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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje į avariją pateko Valdas Bartkevičius

2026-11-10 22:51 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-10 22:51
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Antradienį visuomenininkas, Ukrainos rėmėjas Valdas Bartkevičius pateko į rimtą avariją Ukrainoje.

Valdas Bartkevičius (nuotr. stop kadras)

Antradienį visuomenininkas, Ukrainos rėmėjas Valdas Bartkevičius pateko į rimtą avariją Ukrainoje.

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Jo bendražygė Vilma Fiokla Kiure „Facebook“ paskelbė, kad V. Bartkevičius yra gyvas, tačiau smarkiai sužeistas.

Ką tik Valdas pateko į baisią avariją. Jis skubiai gabenamas į ligoninę. Gyvas, bet smarkiai sužeistas. Šimtus kartų mūsų kartotas faktas, kad Ukrainos keliai – antras frontas, palietė ir mus. Štai kas liko iš Valdo mašinos.

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Avarija įvyko iš esmės todėl, kad mašina – senas grabas be modernių apsaugos priemonių. Bet būtent tokius grabus mes tegalime įpirkti mūsų kariams. Valdas šį seną pikapą varė į Kramatorską“, – praneša ji.

Moteris taip pat pasidalijo nuotraukomis, kas liko iš automobilio po avarijos.

 

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Pydryla tvartinė
Pydryla tvartinė
2026-11-10 23:07
Tikiuos padvėsė padugnė
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