Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos diplomatas pagrasino Europai: karas būtų „labai trumpas“

2026-11-10 08:16 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 08:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas pagrasino Europai „labai trumpu“ karu, jei kiltų ginkluotas konfliktas. Jis pareiškė, kad Vakarai esą vis aktyviau vykdo priešišką veiklą Baltijos jūroje, trukdo Rusijos laivybai ir planuoja pradėti Kaliningrado srities blokadą.

Sergejus Riabkovas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Sergejus Riabkovas pagrasino Europai „labai trumpu“ karu, jei kiltų ginkluotas konfliktas. Jis pareiškė, kad Vakarai esą vis aktyviau vykdo priešišką veiklą Baltijos jūroje, trukdo Rusijos laivybai ir planuoja pradėti Kaliningrado srities blokadą.

REKLAMA
18

Apie tai S. Riabkovas kalbėjo lapkričio 9 d. vaizdo kreipimesi į ESBO diskusijos „Europos militarizacija: kas toliau?“ dalyvius, praneša Rusijos naujienų agentūros „Interfax“ ir „Profil“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos politikas tvirtino, kad Vakarai tariamai stiprina „piktavališką ir provokuojančią“ veiklą Baltijos regione, sudarydami kliūtis Rusijos laivybai.

REKLAMA
REKLAMA

„Stebime, kaip Baltijos jūroje auga piktavališka ir provokuojanti Vakarų veikla. Mūsų laivybai sudaromos kliūtys, pažeidžiant tarptautinės teisės normas“, – pareiškė Rusijos diplomatas.

REKLAMA

Pasak jo, tokie veiksmai jau sukėlė keletą pavojingų incidentų, o mechanizmai, skirti tokioms situacijoms užkirsti kelią, faktiškai neveikia.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Pagrasino dėl Kaliningrado

Be to, Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas pareiškė, kad Maskvai tariamai žinoma apie Vakarų šalių planus izoliuoti Kaliningrado sritį arba kitais būdais destabilizuoti padėtį regione.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pagrasino, kad bet kokie bandymai įgyvendinti tokius planus turės rimtų pasekmių jų iniciatoriams:

„Grėsmės Rusijos suverenumui ir saugumui bus užkirstos visomis mūsų turimomis priemonėmis, griežtai laikantis gynybos srities doktrininių dokumentų“.

Be to, Rusijos diplomatas pareiškė, kad Vakarai tariamai atvirai kalba apie didelę ginkluoto konflikto su Rusija tikimybę 2029–2030 m. sandūroje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, kai kurios jėgos siekia paspartinti įvykių eigą pagal tokį scenarijų ir gali bandyti jį įgyvendinti jau per artimiausius dvejus metus.

„Niekam negrasiname, bet būsime priversti atsakyti“

S. Riabkovas patikino, kad Rusija esą neplanuoja pulti kitų šalių, tačiau atsakys agresijos atveju.

„Mes niekam negrasiname, nieko neketiname pulti nei artimiausiu metu, nei ateityje. Tačiau jei susidursime su agresija, būsime priversti atsakyti“, – pareiškė jis.

Baigdamas savo kalbą, Rusijos politikas apkaltino Europą pasirengimu karui ir pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi tokiam įvykių posūkiui:

„Europa ruošiasi karui. Ir jei ji jį pradės, mes esame pasirengę tokiam įvykių posūkiui. Tačiau šis karas bus kitoks ir labai trumpas.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos dronas smogė į Černobylio atominę elektrinę: smarkiai apgadintas nuo radiacijos saugantis kupolas (nuotr. Telegram)
Paryžiuje prasideda G7 susitikimas: dėmesio centre – Ukraina, bus renkamos lėšos Černobylio kupolui (4)
Zacharova grasina Junginei Karalystei smūgiais jų objektams tiek Ukrainoje, tiek už jos ribų (nuotr. stop kadras)
Zacharova pareiškė: europiečiams prie derybų stalo nėra ką veikti (111)
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (ELTA nuotr.)
Zelenskis įspėja Europą: Rusija ruošiasi kur kas didesniam karui (34)
Jurijus Ušakovas EPA
Putino pakalikas pasiuntė žinutę Europai: derybose jums vietos prie stalo nėra (10)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Ane?
Ane?
2026-11-10 08:28
Taip, kaip Kijevą per tris dienas "paėmėt"? :DDD
Atsakyti
Prajuokino
Prajuokino
2026-11-10 08:49
Čia kaip Kievą per tris dienas, kur kacapai skeltanagiai jau penkti metai negali paimt?
Atsakyti
:))))
:))))
2026-11-10 08:39
ar tu gal apsirūkęs ? na ir prajuokino,lysk tu rusiuka ir tupėk geriau.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų