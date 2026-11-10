„Abi pusės pavargo“: Trumpas mato didelį Ukrainos ir Rusijos norą užbaigti karą

„Abu Dabyje vedame labai konstruktyvias derybas šiuo klausimu“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose pareiškė D. Trumpas.
JAV prezidentas taip pat pabrėžė, kad mato didelį norą užbaigti karą tarp Rusijos ir Ukrainos. Tuo pačiu metu jo pažadas užbaigti konfliktą, duotas po to, kai 2025 m. sausio mėn. jis pradėjo eiti pareigas, iki šiol lieka neįvykdytas.
Lankstumas dėl galimų teritorijų mainų
Kaip praneša žiniasklaida, remdamasi politiniais šaltiniais JAV, prieš derybas Rusija ir Ukraina neoficialiai parodė tam tikrą lankstumą dėl galimų teritorijų mainų. Tačiau, pabrėžiama, kad abiejų šalių oficialios pozicijos išlieka iš esmės skirtingos.
Ukraina reikalauja, kad Rusija grįžtų prie pirminės abiejų valstybių sienos. Savo ruožtu Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas siekia užvaldyti visą Donbasą.
JAV pareigūnas teigia, kad abi pusės neoficialiai rodo galimybes pasiekti kompromisą. Tačiau teritorinis klausimas, tikėtina, bus svarstomas tik po to, kai bus suderinti kiti susitarimo punktai.
Viena iš pagrindinių derybų temų bus saugumo garantijos Ukrainai. Visų pirma bus aptariama galimybė užtikrinti Kyjivo gynybą pagal NATO 5-ojo straipsnio principą.
Susitikimas Abu Dabyje bus pirmosios trišalės derybos nuo vasario, kurių tikslas – priartėti prie karo, trunkančio jau daugiau nei ketverius su puse metų, pabaigos.
JAV delegacijai vadovaus Donaldo Trumpo specialieji pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris.
Žiniasklaida skelbia, kad derybos turėtų prasidėti antradienį 11.50 val. (Lietuvos laiku). Derybos truks dvi dienas.
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