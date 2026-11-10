Budrys: Lietuva nepritars susitarimams, suteikiantiems Rusijai svertų riboti NATO pajėgas regione

Taip jis kalbėjo antradienį Abu Dabyje vykstant Jungtinių Valstijų, Ukrainos ir Rusijos deryboms, kuriose, kaip skelbiama, gali būti aptariami ir ilgalaikiai Europos saugumo klausimai.
„Lietuvai iš principo nėra priimtini svarstymai apie kokį nors grįžimą į konvencinių pajėgumų Europoje sutarties laikus ar į dar kokius nors režimus, kur Rusija turėtų svertą pasakyti, kokios pajėgos gali būti pas mus regione, tuo metu savo teritorijoje darydama, ką nori“, – interviu naujienų portalui „15min“ antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak ministro, Maskva tokio pobūdžio susitarimų siekia, o galimi sąjungininkų pajėgų dislokavimo ribojimai Lietuvai turėtų egzistencinių pasekmių.
„Būtent dėl šitos priežasties ir Vyriausybės programoje buvo įrašyta nuostata, kad Lietuva nesutiks su kokiais nors ginkluotės dislokavimo ribojimais Lietuvoje ar regione, numanydami, kad būtent to Rusija reikalaus“, – teigė jis.
K. Budrys pabrėžė, kad jokie susitarimai dėl Europos saugumo negali būti sudaromi be pačių Europos valstybių dalyvavimo.
„Negali būti jokios diskusijos apie Europos saugumą be Europos ir galų gale, ne kam kitam spręsti, kaip kad Europai“, – sakė ministras.
K. Budrys pabrėžė ir europiečių įsitraukimo svarbą į derybas dėl taikos žemyne: „Lietuvos pozicija yra aiški: jokie tokie susitarimai be mūsų negali būti svarstomi, nes jie pirmiausia bus apie mus, apie mūsų regioną, apie visiškai NATO pasienį, mes ten turime būti“.
Ministro teigimu, Europai derybose turėtų atstovauti ES institucijos, tačiau Bendrijoje vis dar nėra sutarta dėl konkretaus interesų atstovavimo modelio.
Jis taip pat akcentavo, kad apie naujus Europos saugumo susitarimus būtų galima kalbėti tik pasiekus paliaubas Ukrainoje, susitarus dėl taikos sąlygų ir saugumo garantijų Kyjivui.
„Ne metas dabar kalbėti. Pirma paliaubos turi būt. Turim pirma susitarti dėl taikos sąlygų Ukrainoje, tada dėl saugumo garantijų Ukrainai“, – teigė ministras.
Anot jo, šią žiemą ypač svarbu užtikrinti Ukrainai karinę, energetinę ir finansinę paramą.
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