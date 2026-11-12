Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paviešinta, ką privačiame laiške Trumpas rašė Bidenui: „Neįsivaizduojama...“

2026-11-12 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas paviešino netikėtai šiltą laišką, kurį Donaldas Trumpas jam paliko Baltuosiuose rūmuose po pralaimėtų 2020 metų prezidento rinkimų. Nors abu politikai ne kartą viešai kritikavo vienas kitą, asmeniniame laiške D. Trumpas savo įpėdiniui negailėjo gražių žodžių.

Joe Bidenas, Donaldas Trumpas (nuotr. soc. tinklų, nuotr. whitehouse.gov)
GALERIJA (6)

Buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas paviešino netikėtai šiltą laišką, kurį Donaldas Trumpas jam paliko Baltuosiuose rūmuose po pralaimėtų 2020 metų prezidento rinkimų. Nors abu politikai ne kartą viešai kritikavo vienas kitą, asmeniniame laiške D. Trumpas savo įpėdiniui negailėjo gražių žodžių.

REKLAMA
0

Rankraštinis laiškas, kurį D. Trumpas paliko J. Bidenui Ovaliajame kabinete 2021 metų sausį, pirmą kartą tapo viešas. J. Bidenas nusprendė jį įtraukti į netrukus pasirodysiančią savo atsiminimų knygą „Promise Me, America“, rašė Unilad.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Ant oficialaus Baltųjų rūmų popieriaus juodu žymekliu parašytas laiškas buvo įdėtas į voką, adresuotą „46“. Šis skaičius simbolizavo J. Bideną, tapusį 46-uoju JAV prezidentu.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu J. Bidenas žurnalistams buvo užsiminęs, kad D. Trumpas jam paliko „labai dosnų laišką“, tačiau jo turinio neatskleidė.

REKLAMA

Toks gestas nustebino, mat 2020 metų prezidento rinkimų kampanijos metu D. Trumpas ne kartą viešai įžeidinėjo savo varžovą, vadindamas jį „mieguistu“, „nevykėliu“, „labai kvailu“, „lėtu“ ir kitais epitetais.

Po pralaimėtų rinkimų D. Trumpas taip pat nepagrįstai tvirtino, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti. 2021 metų sausio 6 dieną jo šalininkai įsiveržė į JAV Kapitolijų, o pats D. Trumpas vėliau nedalyvavo J. Bideno inauguracijoje ir išvyko į Floridą.

REKLAMA
REKLAMA

Atskleidė, ką Trumpas parašė laiške

2021 metų sausio 20 dieną datuotą laišką sudaro šešios pastraipos. Jis prasideda kreipiniu „Mielas Joe“, o pabaigoje pasirašyta tiesiog „Donald“.

„Kasdien ateiti dirbti į Ovalųjį kabinetą yra neįsivaizduojama palaima“, – laiško pradžioje rašė D. Trumpas.

Toliau jis aprašė ypatingą Baltųjų rūmų atmosferą ir istorinę šios vietos reikšmę.

„Istorija aidi nuo kiekvienos sienos, kiekvienos statulos, kiekvieno nuostabaus paveikslo ir kiekvieno šios stebuklingos vietos kampelio“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas taip pat rašė apie Baltųjų rūmų laiptus, koridorius ir duris, už kurių slypi svarbūs Amerikos istorijos momentai, bei prisiminė iškilias asmenybes, formavusias šalies likimą.

Laiške jis ragino J. Bideną kasdien bent akimirką skirti apmąstymams apie savo pirmtakus ir jų nuveiktus darbus.

Buvęs prezidentas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad J. Bidenas išliks ištikimas sau ir Amerikos žmonėms.

REKLAMA

„Tavo stiprybė, giliausias energijos šaltinis, kyla iš žinojimo, kad milijonai ir milijonai žmonių tavimi pasikliauja“, – rašė D. Trumpas.

Laišką jis užbaigė šiltais linkėjimais J. Bidenui ir jo žmonai Jill.

„Telaimina Dievas tave ir Jill, ir telaimina Dievas Ameriką!“ – tokiais žodžiais baigėsi laiškas.

Vis dėlto dabartinė Baltųjų rūmų administracija į paviešintą laišką sureagavo gerokai griežčiau. Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas leidiniui „Metro“ pareiškė, kad J. Bidenas turėjo įsiklausyti į D. Trumpo „išmintingus žodžius“.

REKLAMA

„Tačiau vietoj to jis bandė sugriauti šią šalį ir panaudoti teisingumo sistemą kaip ginklą prieš savo politinius priešus“, – teigė S. Cheungas.

Jis taip pat pareiškė, kad J. Bidenas esą yra „gėda“, o Amerikai geriau, kai šis nebeužima prezidento pareigų.

J. Bideną nustebino ir dar vienas D. Trumpo prisipažinimas

Kaip paaiškėjo, 2021 metais paliktas laiškas nebuvo vienintelis kartas, kai D. Trumpas nustebino savo politinį varžovą netikėtu draugiškumu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo atsiminimų knygos ištraukoje, kurią paskelbė leidinys „The Atlantic“, J. Bidenas prisiminė ir jų susitikimą po 2024 metų JAV prezidento rinkimų, kuriuose D. Trumpas iškovojo pergalę.

Pasak J. Bideno, per tradicinį susitikimą Ovaliajame kabinete D. Trumpas elgėsi taip draugiškai, kad jam net kilo abejonių, ar šis kalba rimtai.

„Jo tonas buvo toks draugiškas, kad net pagalvojau, jog jis galbūt iš manęs šaiposi“, – knygoje prisiminė J. Bidenas.

REKLAMA

Tačiau labiausiai jį nustebino asmeniškas D. Trumpo prisipažinimas.

„Žinai, Joe, jei ne politika, manau, mes būtume geri draugai“, – anot J. Bideno, jam pasakė D. Trumpas.

Buvęs JAV prezidentas prisipažino, kad tokie privataus bendravimo momentai jam sukėlė jausmą, „tarsi egzistuotų du Donaldai Trumpai“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų