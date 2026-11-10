Rusijos diplomatas pagrasino Europai: karas būtų „labai trumpas“

Apie tai S. Riabkovas kalbėjo lapkričio 9 d. vaizdo kreipimesi į ESBO diskusijos „Europos militarizacija: kas toliau?“ dalyvius, praneša Rusijos naujienų agentūros „Interfax“ ir „Profil“.
Rusijos politikas tvirtino, kad Vakarai tariamai stiprina „piktavališką ir provokuojančią“ veiklą Baltijos regione, sudarydami kliūtis Rusijos laivybai.
„Stebime, kaip Baltijos jūroje auga piktavališka ir provokuojanti Vakarų veikla. Mūsų laivybai sudaromos kliūtys, pažeidžiant tarptautinės teisės normas“, – pareiškė Rusijos diplomatas.
Pasak jo, tokie veiksmai jau sukėlė keletą pavojingų incidentų, o mechanizmai, skirti tokioms situacijoms užkirsti kelią, faktiškai neveikia.
Pagrasino dėl Kaliningrado
Be to, Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas pareiškė, kad Maskvai tariamai žinoma apie Vakarų šalių planus izoliuoti Kaliningrado sritį arba kitais būdais destabilizuoti padėtį regione.
Jis pagrasino, kad bet kokie bandymai įgyvendinti tokius planus turės rimtų pasekmių jų iniciatoriams:
„Grėsmės Rusijos suverenumui ir saugumui bus užkirstos visomis mūsų turimomis priemonėmis, griežtai laikantis gynybos srities doktrininių dokumentų“.
Be to, Rusijos diplomatas pareiškė, kad Vakarai tariamai atvirai kalba apie didelę ginkluoto konflikto su Rusija tikimybę 2029–2030 m. sandūroje.
Pasak jo, kai kurios jėgos siekia paspartinti įvykių eigą pagal tokį scenarijų ir gali bandyti jį įgyvendinti jau per artimiausius dvejus metus.
„Niekam negrasiname, bet būsime priversti atsakyti“
S. Riabkovas patikino, kad Rusija esą neplanuoja pulti kitų šalių, tačiau atsakys agresijos atveju.
„Mes niekam negrasiname, nieko neketiname pulti nei artimiausiu metu, nei ateityje. Tačiau jei susidursime su agresija, būsime priversti atsakyti“, – pareiškė jis.
Baigdamas savo kalbą, Rusijos politikas apkaltino Europą pasirengimu karui ir pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi tokiam įvykių posūkiui:
„Europa ruošiasi karui. Ir jei ji jį pradės, mes esame pasirengę tokiam įvykių posūkiui. Tačiau šis karas bus kitoks ir labai trumpas.“
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