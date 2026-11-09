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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrui Budriui – Estijos URM apdovanojimas

2026-11-09 20:04 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 20:04
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Taline viešinčiam Lietuvos užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui įteiktas Estijos užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Kryžius už nuopelnus“.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (7)

Taline viešinčiam Lietuvos užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui įteiktas Estijos užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Kryžius už nuopelnus“.

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Lietuvos diplomatijos vadovas įvertintas už nuoseklų indėlį stiprinant Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą bei stiprų balsą Europoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

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Apdovanojimas įteiktas Estijoje

Apdovanojimas įteiktas pirmadienį per Estijos diplomatinės tarnybos dienos minėjimą.

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Dėkodamas K. Budrys pabrėžė, jog priima jį kaip visų Lietuvos diplomatų nuoseklaus ilgamečio darbo įvertinimą kuriant tvirtą Lietuvos ir Estijos draugystę, puoselėjant glaudų Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą.

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„Mąstant apie Estijos ir Lietuvos santykius, prieš akis iškyla mūsų bendras kelias į nepriklausomybę, Baltijos šalių bendradarbiavimo tradicija, kova už laisvę, diplomatų veikla egzilinėse vyriausybėse, kai mūsų valstybės buvo ištrintos iš pasaulio žemėlapio, dainuojanti revoliucija ir bendras žygis į Europos Sąjungą bei NATO. Esame artimi draugai, bendraminčiai ir patikimi sąjungininkai, visuomet stovintys greta vienas kito, kovojantys už tai, kas mums svarbiausia, ir dirbantys ranka rankon dėl mūsų šalių ir žmonių gerovės“, – sakė K. Budrys.

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Pasak jo, palaikydamos už savo laisvę kovojančią Ukrainą, ateidamos į pagalbą agresijos aukoms ir nebijodamos sakyti nepatogią tiesą, Lietuva ir Estija visuomet išliko ištikimos savo principams ir savo pavyzdžiu įrodė, kad ir nedidelio dydžio valstybės gali būti stiprios, gerbiamos pasaulyje ir įtakingos.

Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu, šiandien Baltijos ir Šiaurės šalių vienybė yra kaip niekada svarbi, kai mūsų kaimynystėje vyksta žiaurus karas, bandoma palaužti laisvę ir demokratiją.

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LSDP Nausėdos bepročių valdžia.
LSDP Nausėdos bepročių valdžia.
2026-11-09 20:14
Svarbiausia ne Estijos apdovanojimas,o užsienio politika.Akivaizdu,kad nei ministriukas Budrys,nei prezidentas Nausėda nieko neraukia apie pasaulio užsienio politiką.
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