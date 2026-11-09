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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras Budrys lankėsi Estijoje: ragino griežtinti sankcijas Rusijai

2026-11-09 17:39 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 17:39
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Su Estijos kolega Margusu Tsahkna Taline pirmadienį susitikęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragino griežtinti sankcijas Rusijai, užtikrinti paramą Kyjivui.

Kęstutis Budrys (Lukas Balandis/BNS)
GALERIJA (7)

Su Estijos kolega Margusu Tsahkna Taline pirmadienį susitikęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragino griežtinti sankcijas Rusijai, užtikrinti paramą Kyjivui.

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Kaip Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime pažymėjo K. Budrys, Rusija yra ilgalaikė grėsmė visos Europos saugumui, demonstruojanti, jog nenori užbaigti karo ir siekti taikos.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kęstutis Budrys

Budrys: „Privalome išlaikyti vieningą ir tvirtą kursą“

„Privalome išlaikyti vieningą ir tvirtą kursą Rusijos atžvilgiu: didinti spaudimą agresoriui, griežtinti sankcijas, kovoti su hibridinėmis grėsmėmis ir užtikrinti ilgalaikę karinę, finansinę ir politinę paramą Kyjivui. Europos saugumas yra neatsiejamas nuo Ukrainos saugumo, todėl mūsų parama turi išlikti tvirta, nuspėjama ir ilgalaikė“, – cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

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Pasak jo, artėjant žiemai Europos Sąjunga (ES) turi maksimaliai išnaudoti esamus instrumentus, užtikrinti ilgalaikius ir nuspėjamus įsipareigojimus Ukrainos gynybai bei siekti teisingesnio atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių.

K. Budrys taip pat pabrėžė Estijos lyderystę ribojant Rusijos agresijoje dalyvavusių asmenų galimybes patekti į Šengeno erdvę. Prie šios iniciatyvos prisijungusi Lietuva į Šengeno informacinę sistemą jau yra įtraukusi 1 tūkst. 356 tokius asmenis.

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Ministrai aptarė regionui aktualius klausimus, saugumo ir transatlantinio ryšio stiprinimą, paramą Ukrainai, sankcijų politiką Rusijos atžvilgiu, pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, Europos konkurencingumo ir ekonominio saugumo klausimus.

K. Budrys akcentavo, kad pirmininkaudama ES Tarybai Lietuva pagrindinį dėmesį skirs Europos saugumo, gynybos, atsparumo ir konkurencingumo stiprinimui, Bendrijos plėtrai, siekiant spartesnės Ukrainos eurointegracijos.

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.

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