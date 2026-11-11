Netikėtas susidūrimas Abu Dabyje: Budanovas ir FSB pareigūnas, susijęs su pasikėsinimu į jį

Remiantis Ukrainos žvalgybos duomenimis, būtent jis 2019 m. organizavo pasikėsinimą į K. Budanovą, praneša Prancūzijos leidinys „Le Monde“.
Susitikimas įvyko antradienį, lapkričio 10 d. Abu Dabyje, kur prasidėjo dvi dienas tuksiančios derybos dėl karo nutraukimo.
D. Minajevas vadovauja Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) kontržvalgybai ir buvo Rusijos delegacijos narys. Remiantis Ukrainos žvalgybos informacija, jis yra susijęs su pasikėsinimo į K. Budanovą organizavimu prieš septynerius metus.
„Le Monde“ žurnalistai atkreipė dėmesį į Ukrainos pareigūno reakciją: susitikimo su savo rusų oponentais metu K. Budanovas atrodė, ironiškai vertino situaciją, tarsi atpažinęs dar vieną Kremliaus vadovo Vladimiro Putino provokaciją.
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