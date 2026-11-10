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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Abu Dabyje – bendras JAV ir Europos pareiškimas

2026-11-10 12:36 / šaltinis: ELTA
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2026-11-10 12:36
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Antradienį JAV ir Europos derybininkai pareiškė bendrą įsipareigojimą sukurti tvirtą pokarinę Europos saugumo tvarką ir pabrėžė, kad privaloma gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą.

Prieš trišales derybas – Ukrainos susitikimas su partneriais Abu Dabyje: aptarė esminius klausimus (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Antradienį JAV ir Europos derybininkai pareiškė bendrą įsipareigojimą sukurti tvirtą pokarinę Europos saugumo tvarką ir pabrėžė, kad privaloma gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą.

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„Dalyviai dar kartą patvirtino bendrą įsipareigojimą sukurti tvirtą pokarinę Europos saugumo tvarką ir priemones, taip pat aiškiai pabrėžė, kad stiprus NATO aljansas ir toliau išliks pagrindiniu euroatlantinės kolektyvinės gynybos garantu“, – sakoma bendrame JAV, Europos ir Ukrainos atstovų pareiškime.

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Antradienį Abu Dabyje prasidėjo JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos, kuriomis siekiama užbaigti daugiau kaip ketverius metus trunkantį karą. Savo atstovus į derybas atsiuntė ir Europa.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Bendrame pareiškime JAV ir Europos atstovai nurodė prieš susitikimą su Rusija surengę pasitarimą ir jame dar kartą patvirtinę šį įsipareigojimą.

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Praėjusią savaitę D. Trumpas sukėlė europiečių susirūpinimą, kai užsiminė apie „labai didelį susitarimą“, kuris „apimtų visą Europą“. Tai sustiprino nuogąstavimus, kad Vašingtonas ir Maskva gali susitarti dėl naujos Europos saugumo tvarkos. 

Prieš pat 2022 m. invaziją Maskva paskelbė ultimatumą Vakarams, reikalaudama, kad NATO išvestų savo pajėgas iš Rytų Europos.

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Z1000
Z1000
2026-11-10 12:43
Ir kas iš šito pareiškimo dar su ruskiais niekas dėl taikos o čia jau stiprūs pareiškimas nu jo gerai kad ne 23 sankcijų paketas Budrys būtų prijemes
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Tas mytas
Tas mytas
2026-11-10 13:04
Tai tik perdimas į vandenį ir karosų gazdinimas.
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