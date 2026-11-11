Zelenskis atskleidė, dėl ko jau pavyko susitarti Abu Dabyje

„Rengiamas tam tikras plataus masto apsikeitimas“, – žurnalistams sakė jis ir pridūrė, kad JAV pareigūnai vyks į Rusiją toliau aptarti šio klausimo.
„Norėčiau apsikeisti tūkstančiu į tūkstantį, galbūt pusantro tūkstančio į pusantro tūkstančio“, – sakė V. Zelenskis.
Nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą, Maskva ir Kyjivas jau apsikeitė tūkstančiais paimtų į nelaisvę karių.
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