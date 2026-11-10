Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Taikinys nr. 1: įvardijo šalį, prieš kurią Rusija labiausiai nukreipė hibridinį karą

2026-11-10 17:01 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 17:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusija sustiprino hibridinio karo apraiškas Europoje. Kaip skelbia „Bloomberg“, kryptimi numeris vienas tampa Lenkija, rašo UNIAN.

Analitikai apie Rusijos ateitį: po karo laukia du scenarijai, abu – nieko gero Putinui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
GALERIJA (20)

Rusija sustiprino hibridinio karo apraiškas Europoje. Kaip skelbia „Bloomberg“, kryptimi numeris vienas tampa Lenkija, rašo UNIAN.

REKLAMA
0

Tekste pažymima, kad daugėja hibridinio karo apraiškų – padegimų, sabotažo, dronų. Leidinys apskaičiavo, kad 2026 m. rugsėjį užregistruoti 78 incidentai, rugpjūtį – 51. Ankstesniais mėnesiais jų buvo mažiau.

Taip pat plečiasi ir išpuolių mastas. Jei anksčiau jie daugiausia paliesdavo su Rusija besiribojančias šalis, tai dabar juose dalyvauja ir Vakarų Europos valstybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Taikinys nr. 1 – Lenkija

Lenkijoje, remiantis viešai prieinamais duomenimis, tokie hibridinio karo apraiškos atvejai pasitaiko žymiai dažniau nei kitose šalyse.

Leidinio skaičiavimu, ten nuo 2022 m. sausio iki 2026 m. spalio pabaigos užregistruoti 43 incidentai. Palyginimui, Prancūzijoje ir Vokietijoje – apie 25. Jungtinėje Karalystėje ir Baltijos šalyse užregistruota mažiau nei 20 incidentų. Taip pat pavieniai atvejai buvo užfiksuoti Ispanijoje, Belgijoje, Čekijoje ir Rumunijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Iš viso analitikai užfiksavo 328 incidentus Europos šalyse per 12 mėnesių iki rugsėjo pabaigos. Ankstesniu 12 mėnesių laikotarpiu jų buvo 207.

REKLAMA

Tačiau tekste pabrėžiama, kad sunku nustatyti šių atakų kaltininkus, nes „Rusijos veiklos būdas paprastai sukelia pakankamai neaiškumų“. Nors Europos šalys, tapusios taikiniu, ėmė geriau įrodinėti incidentų ryšį su Rusija. Tačiau, kaip pažymėjo autoriai, vis dar neaišku, kaip elgtis su šiomis atakomis.

Daugelis Rusijos žvalgybos pareigūnų buvo išsiųsti iš Europos, tačiau slaptos karo operacijos, už kurių, kaip manoma, stovi Rusija, dažnai ir toliau organizuojamos nuotoliniu būdu. Kaip žurnalistams papasakojo buvusi Lenkijos vidaus saugumo agentūros darbuotoja Anna Grabowska-Siwiec, išpuolių vykdytojai dažnai yra smulkūs nusikaltėliai.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai kurie iš jų – jauni buvusių sovietinių respublikų piliečiai, verbuojami internetu ir gaunantys atlygį kriptovaliuta“, – sakė ji.

Tyrėjai taip pat paskelbė duomenis apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurios metu buvo verbuojami Lotynų Amerikos gyventojai, turintys teisę judėti Šengeno erdvėje, siekiant įvykdyti padegimus ir sabotažo aktus Rytų Europoje. Jų buvo ieškoma per „Telegram“ ir „Facebook“, žadant apmokamą darbą. Pirmosios užduotys buvo palyginti nekenksmingos, pavyzdžiui, nufotografuoti sandėlius. Vėliau, naudojant šantažą ir grasinimus, jie buvo įtraukiami į rimtesnę veiklą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų