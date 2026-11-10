Iš Lavrovo – grasinimai Europos Sąjungai

S. Lavrovas teigė, kad Europos Sąjunga virsta kariniu aljansu „ir ėmėsi atvirai konfiskuoti užsienio laivus bei vogti jų krovinius“. S. Lavrovas pridūrė, kad Europos šalys „išrado terminą „šešėlinis laivynas“, kurio nėra tarptautinėje teisėje, taip pat naftos kainų ribą, kuri apriboja Europos įmonių galimybes bendradarbiauti su Rusijos laivynu“.
Pasak S. Lavrovo, spaudimo ir diktato politika sulauks „atitinkamo atsako“.
Vakarai sulaiko „šešėlinio laivyno“ laivus
„The Moscow Times“ pažymi, kad 2026 m. pradžioje Vakarų šalys suintensyvino Rusijos naftą gabenančių laivų sulaikymus. Prie šių veiksmų prisijungė Prancūzija, Švedija, Jungtinė Karalystė ir kitos valstybės.
Pasak „The Moscow Times“, „šešėliniai laivai“ sulaikomi Baltijos ir Viduržemio jūrose, taip pat Indijos vandenyne.
Visų pirma tai susiję su sankcijomis apimtu „šešėliniu“ tanklaiviu „DF Peak“, kurį Prancūzijos karinės jūrų pajėgos sulaikė Indijos vandenyne. Su Benino vėliava plaukiojantis laivas plaukė į Čilės uostą ir tapo šeštuoju vadinamojo „šešėlinio laivyno“ tanklaiviu, kurį Prancūzija sulaikė per pastaruosius metus.
Laivas priklausė Rusijos laivybos bendrovei „Sovcomflot“, du kartus pakeitė pavadinimą, o jį eksploatuoja Honkongo įmonė. Rusijos ambasada Prancūzijoje laivo sulaikymą pavadino „piratavimu“ ir paskelbė, kad tai yra „griežtas tarptautinės teisės pažeidimas“.
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