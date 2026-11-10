Taikinys nr. 1: įvardijo šalį, prieš kurią Rusija labiausiai nukreipė hibridinį karą

Tekste pažymima, kad daugėja hibridinio karo apraiškų – padegimų, sabotažo, dronų. Leidinys apskaičiavo, kad 2026 m. rugsėjį užregistruoti 78 incidentai, rugpjūtį – 51. Ankstesniais mėnesiais jų buvo mažiau.
Taip pat plečiasi ir išpuolių mastas. Jei anksčiau jie daugiausia paliesdavo su Rusija besiribojančias šalis, tai dabar juose dalyvauja ir Vakarų Europos valstybės.
Taikinys nr. 1 – Lenkija
Lenkijoje, remiantis viešai prieinamais duomenimis, tokie hibridinio karo apraiškos atvejai pasitaiko žymiai dažniau nei kitose šalyse.
Leidinio skaičiavimu, ten nuo 2022 m. sausio iki 2026 m. spalio pabaigos užregistruoti 43 incidentai. Palyginimui, Prancūzijoje ir Vokietijoje – apie 25. Jungtinėje Karalystėje ir Baltijos šalyse užregistruota mažiau nei 20 incidentų. Taip pat pavieniai atvejai buvo užfiksuoti Ispanijoje, Belgijoje, Čekijoje ir Rumunijoje.
Iš viso analitikai užfiksavo 328 incidentus Europos šalyse per 12 mėnesių iki rugsėjo pabaigos. Ankstesniu 12 mėnesių laikotarpiu jų buvo 207.
Tačiau tekste pabrėžiama, kad sunku nustatyti šių atakų kaltininkus, nes „Rusijos veiklos būdas paprastai sukelia pakankamai neaiškumų“. Nors Europos šalys, tapusios taikiniu, ėmė geriau įrodinėti incidentų ryšį su Rusija. Tačiau, kaip pažymėjo autoriai, vis dar neaišku, kaip elgtis su šiomis atakomis.
Daugelis Rusijos žvalgybos pareigūnų buvo išsiųsti iš Europos, tačiau slaptos karo operacijos, už kurių, kaip manoma, stovi Rusija, dažnai ir toliau organizuojamos nuotoliniu būdu. Kaip žurnalistams papasakojo buvusi Lenkijos vidaus saugumo agentūros darbuotoja Anna Grabowska-Siwiec, išpuolių vykdytojai dažnai yra smulkūs nusikaltėliai.
„Kai kurie iš jų – jauni buvusių sovietinių respublikų piliečiai, verbuojami internetu ir gaunantys atlygį kriptovaliuta“, – sakė ji.
Tyrėjai taip pat paskelbė duomenis apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurios metu buvo verbuojami Lotynų Amerikos gyventojai, turintys teisę judėti Šengeno erdvėje, siekiant įvykdyti padegimus ir sabotažo aktus Rytų Europoje. Jų buvo ieškoma per „Telegram“ ir „Facebook“, žadant apmokamą darbą. Pirmosios užduotys buvo palyginti nekenksmingos, pavyzdžiui, nufotografuoti sandėlius. Vėliau, naudojant šantažą ir grasinimus, jie buvo įtraukiami į rimtesnę veiklą.
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