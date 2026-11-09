Užsienio reikalų ministras nepatvirtina, ar ministerija Taivaniečių atstovybei išsakė prašymą keisti pavadinimą

Pirmadienį portalas „Delfi“ pranešė, kad Užsienio reikalų ministerija (URM) Taivaniečių atstovybės Vilniuje vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino keisti atstovybės pavadinimą.
„Aš patvirtinu, kad kalbėjome su Taivano puse apie įvairius mūsų santykių aspektus, išlaikant pagrindą – tai yra konstruktyvų bendradarbiavimą ir išnaudojant visą mūsų galimybių potencialą“, – LNK Žinių reportaže pirmadienį teigė K. Budrys.
„Kalbėjome apie įvairius aspektus“, – pridūrė jis, perklaustas, ar buvo išsakytas prašymas keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą.
Premjeras ragino „nedramatizuoti situacijos“
Anot portalo, dokumentas Taivano atstovams įteiktas rugsėjo 24 dieną vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas ir diplomatas Ričardas Šlepavičius.
Dokumente teigta, kad dabartinis Taivaniečių atstovybės pavadinimas trukdo abiem pusėms vystyti ekonominius ryšius, todėl taivaniečiai raginti jį pakeisti iki spalio 1 dienos.
Kaip skelbta, mainais už pavadinimo keitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti dvišalį susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl prekybą palengvinančio susitarimo, skirto išvengti dvigubo apmokestinimo, numatyta galimybė URM įsteigti specialaus pasiuntinio Taivano klausimams pareigybę.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau ragino „nedramatizuoti situacijos“ ir tikino, kad vyksta įprastas diplomatinis darbas. Pasak jo, klausimas dėl atstovybės pavadinimo keitimo yra ankstyvas.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad šiuo klausimu kilo nepagrįsta emocijų audra, ragino įvertinti ne tik atstovybės pavadinimą, bet ir priežastis, kodėl Lietuva nesulaukė tikėtos ekonominės naudos iš bendradarbiavimo su Taivanu.
Skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą
ELTA primena, kad 2021 metais atidarius Taivaniečių atstovybę, skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą ir į Lietuvą pritraukti dideles investicijas.
Tačiau, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, nors per šį laikotarpį tiesioginių Taivano investicijų srautai šalyje ženkliai išaugo, bendra jų suma išlieka kukli.
Lietuvoje atidarius šią atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
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