajoti ir siekti savo tikslų!
MOKYTOJAI, NEBIJOKITE STREIKUOTI! 2018 metais buvau VIENINTELĖ mokytoja savo mokykloje, streikavusi iki pat pabaigos! Ir žinote ką? Vis dar dirbu savo mylimą darbą! Nė karto nesigailėjau, kad išdrįsau pastovėti už save ir kolegas!
Mokytojų streikas, ne kova prieš vaikus ar tėvus. Tai kova UŽ mūsų vaikų ATEITĮ!
Jeigu mes patys nekovosime už savo profesiją, tai kas kovos? TODĖL PAVAROM VĖL! MOKYTOJAI, MES ESAME JĖGA!“
Mokytojų streikas
Kaip rašė BNS, daliai mokytojų dėl per mažų atlyginimų kitą savaitę ketinant streikuoti, premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina „turėti saiką“.
„Nepamirškim tos situacijos. Mes vienu metu kalbam ir apie didžiulį valstybės deficitą, ir tuo pačiu sakom, kad darbo užmokestis yra per menkas, jis turėtų būti didesnis. Tai čia kažkas su logika tada yra negerai“, – žurnalistams Kupiškyje sakė ministras pirmininkas.
„Mokytojams, pedagogams yra skirta kitais metais 245 mln. eurų. Tai yra reikšminga suma. Jokia kita grupė mūsų valstybėje dirbančių nėra taip paskatinama (...). Tai aš manau, kad reikia kaip gyvenime turėt saiką“, – pridūrė jis.
Primename, kad Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) duomenimis, nuo pirmadienio prasidedančiame neterminuotame streike ketina dalyvauti apie 150 mokyklų visoje Lietuvoje ir apie 4 tūkst. mokytojų.
Kaip skelbta, LŠDPS reikalauja kitąmet bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus. Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
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