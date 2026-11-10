„The Guardian“: JAV ir Rusija gali perbraižyti Europos saugumo sistemą

Derybos Abu Dabyje turėtų tapti pirmosiomis reikšmingomis Ukrainos ir Rusijos derybomis nuo vasario. JAV teigia, kad karui užbaigti jiems reikalingas Europos dalyvavimas, taip pat neatmeta galimybės atnaujinti NATO ir Rusijos tarybos veiklą bei galimo sankcijų prieš Rusiją panaikinimo pagal būsimą susitarimą.
JAV pareigūnai pareiškė, kad su Rusija aptarė galimas saugumo garantijas Ukrainai, kurios iš esmės primins Šiaurės Atlanto aljanso 5 straipsnį. Jis numato valstybių narių apsaugą puolimo atveju.
„Tai, ką ji [Ukraina] gaus, iš esmės bus labai panašu į tai, ką turi NATO“, – sakė JAV administracijos atstovas.
Pasak jo, JAV saugumo garantijų gavimas yra ypač svarbus klausimas, kurį turėtų aptarti JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tuo pačiu metu tokie įsipareigojimai pareikalaus išteklių, finansavimo ir karinės paramos iš JAV pusės.
Abejoja garantijų veiksmingumu
Tačiau kritikai abejoja, kiek veiksmingos bus šios garantijos. Visų pirma jie atkreipia dėmesį į tai, kad 5 straipsnis neįpareigoja NATO šalių automatiškai ginti sąjungininką karinėmis priemonėmis. Be to, kibernetinės atakos ir kitos hibridinio karo formos apsunkina situacijų, reikalaujančių karinio atsako, nustatymą.
Rusija prieštarauja Ukrainos įstojimui į NATO ir Vakarų kariuomenės dislokavimui jos teritorijoje.
Saugumo sistema tarp Rusijos ir Europos
Atskiras derybų klausimas bus naujos saugumo sistemos tarp Rusijos ir Europos sukūrimas. JAV administracijos atstovas pareiškė, kad šalys gali aptarti NATO ir Rusijos tarybos, kurios veikla buvo sustabdyta po 2022 m. Rusijos Federacijos visapusiško įsiveržimo, veiklos atnaujinimą.
Jaredas Kushneris, D. Trumpo žentas ir vyriausiasis JAV derybininkas, apibūdino galimą sistemą kaip mechanizmą, užtikrinantį aktyvesnes konsultacijas, patikimą ryšį krizės atveju, karinį skaidrumą ir abipuses priemones, skirtas eskalavimo rizikai mažinti. Jo teigimu, visa tai turi vykti gerbiant kiekvienos šalies suverenumą ir nepriklausomybę.
Diskusijose Abu Dabyje dalyvaus Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Europos Sąjungos atstovai.
Tuo pačiu metu Europos pareigūnai nesupranta visų JAV pasiūlymo detalių ir ruošiasi galimoms Vašingtono nuolaidoms Rusijai.
ES užsienio reikalų komisarė Kaja Kallas pabrėžė, kad Europa jau turi saugumo sistemą, grindžiamą tarptautiniais susitarimais, kurie garantuoja valstybių suverenumą ir teritorinį vientisumą.
„Problema ta, kad Rusija nesilaiko šių susitarimų“, – pareiškė ji „Didžiojo septyneto“ šalių užsienio reikalų ministrų susitikime.
Ukrainai teks atsisakyti dalies teritorijų vardan taikos susitarimo?
D. Trumpas pareiškė, kad pagal galutinį susitarimą iš Ukrainos tikimasi, jog ji atsisakys dalies teritorijų. Pasak jo, šalis turės „šiek tiek kitokią formą“.
Praėjusią savaitę po susitikimo su Kremliaus patarėju Kirilu Dmitrijevu JAV prezidentas taip pat pareiškė, kad siekia sudaryti „didelį, puikų susitarimą“, kuris galėtų apimti visą Europą.
Tai sukėlė nerimą kritikams, kurie baiminasi, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali susitarti be visapusiško Europos lyderių dalyvavimo, suderinę Rusijai palankias sąlygas.
Atskiri nuogąstavimai susiję su Rusijos reikalavimais, pateiktais NATO 2021 metais. Tuomet Maskva reikalavo neplėsti Aljanso įtraukiant naujas šalis, ypač Ukrainą, atitraukti karines pajėgas iki 1997 m. egzistavusių sienų ir apriboti raketų dislokavimą. NATO atmetė šiuos pasiūlymus, o mažiau nei po mėnesio Rusija pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą.
JAV pareigūnas pareiškė, kad Vašingtonas nori sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų ne laikinas paliaubas, bet ir visišką karo užbaigimą.
„Turime sukurti kažką naujo, kas veiktų šiandien… Juk jei visa senoji architektūra veiktų gerai, mes nebūtume patekę į šį užsitęsusį karą. Todėl akivaizdu, kad kažkas neveikia, ir mums reikia sugalvoti būdą, kad, kai baigsime šį karą, tai tikrai būtų karo pabaiga“, – JAV pareigūnas sakė „The Guardian“.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad jau pasiekta tam tikra pažanga dėl būsimos saugumo architektūros. Tuo pačiu metu jis pabrėžė, kad pirmiausia būtina įveikti patį konfliktą. JAV pasiūlymų detalės kol kas lieka neaiškios.
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