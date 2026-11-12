Paviešinta, ką privačiame laiške Trumpas rašė Bidenui: „Neįsivaizduojama...“

Rankraštinis laiškas, kurį D. Trumpas paliko J. Bidenui Ovaliajame kabinete 2021 metų sausį, pirmą kartą tapo viešas. J. Bidenas nusprendė jį įtraukti į netrukus pasirodysiančią savo atsiminimų knygą „Promise Me, America“, rašė Unilad.
Ant oficialaus Baltųjų rūmų popieriaus juodu žymekliu parašytas laiškas buvo įdėtas į voką, adresuotą „46“. Šis skaičius simbolizavo J. Bideną, tapusį 46-uoju JAV prezidentu.
Tuo metu J. Bidenas žurnalistams buvo užsiminęs, kad D. Trumpas jam paliko „labai dosnų laišką“, tačiau jo turinio neatskleidė.
Toks gestas nustebino, mat 2020 metų prezidento rinkimų kampanijos metu D. Trumpas ne kartą viešai įžeidinėjo savo varžovą, vadindamas jį „mieguistu“, „nevykėliu“, „labai kvailu“, „lėtu“ ir kitais epitetais.
Po pralaimėtų rinkimų D. Trumpas taip pat nepagrįstai tvirtino, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti. 2021 metų sausio 6 dieną jo šalininkai įsiveržė į JAV Kapitolijų, o pats D. Trumpas vėliau nedalyvavo J. Bideno inauguracijoje ir išvyko į Floridą.
Atskleidė, ką Trumpas parašė laiške
2021 metų sausio 20 dieną datuotą laišką sudaro šešios pastraipos. Jis prasideda kreipiniu „Mielas Joe“, o pabaigoje pasirašyta tiesiog „Donald“.
„Kasdien ateiti dirbti į Ovalųjį kabinetą yra neįsivaizduojama palaima“, – laiško pradžioje rašė D. Trumpas.
Toliau jis aprašė ypatingą Baltųjų rūmų atmosferą ir istorinę šios vietos reikšmę.
„Istorija aidi nuo kiekvienos sienos, kiekvienos statulos, kiekvieno nuostabaus paveikslo ir kiekvieno šios stebuklingos vietos kampelio“, – teigė jis.
D. Trumpas taip pat rašė apie Baltųjų rūmų laiptus, koridorius ir duris, už kurių slypi svarbūs Amerikos istorijos momentai, bei prisiminė iškilias asmenybes, formavusias šalies likimą.
Laiške jis ragino J. Bideną kasdien bent akimirką skirti apmąstymams apie savo pirmtakus ir jų nuveiktus darbus.
Buvęs prezidentas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad J. Bidenas išliks ištikimas sau ir Amerikos žmonėms.
„Tavo stiprybė, giliausias energijos šaltinis, kyla iš žinojimo, kad milijonai ir milijonai žmonių tavimi pasikliauja“, – rašė D. Trumpas.
Laišką jis užbaigė šiltais linkėjimais J. Bidenui ir jo žmonai Jill.
„Telaimina Dievas tave ir Jill, ir telaimina Dievas Ameriką!“ – tokiais žodžiais baigėsi laiškas.
Vis dėlto dabartinė Baltųjų rūmų administracija į paviešintą laišką sureagavo gerokai griežčiau. Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas leidiniui „Metro“ pareiškė, kad J. Bidenas turėjo įsiklausyti į D. Trumpo „išmintingus žodžius“.
„Tačiau vietoj to jis bandė sugriauti šią šalį ir panaudoti teisingumo sistemą kaip ginklą prieš savo politinius priešus“, – teigė S. Cheungas.
Jis taip pat pareiškė, kad J. Bidenas esą yra „gėda“, o Amerikai geriau, kai šis nebeužima prezidento pareigų.
J. Bideną nustebino ir dar vienas D. Trumpo prisipažinimas
Kaip paaiškėjo, 2021 metais paliktas laiškas nebuvo vienintelis kartas, kai D. Trumpas nustebino savo politinį varžovą netikėtu draugiškumu.
Savo atsiminimų knygos ištraukoje, kurią paskelbė leidinys „The Atlantic“, J. Bidenas prisiminė ir jų susitikimą po 2024 metų JAV prezidento rinkimų, kuriuose D. Trumpas iškovojo pergalę.
Pasak J. Bideno, per tradicinį susitikimą Ovaliajame kabinete D. Trumpas elgėsi taip draugiškai, kad jam net kilo abejonių, ar šis kalba rimtai.
„Jo tonas buvo toks draugiškas, kad net pagalvojau, jog jis galbūt iš manęs šaiposi“, – knygoje prisiminė J. Bidenas.
Tačiau labiausiai jį nustebino asmeniškas D. Trumpo prisipažinimas.
„Žinai, Joe, jei ne politika, manau, mes būtume geri draugai“, – anot J. Bideno, jam pasakė D. Trumpas.
Buvęs JAV prezidentas prisipažino, kad tokie privataus bendravimo momentai jam sukėlė jausmą, „tarsi egzistuotų du Donaldai Trumpai“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.