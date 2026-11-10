Pica labai populiari tarp Rusijos jaunimo.
Draudimą pasiūlė sveikos mitybos aktyvistų grupė, o šią iniciatyvą palaikė prezidento patarėja Elena Jampolskaja. Ji pareiškė, kad „pica visiškai netinka švietimo įstaigoms, nes nėra naudinga vaikų sveikatai“.
„Valstybiniai darželiai ir mokyklos privalo visose srityse laikytis valstybės politikos gairių, įskaitant tas, kuriomis šiuo metu aiškiai siekiama susigrąžinti „tai, kas yra mūsų“ (t. y. tradiciška)“, – pažymėjo prezidento patarėja.
Į tokį pasiūlymą netruko sureaguoti Italija.
Vienas garsiausių Neapolio picų kepėjų Gino Sorbillo pareiškė, kad „tai beprotybė“, ir pranešė ketinantis Maskvai pagaminti specialią „rusišką picą“.
Žemės ūkio ministras Francesco Lollobrigida pareiškė, kad „pica yra sveikas maistas ir bet kuriuo atveju nedaro jokios ypatingos žalos – juk, manau, 99 proc. Rusijoje gaminamų ir parduodamų picų iš tikrųjų yra pagamintos pačioje Rusijoje“.
„Šiuo metu rusai daug kur elgiasi neteisingai“, – pridūrė jis.
Savo poziciją taip pat išsakė Italijos aplinkos medicinos draugija (SIMA).
Jos teigimu, iš kokybiškų ingredientų pagaminta pica, kurioje mažai druskos ir kuri patiekiama pagal vaikų amžių parinktomis porcijomis, tikrai gali būti įtraukta į mokyklų valgiaraščius.
„Pica gali būti sveikų pietų dalis net ir mokykloje. Puikus pavyzdys – tinkamo dydžio pica „Margarita“ su pomidorais, mocarela, ypač tyru alyvuogių aliejumi ir nedideliu kiekiu druskos, patiekiama su sezoninėmis daržovėmis, trupučiu vaisių ir vandeniu“, – sakė SIMA pirmininkas Alessandro Miani.
„Vaikų sveikata saugoma rūpinantis ingredientų kokybe, porcijų dydžiu ir valgiaraščio įvairove. Šis principas taikytinas picai lygiai taip pat, kaip ir bet kuriam tradiciniam bet kurios šalies patiekalui“, – paaiškino jis.
SIMA pažymi, kad Žemės ūkio tyrimų ir ekonomikos taryba (CREA) picą įtraukia į vaikams ir paaugliams rekomenduojamų patiekalų sąrašą. Porcijų dydžiai pritaikomi skirtingoms amžiaus grupėms, o pica gali būti alternatyva makaronams, ryžiams, duonai ar bulvėms.
Todėl mokyklų valgyklose pica „Margarita“ galėtų būti patiekiama periodiškai, kartu pasiūlant daržovių garnyrą ir šviežių vaisių.
Tikrosios neapolietiškos picos asociacijos (AVPN) prezidentas Antonio Pace pareiškė, kad „pica pagerina gyvenimą, nes pakelia žmonėms nuotaiką“.
„Kai ji gaminama laikantis autentiškos neapolietiškos picos standartų, gera nuotaika garantuota, be to, ji netgi naudinga sveikatai. Taip pat baikime visus „karus“ dėl produkto, kuris yra taikos ir brolybės simbolis“, – teigė jis.
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