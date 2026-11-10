Kęstutis Budrys Vilniuje susitiks su Šiaurės Makedonijos ministru

Ministrai aptars dvišalius santykius, bendradarbiavimą NATO, Europos saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai ir Šiaurės Makedonijos integracijos į ES procesą, BNS susitikimo išvakarėse nurodė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Vizito metu taip pat bus atidaryta Šiaurės Makedonijos ambasada Vilniuje. Tai bus 40-oji užsienio valstybės diplomatinė atstovybė Lietuvoje.
BNS rašė, kad sprendimą steigti ambasadą Vilniuje šios šalies vyriausybė priėmė gegužės viduryje. URM tuomet teigė, kad tai sustiprins abiejų valstybių ryšius, atvers naujas galimybes glaudesniam bendradarbiavimui saugumo, ekonomikos ir kultūros srityse.
Šiaurės Makedonija yra tarp dešimties šalių, šiuo metu siekiančių tapti ES narėmis. Narystės taip pat siekia Ukraina, Moldova, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Kosovas, Serbija, Sakartvelas ir Turkija.
Lietuva ir Šiaurės Makedonija diplomatinius santykius užmezgė 1995 metais. 2023-iųjų gruodį atidarytas Šiaurės Makedonijoje akredituotas Lietuvos ambasados Kroatijoje Skopjės skyrius, kuriam vadovauja Vilma Dambrauskienė.
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