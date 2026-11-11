„Jie rimtai tuo tiki“: Zelenskis atskleidė, ką Rusija kalbėjo per derybas Abu Dabyje

„The Telegraph“: Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą
Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą dėl sienų pakeitimo, kuriuo siekiama išjudinti taikos derybas su Rusija, praneša „The Telegraph“.
JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovai, tarpininkaujantys taikos derybose, pasiūlė kompromisinį variantą: Rusija gauna visišką kontrolę prie fronto linijos Donbase, o Kyjivas išlaiko šio regiono miestus, kurie lieka jo kontrolėje.
Rusija dronais puolė Kryvyj Rihą: mieste dingo elektra ir šildymas
Kryvyj Rihas patyrė didelio masto Rusijos bepiločių orlaivių ataką, dalyje miesto nutrūko elektros ir šilumos tiekimas. Apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos ir vaikų darželiai.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kryvyj Riho gynybos tarybos vadovas Oleksandras Vilkulas.
„Dalyje miesto nėra elektros. Generatoriais stabilizuojame vandens tiekimo ir nuotekų sistemas. Padėtis dėl šildymo bus sudėtingesnė“, – sakoma pranešime.
Pasak O. Vilkulo, apgadinti daugiabučiai namai, mokyklos ir vaikų darželiai.
Įvykio vietoje dirbo energetikos ir komunalinių tarnybų avarijų likvidavimo brigados.
Anksčiau pranešta, kad Rusijos smūgiai į svarbios infrastruktūros objektus Kirovohrado srityje sutrikdė dujų tiekimą.
Zelenskis atskleidė, dėl ko jau pavyko susitarti Abu Dabyje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad JAV tarpininkaujamose Ukrainos ir Rusijos derybose Abu Dabyje rengiamasi galimam didelio masto apsikeitimui belaisviais.
„Rengiamas tam tikras plataus masto apsikeitimas“, – žurnalistams sakė jis ir pridūrė, kad JAV pareigūnai vyks į Rusiją toliau aptarti šio klausimo.
„Norėčiau apsikeisti tūkstančiu į tūkstantį, galbūt pusantro tūkstančio į pusantro tūkstančio“, – sakė V. Zelenskis.
Nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto puolimą prieš Ukrainą, Maskva ir Kyjivas jau apsikeitė tūkstančiais paimtų į nelaisvę karių.
Zelenskis: Europa iki lapkričio pabaigos turi paskirti atstovą taikos deryboms
Europa iki lapkričio pabaigos turi nuspręsti, kas jai atstovaus derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Pageidautina, kad šis sprendimas būtų priimtas lapkričio 19 d. Vokietijoje vyksiančiame susitikime, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Apie tai jis pranešė per spaudos konferenciją Danijoje.
V. Zelenskio nuomone, Europa iki lapkričio pabaigos turėtų nuspręsti, kas jai atstovaus derybose. Jis pridūrė, kad geriausia tokį sprendimą priimti per lapkričio 19 d. susitikimą Vokietijoje, nes paskirti atstovai gautų įgaliojimus derėtis visos Europos vardu.
Jis priminė, kad tą dieną Berlyne numatytas dar vienas Norinčiųjų koalicijos aukščiausiojo lygio susitikimas ir per jį būtų galima priimti tokį sprendimą.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė Europos dalyvavimo derybų procese svarbą, ypač sprendžiant saugumo garantijų ir Ukrainos atkūrimo problemas.
Jis pabrėžė, kad karas vyksta Europoje ir galiausiai paaiškės, kas suteiks saugumo garantijas ir kokios įmonės dalyvaus Ukrainos atstatyme. Todėl, pasak jo, Europos vaidmuo yra itin svarbus.
Anksčiau Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paskelbė, kad lapkričio 19 d. Berlyne susitiks Norinčiųjų koalicijos šalių lyderiai. Tikimasi, kad jie susitars dėl tolesnės paramos Ukrainai 2027 m., pirmiausia dėl karinės pagalbos.
Zelenskis: Europa iki lapkričio pabaigos turi paskirti atstovą taikos deryboms
Europa iki lapkričio pabaigos turi nuspręsti, kas jai atstovaus derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Pageidautina, kad šis sprendimas būtų priimtas lapkričio 19 d. Vokietijoje vyksiančiame susitikime, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Apie tai jis pranešė per spaudos konferenciją Danijoje.
V. Zelenskio nuomone, Europa iki lapkričio pabaigos turėtų nuspręsti, kas jai atstovaus derybose. Jis pridūrė, kad geriausia tokį sprendimą priimti per lapkričio 19 d. susitikimą Vokietijoje, nes paskirti atstovai gautų įgaliojimus derėtis visos Europos vardu.
Jis priminė, kad tą dieną Berlyne numatytas dar vienas Norinčiųjų koalicijos aukščiausiojo lygio susitikimas ir per jį būtų galima priimti tokį sprendimą.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė Europos dalyvavimo derybų procese svarbą, ypač sprendžiant saugumo garantijų ir Ukrainos atkūrimo problemas.
Jis pabrėžė, kad karas vyksta Europoje ir galiausiai paaiškės, kas suteiks saugumo garantijas ir kokios įmonės dalyvaus Ukrainos atstatyme. Todėl, pasak jo, Europos vaidmuo yra itin svarbus.
Anksčiau Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paskelbė, kad lapkričio 19 d. Berlyne susitiks Norinčiųjų koalicijos šalių lyderiai. Tikimasi, kad jie susitars dėl tolesnės paramos Ukrainai 2027 m., pirmiausia dėl karinės pagalbos.
Nerami naktis Rusijoje: liepsnoja svarbus uostas, sutriko Pulkovo oro uosto veikla
Rusijos Ust Lugos uoste, kuris yra itin svarbus naftos eksportui per Baltijos jūrą, trečiadienį po dronų atakos kilo gaisras, pranešė regiono gubernatorius.
„Ust Lugos uosto teritoriją atakavo dronai, kilo gaisras“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka, kalbėdamas apie vieną svarbiausių Rusijos vakarinių naftos mazgų, kurį ne kartą atakavo Ukraina.
Jis pridūrė, kad gelbėtojų komandos stengiasi užgesinti gaisrą.
Kovos tęsiasi, nors kariaujančios šalys šią savaitę susitinka JAE sostinėje JAV tarpininkaujamoms deryboms, kuriomis siekiama pažangos siekiant užbaigti didžiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Per „tebevykstančius“ kovos veiksmus Leningrado srityje naktį Rusijos oro gynyba numušė 146 dronus, atskirame įraše nurodė A. Drozdenka.
Sutriko Pulkovo oro uosto veikla
Valstybinės naujienų agentūros TASS teigimu, pagrindiniame regiono Pulkovo oro uoste netoli Sankt Peterburgo buvo atšaukta arba atidėta apie 18 skrydžių.
Per pastaruosius pusantrų metų Ukraina suintensyvino dronų atakas prieš Rusijos energe,tikos pramonę, siekdama sumažinti Kremliaus pajamas ir pakirsti jo gebėjimą finansuoti karą.
Ukraina teigia, kad Rusija oro smūgiais taikosi į jos pačios energetikos tinklą, todėl prieš žiemą smarkiai nukritus temperatūrai gyventojai visoje šalyje lieka be elektros energijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
„Jie rimtai tuo tiki“: Zelenskis atskleidė, ką Rusija kalbėjo per derybas Abu Dabyje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos delegacija derybose Abu Dabyje skelbė apie sėkmes fronte, kurios iš tikrųjų neturi nieko bendro su tikrove.
„Rusai mano – jie tuo dalijosi – kad okupavo pusę Donbaso teritorijos, kurią kontroliuojame mes. Pusę, o ne vieną kaimą. Jie teigė, kad ten buvo jų kariai, žvalgyba, jie apie tai rimtai kalbėjo“, – sakė jis.
Pasak jo, Ukrainos delegacija stebėjosi, kaip galima pateikti tokią informaciją, kai yra daug būdų ją patikrinti.
„Putinas gyvena kitoje realybėje“, – teigė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad būtent dėl to Kremliaus vadovas sako amerikiečiams, jog jam liko vos keli mėnesiai iki visiškos rytinės Ukrainos dalies okupacijos.
„Aš taip pat galiu paimti ir nupiešti paveikslėlį bei pavaizduoti visišką kažko kontrolę. Bet tai nebūtų tiesa“, – sakė Zelenskis.
Neseniai Rusijos Federacijos karinė vadovybė pranešė Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui apie tariamą Dobropilios užėmimą, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai buvo melas.