Paviešintas privatus Donaldo Trumpo laiškas Joe Bidenui

Šis palinkėjimas ir kitos panašios mintys buvo išdėstytos D. Trumpo laiške, kurį jis 2021 m. sausį paliko J. Bidenui išvykdamas iš Baltųjų rūmų. Po inauguracijos J. Bidenas parodė laišką keliems savo darbuotojams, tačiau neleido jo skaityti. Vėliau tą pačią dieną jis pavadino laišką „labai kilniaširdišku“, bet daugiau apie jį nekalbėjo, teigdamas, kad tai privatus reikalas.
Apie tai, kad laiškas įtrauktas į J. Bideno memuarus „Promise Me, America“ („Pažadėk man, Amerika“), kuriuos numatyta išleisti lapkričio 17 d., antradienį pirmasis pranešė laikraštis „The New York Times“. Naujienų agentūra AP susipažino su dviejų puslapių laiško fotokopija. Jis parašytas ranka ant Baltųjų rūmų blanko, naudojant D. Trumpui būdingą juodą storą žymeklį, ir adresuotas „46-ajam“, taip nurodant J. Bideno, 46-ojo JAV prezidento, numerį.
„Daug prezidentų ateidavo ir išeidavo, tiesiog valdydami kaip respublikonai arba demokratai, – rašė D. Trumpas. – Dažniausiai jie nepakeisdavo istorijos, tik pasiduodavo nesulaikomai jos tėkmei. Tau taip nenutiks, nes žinau, kaip stipriai myli Amerikos žmones.“
Valdžios perdavimo laikotarpiu buvo pasakojama, kad J. Bideną nustebino, koks nuoširdus ir malonus jam pasirodė laiškas, turint omenyje abiejų politinių varžovų priešiškumą. D. Trumpas atsisakė ir kitų prezidento tradicijų – nedalyvavo J. Bideno inauguracijoje ir nepakvietė būsimojo prezidento bei jo žmonos į Baltuosius rūmus arbatos.
D. Trumpas yra sakęs, kad, jo nuomone, laišką paviešinti turėjo pats J. Bidenas. 2023 m. rugsėjį interviu televizijos NBC laidai „Meet the Press“ jis laišką pavadino „gražiu rašteliu“ ir pridūrė: „Skyriau daug laiko apmąstymams, ką jame parašyti.“
Be kita ko, savo memuaruose J. Bidenas rašo apie didelę D. Trumpo padarytą žalą ir jo administracijos siekį „griauti institucijas ir kurstyti neapykantą“. Pirmąją memuarų ištrauką pirmadienį paskelbė žurnalas „The Atlantic“.
Apgailestaudamas dėl D. Trumpo Vyriausybės efektyvumo departamento veiklos ir agresyvaus daugelio jo politikos sprendimų panaikinimo, J. Bidenas rašė apie D. Trumpo „atsainų ir destruktyvų“ charakterį. Savo pirmtaką ir įpėdinį jis apibūdino kaip žmogų, „kuris, regis, negalėjo pakęsti minties, kad kito žmogaus pasiekimai gali būti verti tolesnio plėtojimo, o ne griovimo“.
Tačiau griežčiausiai J. Bidenas atsiliepė apie D. Trumpo vaidmenį per 2021 m. sausio 6-osios išpuolį prieš Kapitolijų, kai Kongresas rinkosi patvirtinti 2020 m. rinkimų, kuriuos laimėjo J. Bidenas, rezultatų. Rašydamas, kad D. Trumpas „vadovavo sukilimui“, J. Bidenas teigė, jog jo „tikslas buvo likti valdžioje net ir po to, kai Amerikos žmonės per rinkimus nušalino jį nuo pareigų“.
„Tai, ką D. Trumpas padarė 2021 m. sausio 6 d., niekada neturi būti pamiršta, – rašė J. Bidenas. – Tai turi lydėti jį iki pat grabo lentos.“
Paprašytas pakomentuoti ir laišką, ir J. Bideno memuarus, Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas pavadino buvusį prezidentą „gėda“ ir pareiškė, kad šis „turėjo įsiklausyti į išmintingus Prezidento žodžius, tačiau vietoj to mėgino sugriauti šią šalį ir paversti teisingumo sistemą ginklu prieš savo politinius priešus“.
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