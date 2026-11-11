FT: Europa pasiruošusi kalbėtis su Putinu, ant stalo – seni Šaltojo karo modeliai

Konkrečiai kalbama apie susitarimus, ribojančius tam tikrų rūšių raketų dislokavimą, taip pat apie „Atviro dangaus“ sutartį, kuri leido JAV ir Sovietų Sąjungai stebėti viena kitos karinius objektus. Šių klausimų aptarimas gali vykti per Rusijos, Ukrainos ir JAV derybas, kurios prasidėjo vakar, lapkričio 10 d., Abu Dabyje.
Anksčiau „Reuters“ šaltinis Rusijos delegacijoje pranešė, kad karo Ukrainoje pabaiga yra „tik vienas iš susitikimo darbotvarkės punktų“, o pagrindinis derybų tikslas – peržiūrėti saugumo sistemą visame Europos žemyne.
FT šaltiniai patikslino, kad Europos atstovai atvyko į Abu Dabį, siekdami paremti Ukrainą ir neleisti priimti sprendimų dėl saugumo žemyne be pačių Europos šalių dalyvavimo. Remiantis „Reuters“ duomenimis, susitikimuose dalyvavo Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, ES ir NATO atstovai. Tuo tarpu Maskva nepaskelbė apie ketinimą susitikti su europiečiais šią savaitę.
JAV bando įtikinti Maskvą derėtis su Europa
Vienas iš JAV pareigūnų FT sakė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija bando įtikinti Maskvą pradėti derybas su europiečiais.
„Esame tvirtai įsitikinę, kad šiuo etapu, norint užbaigti karą, tikrai reikia, kad Europa sėdėtų prie derybų stalo“, – pažymėjo jis.
Nežinoma, kokius būtent naujos saugumo sistemos parametrus planuoja siūlyti Rusijos derybininkai.
Antradienį Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas pareiškė, kad „saugumo architektūra Europoje yra sugriauta“, o naująją galima sukurti tik kaip Eurazijos sistemos dalį ir būtinai atsižvelgiant į Maskvos interesus.
Pasisakė ir Lavrovas
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad yra parengtas pozicijos dokumentas dėl naujos saugumo architektūros Eurazijoje. Jo teigimu, Rusija tikisi, kad D. Trumpo administracija tęs konsultacijas su Maskva dėl to, kaip pasiekti „sąžiningą interesų pusiausvyrą, kai nė vienos šalies saugumas nebus pažeidžiamas“.
Praėjusią savaitę D. Trumpas po susitikimo su Rusijos prezidento specialiuoju įgaliotiniu Kirilu Dmitrijevu paskelbė, kad ruošiama „didžiulė, puiki sutartis“ dėl Ukrainos.
„Susitarimas turės įtakos ne tik Ukrainai, sakyčiau netgi, kad jis gali turėti įtakos visai Europai. Tai bus didelis, puikus susitarimas, ir visi bus tiesiog sužavėti“, – sakė JAV prezidentas. Tačiau Baltųjų rūmų vadovas nepateikė šio būsimo susitarimo detalių.
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