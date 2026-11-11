Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

FT: Europa pasiruošusi kalbėtis su Putinu, ant stalo – seni Šaltojo karo modeliai

2026-11-11 09:21 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 09:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos šalys yra pasirengusios su Rusija aptarti grįžimą prie karinių konfliktų prevencijos mechanizmų, galiojusių Šaltojo karo laikotarpiu, praneša „Financial Times“ (FT), remdamasis šaltiniais tarp Europos diplomatų.

Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Europos šalys yra pasirengusios su Rusija aptarti grįžimą prie karinių konfliktų prevencijos mechanizmų, galiojusių Šaltojo karo laikotarpiu, praneša „Financial Times“ (FT), remdamasis šaltiniais tarp Europos diplomatų.

REKLAMA
1

Konkrečiai kalbama apie susitarimus, ribojančius tam tikrų rūšių raketų dislokavimą, taip pat apie „Atviro dangaus“ sutartį, kuri leido JAV ir Sovietų Sąjungai stebėti viena kitos karinius objektus. Šių klausimų aptarimas gali vykti per Rusijos, Ukrainos ir JAV derybas, kurios prasidėjo vakar, lapkričio 10 d., Abu Dabyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau „Reuters“ šaltinis Rusijos delegacijoje pranešė, kad karo Ukrainoje pabaiga yra „tik vienas iš susitikimo darbotvarkės punktų“, o pagrindinis derybų tikslas – peržiūrėti saugumo sistemą visame Europos žemyne.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

FT šaltiniai patikslino, kad Europos atstovai atvyko į Abu Dabį, siekdami paremti Ukrainą ir neleisti priimti sprendimų dėl saugumo žemyne be pačių Europos šalių dalyvavimo. Remiantis „Reuters“ duomenimis, susitikimuose dalyvavo Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, ES ir NATO atstovai. Tuo tarpu Maskva nepaskelbė apie ketinimą susitikti su europiečiais šią savaitę.

REKLAMA

JAV bando įtikinti Maskvą derėtis su Europa

Vienas iš JAV pareigūnų FT sakė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija bando įtikinti Maskvą pradėti derybas su europiečiais.

„Esame tvirtai įsitikinę, kad šiuo etapu, norint užbaigti karą, tikrai reikia, kad Europa sėdėtų prie derybų stalo“, – pažymėjo jis.

Nežinoma, kokius būtent naujos saugumo sistemos parametrus planuoja siūlyti Rusijos derybininkai.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas pareiškė, kad „saugumo architektūra Europoje yra sugriauta“, o naująją galima sukurti tik kaip Eurazijos sistemos dalį ir būtinai atsižvelgiant į Maskvos interesus.

Pasisakė ir Lavrovas

Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad yra parengtas pozicijos dokumentas dėl naujos saugumo architektūros Eurazijoje. Jo teigimu, Rusija tikisi, kad D. Trumpo administracija tęs konsultacijas su Maskva dėl to, kaip pasiekti „sąžiningą interesų pusiausvyrą, kai nė vienos šalies saugumas nebus pažeidžiamas“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę D. Trumpas po susitikimo su Rusijos prezidento specialiuoju įgaliotiniu Kirilu Dmitrijevu paskelbė, kad ruošiama „didžiulė, puiki sutartis“ dėl Ukrainos.

„Susitarimas turės įtakos ne tik Ukrainai, sakyčiau netgi, kad jis gali turėti įtakos visai Europai. Tai bus didelis, puikus susitarimas, ir visi bus tiesiog sužavėti“, – sakė JAV prezidentas. Tačiau Baltųjų rūmų vadovas nepateikė šio būsimo susitarimo detalių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
„The Telegraph“: Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą (10)
Trišalis Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimas Abu Dabyje (nuotr. Telegram)
Šiandienos pokalbiai Abu Dabyje – baigti: truko beveik 5 valandas (5)
Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
„Pavojingas arba labai pavojingas“: Zelenskis įvardijo 2 scenarijus, jei Europa nustos remti Ukrainą (20)
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
Trumpo žentas atskleidė, ko siekia JAV: apima ne tik taiką Ukrainoje (4)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų