Rusijai – JAV reikalavimas dėl Europos: „Mums reikia...“

Anot leidinio šaltinių, JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve‘as Witkoffas turi įtikinti Rusiją leisti Europai prisijungti prie derybų. Vašingtonas nori, kad šią savaitę Abu Dabyje vyksiantys susitikimai būtų paskutiniai, kuriuose europiečiai nedalyvautų visapusiškai.
J. Kushneris ir S. Witkoffas, veikiantys kaip tarpininkai pirmosiose nuo vasario vykstančiose trišalėse derybose tarp Ukrainos, Rusijos ir JAV, planuoja iškelti klausimą dėl europiečių dalyvavimo būsimuose susitikimuose.
JAV pusė siekia paspartinti derybų procesą ir tikisi, kad jau kitas derybų raundas vyks visapusiškai dalyvaujant Europai.
„Mums reikia, kad Europa sėstų prie derybų stalo“, – „Politico“ pareiškė vienas iš JAV pareigūnų.
Pasak jo, Vašingtonas siūlo įtraukti Europos šalis į diskusijas iškart po dabartinių trišalių derybų pabaigos.
JAV atstovai taip pat teigiamai įvertino tiesioginius Europos lyderių kontaktus su Vladimiru Putinu. Primename, kad spalio 27 d. Suomijos ir Norvegijos vadovai paskambino Rusijos diktatoriui, pabrėždami būtinybę aktyviau bendradarbiauti.
Europa nenusprendė, kas taptų jos atstovu
Kaip pabrėžia „Politico“, klausimas dėl Europos dalyvavimo taikos procese tebėra ginčytinas. Europos vyriausybės turi nuspręsti, kas tiksliai atstovaus žemynui, taip pat ar Ukrainos sąjungininkams apskritai verta vesti tiesiogines derybas su V. Putinu.
Pažymima, kad Europos Sąjungos (ES) lyderiai planuoja aptarti šiuos nesutarimus neformaliame viršūnių susitikime Dubline šios savaitės pabaigoje.
Nepaisant to, aukšto rango Europos pareigūnai jau turėtų atvykti ir į Abu Dabį. Tikimasi, kad J. Kushneris ir S. Wiktoffas surengs su jais konsultacijas, tačiau dėl Rusijos prieštaravimų jie neprisijungs prie pagrindinių derybų.
Tarp Europos atstovų bus Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos saugumo patarėjai, taip pat Italijos, NATO, Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pareigūnai.
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