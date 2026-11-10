„Pavojingas arba labai pavojingas“: Zelenskis įvardijo 2 scenarijus, jei Europa nustos remti Ukrainą

Ukrainos vadovas pabrėžė, kad skeptiškas požiūris į paramą Ukrainai neatitinka Europos šalių interesų. Jo teigimu, šiuo klausimu kalbama ne tik apie pagalbą Kyjivui, bet ir apie pasipriešinimą Rusijai, kuri prieštarauja Europos taisyklėms ir vertybėms.
V. Zelenskis pažymėjo, kad stipri Ukraina, žiūrint pragmatiškai, yra svarbi ir netgi būtina Europai. Jei parama bus nutraukta, pasekmės gali būti dviejų tipų: pavojingos arba labai pavojingos.
Pirmasis scenarijus: Rusija sustiprins hibridines atakas
Ukrainos prezidento teigimu, mažiau pavojingame scenarijuje Maskva tęs hibridines atakas prieš Europos valstybes, kurios jau ne kartą tapo jų taikiniu.
V. Zelenskis paminėjo Moldovą, Rumuniją, Bulgariją, Vokietiją, taip pat Šiaurės Europos šalis, ypač Suomiją ir Daniją. Jis teigė, kad be paramos Ukrainai tokie Rusijos veiksmai gali įgauti masinį pobūdį.
Šį variantą valstybės vadovas pavadino mažiaus pavojingu scenarijumi, palyginti su kitomis galimomis pasekmėmis.
Antrasis scenarijus: Rusija bandys toliau veržtis į Europą
Žymiai rimtesnė grėsmė, V. Zelenskio vertinimu, yra ta, kad Rusija gali bandyti atkurti savo įtaką buvusios Sovietų Sąjungos teritorijose.
Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas siekia grįžti prie sovietinio įtakos modelio. Visų pirma tai gali būti susiję su Baltijos šalimis ir Moldavija.
Kadangi Baltijos valstybės yra NATO narės, bet kokia grėsmė jų saugumui gali priversti Aljansą reaguoti. Tokiu atveju į konfliktą gali būti įtraukta visa Europa ir Jungtinės Valstijos.
Atskirai V. Zelenskis atkreipė dėmesį į pavojus jūroje. Jis neatmetė galimybės, kad Rusija gali bandyti užblokuoti Baltijos jūrą taip pat, kaip, jo žodžiais, blokuoja Juodąją jūrą.
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