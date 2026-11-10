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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Pavojingas arba labai pavojingas“: Zelenskis įvardijo 2 scenarijus, jei Europa nustos remti Ukrainą

2026-11-10 14:13 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-10 14:13
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu leidiniui „Nyheder“ pareiškė, kad pagalbos Ukrainai nutraukimas gali turėti rimtų pasekmių visai Europai. Rusija gali sustiprinti hibridines atakas prieš Europos šalis arba bandyti išplėsti savo įtaką buvusios Sovietų Sąjungos teritorijose.

Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu leidiniui „Nyheder“ pareiškė, kad pagalbos Ukrainai nutraukimas gali turėti rimtų pasekmių visai Europai. Rusija gali sustiprinti hibridines atakas prieš Europos šalis arba bandyti išplėsti savo įtaką buvusios Sovietų Sąjungos teritorijose.

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Ukrainos vadovas pabrėžė, kad skeptiškas požiūris į paramą Ukrainai neatitinka Europos šalių interesų. Jo teigimu, šiuo klausimu kalbama ne tik apie pagalbą Kyjivui, bet ir apie pasipriešinimą Rusijai, kuri prieštarauja Europos taisyklėms ir vertybėms.

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V. Zelenskis pažymėjo, kad stipri Ukraina, žiūrint pragmatiškai, yra svarbi ir netgi būtina Europai. Jei parama bus nutraukta, pasekmės gali būti dviejų tipų: pavojingos arba labai pavojingos.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Pirmasis scenarijus: Rusija sustiprins hibridines atakas

Ukrainos prezidento teigimu, mažiau pavojingame scenarijuje Maskva tęs hibridines atakas prieš Europos valstybes, kurios jau ne kartą tapo jų taikiniu.

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V. Zelenskis paminėjo Moldovą, Rumuniją, Bulgariją, Vokietiją, taip pat Šiaurės Europos šalis, ypač Suomiją ir Daniją. Jis teigė, kad be paramos Ukrainai tokie Rusijos veiksmai gali įgauti masinį pobūdį.

Šį variantą valstybės vadovas pavadino mažiaus pavojingu scenarijumi, palyginti su kitomis galimomis pasekmėmis.

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FOTOGALERIJA. Drono nuolaužų nukritimo vieta

Antrasis scenarijus: Rusija bandys toliau veržtis į Europą

Žymiai rimtesnė grėsmė, V. Zelenskio vertinimu, yra ta, kad Rusija gali bandyti atkurti savo įtaką buvusios Sovietų Sąjungos teritorijose.

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Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas siekia grįžti prie sovietinio įtakos modelio. Visų pirma tai gali būti susiję su Baltijos šalimis ir Moldavija.

Kadangi Baltijos valstybės yra NATO narės, bet kokia grėsmė jų saugumui gali priversti Aljansą reaguoti. Tokiu atveju į konfliktą gali būti įtraukta visa Europa ir Jungtinės Valstijos.

Atskirai V. Zelenskis atkreipė dėmesį į pavojus jūroje. Jis neatmetė galimybės, kad Rusija gali bandyti užblokuoti Baltijos jūrą taip pat, kaip, jo žodžiais, blokuoja Juodąją jūrą.

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Z1000
Z1000
2026-11-10 14:23
Eik tu teatro tiktokeri iš ekrano nafik tu kam įdomus klaunas arba labai didelis klaunas
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išgelbės tik kapitlecija su parašu Z
išgelbės tik kapitlecija su parašu Z
2026-11-10 15:07
galimai Zelenskis ir jauče tą ,kad rėmymas sunyks iki 0
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