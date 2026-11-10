Abu Dabyje – bendras JAV ir Europos pareiškimas

„Dalyviai dar kartą patvirtino bendrą įsipareigojimą sukurti tvirtą pokarinę Europos saugumo tvarką ir priemones, taip pat aiškiai pabrėžė, kad stiprus NATO aljansas ir toliau išliks pagrindiniu euroatlantinės kolektyvinės gynybos garantu“, – sakoma bendrame JAV, Europos ir Ukrainos atstovų pareiškime.
Antradienį Abu Dabyje prasidėjo JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos, kuriomis siekiama užbaigti daugiau kaip ketverius metus trunkantį karą. Savo atstovus į derybas atsiuntė ir Europa.
Bendrame pareiškime JAV ir Europos atstovai nurodė prieš susitikimą su Rusija surengę pasitarimą ir jame dar kartą patvirtinę šį įsipareigojimą.
Praėjusią savaitę D. Trumpas sukėlė europiečių susirūpinimą, kai užsiminė apie „labai didelį susitarimą“, kuris „apimtų visą Europą“. Tai sustiprino nuogąstavimus, kad Vašingtonas ir Maskva gali susitarti dėl naujos Europos saugumo tvarkos.
Prieš pat 2022 m. invaziją Maskva paskelbė ultimatumą Vakarams, reikalaudama, kad NATO išvestų savo pajėgas iš Rytų Europos.
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