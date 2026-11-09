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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Puota karo metu: vietoje slėptuvės Kyjive – „Rolls Royce“ ir krokodilas prabangiame bute

2026-11-09 15:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-09 15:56
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Rangovas, kuriam buvo patikėta statyti energetikos objektų apsaugą Kyjivo srityje, galėjo pasisavinti tam skirtus 1,89 mlrd. hrivnų (apie 42,8 mln. eurų), rašoma „Obozrevatel“. Dalį pinigų bendrovės savininkai, tikėtina, išleido prabangiems automobiliams ir prabangiam daugiaaukščiam mansardiniam butui viename iš elitinių Kyjivo rajonų.

Puota karo metu: vietoje slėptuvės Kyjive – „Rolls Royce“ ir krokodilas prabangiame bute (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (15)

Rangovas, kuriam buvo patikėta statyti energetikos objektų apsaugą Kyjivo srityje, galėjo pasisavinti tam skirtus 1,89 mlrd. hrivnų (apie 42,8 mln. eurų), rašoma „Obozrevatel“. Dalį pinigų bendrovės savininkai, tikėtina, išleido prabangiems automobiliams ir prabangiam daugiaaukščiam mansardiniam butui viename iš elitinių Kyjivo rajonų.

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Aktyvisto Serhijaus Sternenkos teigimu, įtarimai pareikšti direktorei Liubomyrai Kožuško, o dvi bendrovės subrangovės yra susijusios su Serhijumi Sokolovu.

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Biudžeto lėšų panaudojimo aplinkybės tikrinamos atliekant ikiteisminį tyrimą, kurį šiuo metu atlieka Ukrainos nacionalinės policijos pareigūnai. Kratų metu teisėsaugininkai aptiko „Rolls-Royce“ automobilį ir prabangų daugiaaukštį mansardinį butą Obolonės krantinėje Kyjive, apie kurio didelę vertę liudija viduje esantis nedidelis baseinas su gyvu krokodilu.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Korupcija Ukrainoje

Teisėsaugininkai tiria galimą biudžeto lėšų pasisavinimą statant priešradiacinę slėptuvę Kriukovščynos licėjaus „Lyder“ teritorijoje, Kyjivo srityje. Bendrovės rangovės UAB [originale nenurodytas pavadinimas] direktorei Liubomyrai Kožuško pranešta apie įtarimą dėl pajamų legalizavimo ir tarnybinio suklastojimo.

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Baudžiamasis procesas pradėtas 2025 metų gruodžio 4 dieną. Tyrimas atliekamas pagal veikas, numatytas Ukrainos baudžiamojo kodekso 191 straipsnio 4 dalyje, 209 straipsnio 2 dalyje ir 366 straipsnio 2 dalyje.

167 mln. hrivnų vertės slėptuvės statybos kontraktas

Anksčiau Ukrainos žiniasklaidoje jau buvo skelbiama apie šios įmonės galimus nusižengimus, tačiau tuomet įvardintos mažesnės sumos.

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2025 metų gegužės 22 dieną Vyšnevės miesto tarybos Komunalinio ūkio vyriausioji valdyba sudarė sutartį su UAB „Konsalting-Bud“ dėl apsauginio statinio statybos adresu: Kriukovščynos kaimas, Mičiurino g. 12-A.

Darbų vertė siekė 167 mln. hrivnų (apie 3,78 mln. eurų). Bendrovės direktorė ir savininkė yra Liubomyra Kožuško. Sutartyje buvo nurodyta, kad subrangovai darbų vykdymui telkiami nebus.

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Tačiau, anot tyrimo, bendrovė dalį darbų perdavė subrangovui UAB „Volt Ejdž Plius“, turinčiam fiktyvumo požymių. Lėšas, gautas iš komunalinės įmonės, „Konsalting-Bud“ pervedė šiai įmonei neva už statybos ir montavimo darbus.

Tuo pat metu, remiantis Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos analitinio tyrimo išvada, faktiškai šie darbai nebuvo atlikti. Galimai pasisavinta biudžeto lėšų suma vertinama 10,86 mln. hrivnų (apie 246 tūkst. eurų).

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Aptiko galimai nusikalstamą schemą: buvo pervedami milijonai

Tarp pagrindinių medžiagų ir konstrukcijų statybai tiekėjų buvo UAB „Stal Plius“ ir IĮ „TD Tryzub“. Pirminiais duomenimis, šias struktūras neoficialiai kontroliuoja Vladyslavas Sokolovas, gimęs 1979 metais.

Bendra finansinių operacijų apimtis tarp Liubomyros Kožuško ir su Sokolovu susijusių bendrovių sudarė 323,6 mln. hrivnų (apie 7,33 mln. eurų).

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2026 metų spalio 13 dieną teisėsaugininkai atliko 22 kratas Kyjive, Kyjivo ir Dnipropetrovsko srityse. Tyrimo veiksmų metu paimta finansinė-ūkinė dokumentacija, juodraštiniai užrašai ir septyni mobilieji telefonai.

Taip pat teisėsaugininkai rado 47,8 tūkst. JAV dolerių (apie 44,2 tūkst. eurų) grynaisiais, automobilių „Range Rover“ bei „Chevrolet Corvette“ dokumentus ir šautuvą „Benelli Raffaello“.

Tą pačią dieną, spalio 13-ąją, Liubomyrai Kožuško, gimusiai 1979 metais ir gyvenančiai Lvive, pranešta apie įtarimą dėl pajamų legalizavimo ir tarnybinio klastojimo.

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