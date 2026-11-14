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TV3 naujienos > Žmonės

Vėžiu sergančio Joe Bideno žmona prabilo apie skaudžią realybę: „Dabar...“

2026-11-14 09:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 09:45
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Buvusi JAV pirmoji ponia Jill Biden (75 m.) atvirai prabilo apie gyvenimą su sunkia liga kovojančiu vyru, buvusiu JAV prezidentu Joe Bidenu (83 m.). Ketvirtos stadijos prostatos vėžiu sergančio politiko žmona neslepia, kad diagnozė iš esmės pakeitė jų kasdienybę, tačiau kartu dar labiau sustiprino santuoką.

Joe ir Jill Biden (nuotr. soc. tinklų, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (13)

Buvusi JAV pirmoji ponia Jill Biden (75 m.) atvirai prabilo apie gyvenimą su sunkia liga kovojančiu vyru, buvusiu JAV prezidentu Joe Bidenu (83 m.). Ketvirtos stadijos prostatos vėžiu sergančio politiko žmona neslepia, kad diagnozė iš esmės pakeitė jų kasdienybę, tačiau kartu dar labiau sustiprino santuoką.

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Interviu žurnalui „People“, duotame lapkričio 5 dieną poros namuose Vilmingtone, Delavero valstijoje, J. Biden papasakojo apie vyro ligą, nelengvus išgyvenimus ir šeimos palaikymą.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Joe Bidenas

„Per savo santuoką patyrėme daugybę pakilimų ir nuosmukių, tačiau manau, kad dabar esame stipresni nei bet kada anksčiau. Net nemaniau, kad tai įmanoma“, – sakė buvusi pirmoji ponia.

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Diagnozė pakeitė visus planus

2025 metų gegužę, praėjus 118 dienų po prezidento kadencijos pabaigos, J. Bidenas paskelbė, kad jam diagnozuotas ketvirtos stadijos prostatos vėžys, išplitęs į kaulus.

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Pasak jo žmonos, ši žinia šeimą užklupo visiškai netikėtai.

„Po gyvenimo Baltuosiuose rūmuose turėjome kitokių planų. Norėjome keliauti, galbūt aplankyti Italiją ar daugybę kitų vietų, kurias buvome suplanavę. Tačiau vos išgirdus diagnozę visas mūsų gyvenimas visiškai pasikeitė“, – pasakojo ji.

J. Biden prisiminė akimirką, kai galutinai suvokė, kad jų ateitis nebebus tokia, kokią įsivaizdavo.

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Kartą, lankydamasi grožio salone, ji vartė žurnalą ir svajojo apie jame pristatomas kelionių kryptis. Tačiau staiga suprato, kad tokios išvykos nebėra jų gyvenimo prioritetas.

„Staiga man toptelėjo mintis: „Palauk, juk dabar mūsų gyvenimas jau nebe toks.“ Padėjau žurnalą į šalį ir turėjau skirti akimirką suvokti, kad Joe serga ketvirtos stadijos prostatos vėžiu, kuris yra išplitęs į kitas kūno vietas. Dėl metastazių jis visada sirgs vėžiu. Tai pakeičia tavo gyvenimą, tavo požiūrį į jį. Taigi dabar mūsų laukia naujas gyvenimo etapas“, – atviravo ji.

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Neslepia, kad rūpintis sergančiu vyru sunku

Buvusi pirmoji ponia neslėpė, kad rūpinimasis sunkiai sergančiu artimuoju reikalauja daug fizinių ir emocinių jėgų.

Pasak jos, po viešo pranešimo apie vyro ligą su ja susisiekė daugybė žmonių, kurie taip pat rūpinasi sergančiais šeimos nariais.

„Labai daug žmonių kreipėsi į mane, o aš savo ruožtu susisiekiau su jais. Supratau, kaip tai sunku, kaip emociškai ir fiziškai sudėtinga išgyventi kiekvieną dieną“, – kalbėjo J. Biden.

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Ji papasakojo, kaip šiandien atrodo jos kasdienybė.

„Mano dienos sukasi apie tai, ar jis tinkamai maitinasi, ar sportuoja, ar vartoja reikiamus vaistus, ar pasikalbėjau su gydytoju. Ir visa tai prisideda prie šeimos gyvenimo bei kitų pareigų, kurias turi kiekvienas sutuoktinis ar šeimos narys“, – pasakojo ji.

Nors J. Biden sulaukia pagalbos prižiūrint vyrą, ji ir pati stengiasi išlikti aktyvi. Neseniai buvusi pirmoji ponia pradėjo ne visą darbo dieną dėstyti literatūrą netoliese esančiame moterų kalėjime.

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Didžiausia stiprybė – šeimos palaikymas

Sunkiu laikotarpiu Bidenų šeimai ypač svarbus artimųjų palaikymas. Pasak J. Biden, daug stiprybės jai suteikia vaikai ir anūkai, kurie nuolat domisi senelio sveikata.

„Stiprybės semiuosi iš mane supančios šeimos. Jie nuolat teiraujasi: „Kaip laikosi senelis?“ Skambina, atvažiuoja aplankyti arba tiesiog leidžia laiką mūsų namuose. Tad visai nieko keisto užėjus į namus rasti vaikų trečiame aukšte, apačioje miegančių artimųjų ar anūkų“, – pasakojo ji.

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Buvusi pirmoji ponia džiaugėsi, kad anūkai šiuo nelengvu laikotarpiu rodo ypatingą dėmesį ir meilę.

„Anūkai buvo tiesiog nuostabūs, kupini meilės. Tikrai labai gražu tai matyti“, – pridūrė ji.

Artėja 50-osios vestuvių metinės

Kitų metų birželį J. Bidenas ir jo žmona minės 50-ąsias vestuvių metines. Nepaisant sveikatos iššūkių, buvęs JAV prezidentas negailėjo šiltų žodžių savo gyvenimo partnerei.

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„Nuo pat pradžių žinojau, kokia ji yra. Visų pirma, Jill yra nepaprastai protinga. Antra, manau, kad ji yra gražiausia moteris pasaulyje. Tikriausiai taip galvoja kiekvienas vyras apie savo žmoną, bet aš tuo iš tiesų tikiu. Mes esame tikri gyvenimo partneriai“, – sakė J. Bidenas.

Buvęs prezidentas jau baigė spindulinės terapijos kursą ir šiuo metu jam taikoma hormonų terapija. Apie kovą su vėžiu jis taip pat pasakoja naujoje savo atsiminimų knygoje „Promise Me, America“, kuri pasirodys lapkričio 17 dieną.

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„Viskas, ką galiu padaryti, – padedamas nuostabios medikų komandos ir dar nuostabesnės šeimos kovoti iš visų jėgų. Būtent tai ir darau“, – knygoje rašo J. Bidenas.

Kalbėdamas su „People“, buvęs JAV vadovas patikino, kad nepaisant sunkios diagnozės jaučiasi gerai.

„Nesakau, kad gyvensiu amžinai, tačiau esmė ta, kad visi mano protiniai gebėjimai išlikę, vis dar galiu daryti tai, ką dariau anksčiau, ir jaučiuosi gerai“, – teigė jis.

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Atkirto įtarimams dėl nuslėptos ligos

Interviu metu J. Bidenas taip pat sureagavo į viešojoje erdvėje pasirodžiusius svarstymus, esą apie savo ligą jis galėjo žinoti dar eidamas prezidento pareigas, tačiau šią informaciją nuslėpė.

Buvęs JAV vadovas tokius įtarimus kategoriškai atmetė.

„Daugelis taip elgiasi. Jei eina renkamas pareigas, slepia blogas naujienas nuo visuomenės. Aš taip nesielgiau. Pranešėme visuomenei, kai tik sužinojau, kas vyksta. Manau, kad šalies vadovui svarbu parodyti žmonėms, jog jis išgyvena tuos pačius sunkumus, su kuriais susiduria daugybė amerikiečių. Aš tikrai nieko neslėpiau“, – tikino jis.

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J. Bidenas taip pat gynė savo sprendimą 2024 metais siekti dar vienos prezidento kadencijos, nors galiausiai pasitraukė iš rinkimų po nesėkmingų debatų su Donaldu Trumpu ir kilusio susirūpinimo dėl jo sveikatos.

Savo atsiminimuose jis rašo: „Žmonės sako, kad apgaudinėjau save manydamas, jog būdamas tokio amžiaus galiu eiti prezidento pareigas. Mano atsakymas toks: aš tas pareigas jau ėjau.“

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Paklaustas, kodėl, jo manymu, amerikiečiams kilo abejonių dėl jo amžiaus, buvęs prezidentas teigė suprantantis tokį visuomenės požiūrį.

„Tai natūralu. Jei rytoj jums pasakytų, kad jūsų įmonės vadovu bus paskirtas aštuoniasdešimtmetis, tikriausiai pagalvotumėte: „Kas, po velnių, čia vyksta?“ Tačiau manau, kad mano pranašumas buvo tas, jog pažinojau daugybę pasaulio lyderių, žinojau jų požiūrį, supratau, kas vyksta, o daugelis jų patys kreipdavosi į mane. Manau, kad tai buvo privalumas, o ne trūkumas“, – kalbėjo J. Bidenas.

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