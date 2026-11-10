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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paskelbė, kada prasidės įtariamo Charlie Kirko žudiko teismas

2026-11-10 11:58 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 11:58
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JAV konservatyvaus veikėjo Charlie Kirko nužudymu kaltinamo vyro teismas prasidės 2028-ųjų birželį, pirmadienį pranešė teisėjas.

Charlie Kirkas (nuotr. Telegram)

JAV konservatyvaus veikėjo Charlie Kirko nužudymu kaltinamo vyro teismas prasidės 2028-ųjų birželį, pirmadienį pranešė teisėjas.

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„Prisiekusiųjų atranka prasidės 2028-ųjų birželio 21-ąją“, – Jutos apygardos teismui sakė teisėjas Tony Grafas, pažymėdamas, kad procesui numatytos 105 dienos.

23 metų Tyleriui Robinsonui gresia mirties bausmė dėl kaltinimų 2025-ųjų rugsėjo 10-ąją Jutos universiteto miestelyje šūviu į kaklą nužudžius Ch. Kirką.

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31 metų Ch. Kirko nužudymas jo įkurtos dešiniosios jaunimo organizacijos „Turning Point“ renginyje sukėlė šoką JAV politikos pasaulyje.

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Ch. Kirkas buvo tapęs populiariu Krikščioniškojo nacionalizmo judėjimo lyderiu, propaguojančiu tradicines vertybes ir pasisakančiu prieš įvairovę bei LGBTIQ bendruomenę.

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„Turning Point“ atliko svarbų vaidmenį mobilizuojant jaunimo paramą Donaldui Trumpui per 2024-ųjų prezidento rinkimus. Dabar šiai grupei vadovauja jo žmona Erika Kirk.

Kaltintojai siekė, kad teismas prasidėtų jau 2028-ųjų sausį, o T. Robinsono advokatai gynybai pasiruošti prašė laiko iki 2029-ųjų pabaigos.

Praėjusį mėnesį teisėją sukritikavęs D. Trumpas pareiškė, kad byla „turėtų būti išnagrinėta per mėnesį, o ne per trejus metus“.

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Ch. Kirko nužudymas pernai sukėlė 33 valandas trukusią paiešką, pasibaigusią T. Robinsono pasidavimu pareigūnams.

Kaltės jis nepripažįsta.

Kaltintojai pateikė žinutes, kuriose T. Robinsonas savo kambario draugei prisipažino planavęs nužudymą. Teigiama, kad ji yra translytė ir kad juos siejo santykiai.

Gynyba daugiausia dėmesio skyrė DNR ir balistinių įrodymų trūkumams.

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