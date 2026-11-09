Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Užsienio reikalų ministras nepatvirtina, ar ministerija Taivaniečių atstovybei išsakė prašymą keisti pavadinimą

2026-11-09 19:19 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 19:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ministerijos ir Taivaniečių atstovybės Vilniuje atstovai buvo aptarę skirtingus dvišalių santykių aspektus, tačiau nepatvirtina, ar per tokius pokalbius buvo išsakytas prašymas keisti atstovybės pavadinimą.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (7)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ministerijos ir Taivaniečių atstovybės Vilniuje atstovai buvo aptarę skirtingus dvišalių santykių aspektus, tačiau nepatvirtina, ar per tokius pokalbius buvo išsakytas prašymas keisti atstovybės pavadinimą.

REKLAMA
6
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį portalas „Delfi“ pranešė, kad Užsienio reikalų ministerija (URM) Taivaniečių atstovybės Vilniuje vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino keisti atstovybės pavadinimą.

REKLAMA

„Aš patvirtinu, kad kalbėjome su Taivano puse apie įvairius mūsų santykių aspektus, išlaikant pagrindą – tai yra konstruktyvų bendradarbiavimą ir išnaudojant visą mūsų galimybių potencialą“, – LNK Žinių reportaže pirmadienį teigė K. Budrys.

„Kalbėjome apie įvairius aspektus“, – pridūrė jis, perklaustas, ar buvo išsakytas prašymas keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą.

REKLAMA
REKLAMA

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

Premjeras ragino „nedramatizuoti situacijos“

Anot portalo, dokumentas Taivano atstovams įteiktas rugsėjo 24 dieną vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas ir diplomatas Ričardas Šlepavičius.

Dokumente teigta, kad dabartinis Taivaniečių atstovybės pavadinimas trukdo abiem pusėms vystyti ekonominius ryšius, todėl taivaniečiai raginti jį pakeisti iki spalio 1 dienos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, mainais už pavadinimo keitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti dvišalį susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl prekybą palengvinančio susitarimo, skirto išvengti dvigubo apmokestinimo, numatyta galimybė URM įsteigti specialaus pasiuntinio Taivano klausimams pareigybę.

REKLAMA

Premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau ragino „nedramatizuoti situacijos“ ir tikino, kad vyksta įprastas diplomatinis darbas. Pasak jo, klausimas dėl atstovybės pavadinimo keitimo yra ankstyvas.

Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad šiuo klausimu kilo nepagrįsta emocijų audra, ragino įvertinti ne tik atstovybės pavadinimą, bet ir priežastis, kodėl Lietuva nesulaukė tikėtos ekonominės naudos iš bendradarbiavimo su Taivanu.

REKLAMA

Skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą

ELTA primena, kad 2021 metais atidarius Taivaniečių atstovybę, skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą ir į Lietuvą pritraukti dideles investicijas. 

Tačiau, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, nors per šį laikotarpį tiesioginių Taivano investicijų srautai šalyje ženkliai išaugo, bendra jų suma išlieka kukli.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje atidarius šią atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.

Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų (nuotr. facebook.com)
ELTA glaustai: Lietuvoje – audros dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo (1)
Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
Nausėda: pokalbiai su Taivanu dėl atstovybės pavadinimo keitimo buvo su juo derinti (18)
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Kilus audrai dėl dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo – Nausėdos atsakas: „padarėme didžiulį emocijų laužą“ (5)
Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
Premjeras apie Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimą: ankstyvas klausimas (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų