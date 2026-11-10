Ukrainoje į avariją pateko Valdas Bartkevičius

Jo bendražygė Vilma Fiokla Kiure „Facebook“ paskelbė, kad V. Bartkevičius yra gyvas, tačiau smarkiai sužeistas.
„Ką tik Valdas pateko į baisią avariją. Jis skubiai gabenamas į ligoninę. Gyvas, bet smarkiai sužeistas. Šimtus kartų mūsų kartotas faktas, kad Ukrainos keliai – antras frontas, palietė ir mus. Štai kas liko iš Valdo mašinos.
Avarija įvyko iš esmės todėl, kad mašina – senas grabas be modernių apsaugos priemonių. Bet būtent tokius grabus mes tegalime įpirkti mūsų kariams. Valdas šį seną pikapą varė į Kramatorską“, – praneša ji.
Moteris taip pat pasidalijo nuotraukomis, kas liko iš automobilio po avarijos.
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