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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po derybų Adu Dabyje Witkoffas ir Kushneris gali apsilankyti pas Putiną ir Zelenskį

2026-11-10 21:32 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-10 21:32
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Po susitikimų Abu Dabyje JAV pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris gali vykti į Maskvą ir Kyjivą, skelbia „Axios“.

Steve'as Witkoffas ir Vladimiras Putinas (Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuotrauka)
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Po susitikimų Abu Dabyje JAV pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris gali vykti į Maskvą ir Kyjivą, skelbia „Axios“.

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Apie tai leidiniui pranešė JAV pareigūnas.

JAV pasiuntiniai gali siekti tiesiogiai pasikalbėti su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Šalių pozicijos tebėra labai skirtingos, ypač dėl galimų Ukrainos teritorinių nuolaidų. Rusijos intensyvėjantys išpuoliai prieš Ukrainos miestus ir V. Putino atsisakymas sutikti su ugnies nutraukimu kelia abejonių dėl reikšmingos pažangos perspektyvų.

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JAV pareigūnų teigimu, per pastarąsias dvi savaites S. Witkoffas ir J. Kushneris kasdien – kartais net kelis kartus per dieną – bendravo telefonu su Rusijos ir Ukrainos pareigūnais, siekdami pasirengti artėjantiems derybų raundams.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Žiniasklaida: Rusija ir Ukraina Abu Dabyje susitarė dėl apsikeitimo belaisviais

Tarpininkaujant JAV, Abu Dabyje baigėsi pirmoji Rusijos ir Ukrainos derybų dėl karo užbaigimo diena. Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS duomenimis, susitikimas truko apie keturias su puse valandos, įskaitant pertrauką. Tai buvo pirmasis kartas per aštuonis mėnesius, kai kariaujančios šalys, tarpininkaujant JAV, vėl susitiko tiesioginių pokalbių.

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Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje buvo aptariami humanitariniai klausimai, pavyzdžiui, apsikeitimas karo belaisviais ir vaikų grąžinimas. V. Zelenskis nėra derybų delegacijos narys.

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad jau susitarta dėl naujo apsikeitimo belaisviais. 

„Pavyko susitarti dėl didelio apsikeitimo karo belaisviais artimiausiu metu“, – pranešė portalas „Ukrajinska Pravda“, remdamasis Ukrainos derybų grupės šaltiniais. Apie tai pranešė ir kitos žiniasklaidos priemonės, pavyzdžiui, „Interfax-Ukraine“, tačiau detalių nenurodė. Oficialaus patvirtinimo kol kas nėra.

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Socialiniame tinkle „X“ V. Zelenskis taip pat rašė, kad išsamiai aptartas „saugumo garantijų Ukrainai turinys ir šių garantijų ilgalaikio užtikrinimo pagrindai“.

„Reikia konkrečių priemonių, kad būtų užkirstas kelias karo pasikartojimui“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas. Taip pat kalbėta apie deeskalacijos priemonių būtinybę.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad pirmoji derybų diena buvo „labai produktyvi“, tačiau esą dar liko „labai daug darbo“. Be to tikslas, anot jo, yra ateityje trišales derybas išplėsti įtraukiant Europą. Tai M. Rubio pareiškė baigiantis G7 ministrų susitikimui Paryžiuje.

„Manome, kad ilgainiui į trišalį formatą prie derybų stalo turėtų prisijungti ir mūsų Europos partneriai, nes jie yra šios problemos sprendimo dalis“, – sakė jis.

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