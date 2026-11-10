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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dėl šnipinėjimo Rusijai Lenkijoje sulaikyti du ukrainiečiai

2026-11-10 14:05 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 14:05
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Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė du Ukrainos piliečius, įtariamus šnipinėjimu ir diversijomis Rusijos žvalgybos tarnybų naudai, antradienį pranešė pareigūnai.Vyrai fotografavo karinius objektus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą Lenkijoje. Jiems taip pat pateikti kaltinimai dėl transporto priemonių padegimo viename didžiausių šalies miestų, pranešė Nacionalinė prokuratūra.

Lenkijos vėliava (nuotr. ELTA)

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė du Ukrainos piliečius, įtariamus šnipinėjimu ir diversijomis Rusijos žvalgybos tarnybų naudai, antradienį pranešė pareigūnai.Vyrai fotografavo karinius objektus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą Lenkijoje. Jiems taip pat pateikti kaltinimai dėl transporto priemonių padegimo viename didžiausių šalies miestų, pranešė Nacionalinė prokuratūra.

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24 ir 25 metų amžiaus įtariamieji sulaikyti lapkričio 3 dieną Mazovijos Minske, į rytus nuo Varšuvos.

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Jų gyvenamojoje vietoje ir kitose vietose atliktos kratos, per jas tyrėjai paėmė duomenų laikmenų ir narkotikų, nurodė prokuratūra.

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Lapkričio 4 dieną šiems dviem vyrams buvo pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo Rusijos žvalgybos veikloje prieš Lenkiją, diversijos įvykdymo padegant transporto priemones bei informacijos apie šalies karinius objektus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą rinkimo.

Teismas tenkino prokurorų prašymus skirti abiem įtariamiesiems kardomąjį kalinimą trims mėnesiams.

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Pasak prokurorų, diversiją užsakė Rusijos žvalgybos tarnybos, ja siekta pakurstyti antiukrainietiškas nuotaikas Lenkijoje.

Prieš padegdami transporto priemones, įtariamieji, kaip teigiama, jų valstybinių numerių ženklus pakeitė panašiais į tuos, kurie naudojami Ukrainos kariuomenės transporto priemonėms.

Už paskirtų užduočių vykdymą vyrams buvo mokama, be kita ko, ir kriptovaliuta, nurodė prokurorai.

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Jei įtariamieji bus pripažinti kaltais, jiems grės maksimali laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė.

Socialiniame tinkle „X“ Lenkijos saugumo tarnybas kuruojantis vyriausybės ministras Tomaszas Siemoniakas nurodė, kad šie vyrai, be diversijų ir transporto priemonių padegimų, identifikavo ir fotografavo ypatingos svarbos infrastruktūrą bei karinius objektus visoje Lenkijoje.

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