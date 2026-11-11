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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Netikėtas susidūrimas Abu Dabyje: Budanovas ir FSB pareigūnas, susijęs su pasikėsinimu į jį

2026-11-11 08:41 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-11 08:41
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Ukrainos ir Rusijos derybų Abu Dabyje metu Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kyryla Budanovas susitiko su Rusijos delegacijos atstovu Dmitrijumi Minajevu.

Kyrylo Budanovas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Ukrainos ir Rusijos derybų Abu Dabyje metu Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovas Kyryla Budanovas susitiko su Rusijos delegacijos atstovu Dmitrijumi Minajevu.

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Remiantis Ukrainos žvalgybos duomenimis, būtent jis 2019 m. organizavo pasikėsinimą į K. Budanovą, praneša Prancūzijos leidinys „Le Monde“.

Susitikimas įvyko antradienį, lapkričio 10 d. Abu Dabyje, kur prasidėjo dvi dienas tuksiančios derybos dėl karo nutraukimo.

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D. Minajevas vadovauja Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) kontržvalgybai ir buvo Rusijos delegacijos narys. Remiantis Ukrainos žvalgybos informacija, jis yra susijęs su pasikėsinimo į K. Budanovą organizavimu prieš septynerius metus.

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„Le Monde“ žurnalistai atkreipė dėmesį į Ukrainos pareigūno reakciją: susitikimo su savo rusų oponentais metu K. Budanovas atrodė, ironiškai vertino situaciją, tarsi atpažinęs dar vieną Kremliaus vadovo Vladimiro Putino provokaciją.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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