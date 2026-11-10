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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo žentas atskleidė, ko siekia JAV: apima ne tik taiką Ukrainoje

2026-11-10 12:04 / šaltinis: ELTA
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2026-11-10 12:04
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JAV siekia sukurti naują Ukrainos, Rusijos ir Europos saugumo tvarką, kuri užtikrintų taiką, antradienį Abu Dabyje prasidėjus kariaujančių šalių deryboms pareiškė JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

JAV siekia sukurti naują Ukrainos, Rusijos ir Europos saugumo tvarką, kuri užtikrintų taiką, antradienį Abu Dabyje prasidėjus kariaujančių šalių deryboms pareiškė JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris.

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„Šiandien tikimės aptarti ne tik dvišales šalių problemas ir tai, kaip užbaigti karą (...), bet ir tai, kaip sukurti tinkamus Ukrainos, Rusijos ir Europos saugumo santykius, kad ne tik užbaigtume šį karą, bet ir sukurtume naują tvarką, kuri užtikrintų taiką dešimtmečiams, o gal net šimtmečiams“, – sakė J. Kushneris.

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JAV prezidento Donaldo  Trumpo žentas J. Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas Abu Dabyje suburs kariaujančių šalių atstovus pirmą kartą nuo vasario, kai derybos vyko Ženevoje.

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Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS ir „RIA Novosti“ pranešė, kad susitikimai Abu Dabyje turėjo prasidėti 11.50 val. vietos (9.50 val. Lietuvos) laiku.

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Per beveik penkerius karo metus Rusija ir Ukraina surengė kelis nesėkmingus derybų ratus, todėl vilčių pasiekti taiką nedaug.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

„Neturime jokių ypatingų lūkesčių“, – sakė aukšto rango Ukrainos pareigūnas Kyjive.

Kritikai kaltina J. Kushnerį ir S. Witkoffą pernelyg nuolaidžiaujant Rusijai. JAV žiniasklaida pranešė, kad amerikiečiai siekia užkulisiuose sudaryti su Maskva didelius verslo susitarimus.

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Rusijos ir Ukrainos delegacijose yra aukšto rango pareigūnų, dalyvavusių ankstesniuose derybų ratuose.

Rusijos vyriausiasis derybininkas yra V. Putino patarėjas Vladimiras Medinskis, vadovaujantis Maskvos delegacijai nuo pirmųjų tiesioginių taikos derybų su Ukraina, 2022 m. kovą vykusių Stambule.

Rusijos delegacijoje taip pat yra užsienio reikalų viceministrai Sergejus Riabkovas ir Michailas Galuzinas, karinės žvalgybos vadovas Igoris Kostiukovas ir Generalinio štabo Operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas Jurijus Žigarlovskis.

Pranešta, kad Ukrainos delegacijoje, be Rustemo Umerovo, yra prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Kyryla Budanovas, jo pavaduotojas Serhijus Kyslycia ir V. Zelenskio partijos „Tautos tarnas“ frakcijos parlamente vadovas Davydas Arachamija.

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