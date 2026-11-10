Po Irano grasinimo JAV skubiai išskraidino karo lėktuvus iš bazės JK

Pasak laikraščio, pirmadienį po įtariamo grasinimo iš Mildenholo karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazės Rytų Anglijoje buvo išskraidinti keli JAV degalų papildymo orlaiviai.
Televizijos kanalas „Sky News“, remdamasis skrydžių stebėjimo duomenimis, antradienį pranešė, kad pirmadienį iš Mildenholo išskrido 12 orlaivių – devyni degalų papildymo lėktuvai ir trys transporto orlaiviai „Osprey“.
Pasak laikraščio, JAV pareigūnai vis dar aiškinasi, kokio tiksliai pobūdžio buvo Irano grasinimas.
Pentagonas iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti, o Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos atstovas sakė, kad kitų valstybių veiksmai paprastai nekomentuojami.
„Įprasta, kad orlaiviai ir kitas turtas perkeliami atsižvelgiant į operacinius poreikius“, – pridūrė jis.
Prieš kelias savaites JAV išskraidino savo bombonešius B-1 iš kitos Jungtinės Karalystės bazės Ferforde. Pasak prezidento Donaldo Trumpo, taip pasielgta dėl neįvardytų su Iranu susijusių grėsmių.
Prieš tai rugsėjį šioje bazėje Pietvakarių Anglijoje įvyko saugumo incidentas. Ministras pirmininkas Andy Burnhamas teigė, kad jį beveik neabejotinai suorganizavo Irano revoliucinė gvardija.
Dėl įtariamo sąmokslo užpulti bazę buvo sulaikyti septyni žmonės, įskaitant Didžiosios Britanijos ir Irano pilietybes turintį asmenį. Praėjusį mėnesį kovos su terorizmu policija dviem iš jų pateikė kaltinimus dėl nusikaltimų nacionaliniam saugumui.
RAF bazėje Mildenhole įsikūręs JAV karinių oro pajėgų 100-asis degalų papildymo sparnas, kuriam priklauso orlaiviai „Stratotanker“, „Commando II“ ir „Osprey“.
WSJ pranešė, kad du degalų papildymo orlaiviai buvo nukreipti į Vokietiją, o vėliau pirmadienį keli kiti bazėje buvę lėktuvai perkelti į Vokietiją ir kitas vietas.
Jungtinės Karalystės vyriausybės ministrė Lucy Powell sakė, kad saugumo padėtis karinėse bazėse nuolat vertinama.
„Negaliu komentuoti tokių šiuo metu vykdomų operacijų“, – sakė ji televizijos kanalui „Sky News“.
„Kaip parodė ir kiti pastarieji atvejai, prireikus imamės ryžtingų ir greitų veiksmų“, – pridūrė ji.
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