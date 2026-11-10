Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys Vilniuje susitiks su Šiaurės Makedonijos ministru

2026-11-10 06:53 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 06:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys antradienį Vilniuje susitiks su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Timčo Mucunskiu, jie atidarys šios Balkanų valstybės ambasadą.

Kęstutis Budrys

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys antradienį Vilniuje susitiks su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Timčo Mucunskiu, jie atidarys šios Balkanų valstybės ambasadą.

REKLAMA
0

Ministrai aptars dvišalius santykius, bendradarbiavimą NATO, Europos saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai ir Šiaurės Makedonijos integracijos į ES procesą, BNS susitikimo išvakarėse nurodė Užsienio reikalų ministerija (URM).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vizito metu taip pat bus atidaryta Šiaurės Makedonijos ambasada Vilniuje. Tai bus 40-oji užsienio valstybės diplomatinė atstovybė Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad sprendimą steigti ambasadą Vilniuje šios šalies vyriausybė priėmė gegužės viduryje. URM tuomet teigė, kad tai sustiprins abiejų valstybių ryšius, atvers naujas galimybes glaudesniam bendradarbiavimui saugumo, ekonomikos ir kultūros srityse.

REKLAMA

Šiaurės Makedonija yra tarp dešimties šalių, šiuo metu siekiančių tapti ES narėmis. Narystės taip pat siekia Ukraina, Moldova, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Kosovas, Serbija, Sakartvelas ir Turkija.

Lietuva ir Šiaurės Makedonija diplomatinius santykius užmezgė 1995 metais. 2023-iųjų gruodį atidarytas Šiaurės Makedonijoje akredituotas Lietuvos ambasados Kroatijoje Skopjės skyrius, kuriam vadovauja Vilma Dambrauskienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
TV3 žinios (tv3.lt koliažas)
TV3 Žinios. Vilniuje išprievartauta mergina?; Baltijos šalys suerzino JAV; Kuo pasitiki lietuviai? (8)
Policija (nuotr. P. Peleckio/BNS)
Atskleidė daugiau detalių dėl Rusijos sabotažo Lietuvoje: štai kas išdavė įtariamuosius (10)
TV3 Žinios (tv3.lt koliažas)
TV3 Žinios. Kunigo Švedavičiaus teismas; Žuvo paauglys motociklininkas; Brangs alkoholis? (3)
TV3 Žinios (tv3.lt koliažas)
TV3 Žinios. Lietuvoje – viena didžiausių narkotikų laboratorijų; Riaušės Europoje – sabotažas?; Dingusios lietuvės Irane (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų