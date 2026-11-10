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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Žiniasklaida: tanklaivis su rusišku dyzelinu apsisuko

2026-11-10 20:54 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-10 20:54
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Tanklaivis su rusišku dyzelinu, kuris anksčiau plaukė į JAV, apsisuko maždaug už 740 km nuo Niujorko, remdamiesi „Bloomberg“, rašo UNIAN.

JAV skelbia daugiau detalių: užimtas rusų tanklaivis (nuotr. socialinių tinklų)
GALERIJA (20)

Tanklaivis su rusišku dyzelinu, kuris anksčiau plaukė į JAV, apsisuko maždaug už 740 km nuo Niujorko, remdamiesi „Bloomberg“, rašo UNIAN.

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Laivas „Agioi Fanendes“ gabena apie 40 tūkst. tonų dyzelinio kuro.

Tanklaivis pradėjo tolti nuo rytinės JAV pakrantės. Nuo pirmadienio jis plaukia zigzaginiais maršrutais, neturėdamas aiškaus kurso.

Remiantis „Bloomberg“ duomenimis, laivas „Agioi Fanendes“, išplaukęs iš Rusijos Baltijos jūros uosto Primorsko spalio pabaigoje, kaip paskirties vietą nurodė Niujorką, o vėliau ją pakeitė į „pagal nurodymus“.

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Bendrovė „Eastern Mediterranean Maritime Ltd.“ pranešė, kad tanklaivis toliau „plaukia numatytu maršrutu, nes iškrovimo uostas dar nėra patvirtintas“. Tokį patį atsakymą bendrovė pateikė anksčiau, atsakydama į klausimą apie laivo judėjimą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

„Reuters“: po Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo pajėgumai sumažėjo maždaug trečdaliu

Ukrainai spalio pabaigoje atnaujinus smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, Rusijos naftos perdirbimo pajėgumai sumažėjo maždaug 30 proc., remdamasi dviem pramonės šaltiniais praneša naujienų agentūra „Reuters“.

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Šaltinių teigimu, per pastarąją savaitę Ukrainos atakos sutrikdė devynių iš 35 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų veiklą.

Nuo spalio pabaigos atakuotų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų bendri nominalūs pajėgumai siekia apie 300 tūkst. metrinių tonų arba 2,2 mln. barelių per dieną. Tai sudaro apie 30 proc. visų Rusijos pirminio naftos perdirbimo pajėgumų, kurie siekia maždaug 930 tūkst. tonų per dieną. Tarp tokių objektų yra trys didelės centrinės Rusijos naftos perdirbimo gamyklos.

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Šaltinių duomenimis, spalio pabaigoje Rusijos naftos perdirbimo gamyklos per dieną perdirbdavo apie 700 tūkst. tonų arba 5 mln. barelių naftos.

Šaltiniai skaičiuoja, kad faktinis perdirbamos naftos kiekio sumažėjimas gali siekti 200 tūkst. tonų per dieną.

Tarp ukrainiečių atakų taikiniais tapusių objektų – Riazanės, Jaroslavlio, Volgos regiono ir Kirišių naftos perdirbimo gamyklos.

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Ukrainai puolant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Maskvai tampa sunkiau spręsti degalų trūkumo vidaus rinkoje problemą. Tuo metu Rusija pagal eksporto susitarimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu toliau tiekia dyzeliną užsienio rinkoms.

Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas, atsakydamas į Rusijos smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai, toliau atakuoja Rusijos naftos sektoriaus objektus.

Kaip pranešė „Ukrinform“, didžiausia Rusijos naftos gavybos bendrovė „Rosneft“ po virtinės dronų smūgių naftos perdirbimo gamykloms vėl įvedė degalų pardavimo apribojimus visoje šalyje veikiančiose savo degalinėse.

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