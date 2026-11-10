Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijai – JAV reikalavimas dėl Europos: „Mums reikia...“

2026-11-10 09:32 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 09:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija reikalauja, kad Europos šalys tiesiogiai dalyvautų kitame derybų dėl taikos Ukrainoje raunde, rašo „Politico“.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija reikalauja, kad Europos šalys tiesiogiai dalyvautų kitame derybų dėl taikos Ukrainoje raunde, rašo „Politico“.

REKLAMA
1

Anot leidinio šaltinių, JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve‘as Witkoffas turi įtikinti Rusiją leisti Europai prisijungti prie derybų. Vašingtonas nori, kad šią savaitę Abu Dabyje vyksiantys susitikimai būtų paskutiniai, kuriuose europiečiai nedalyvautų visapusiškai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

J. Kushneris ir S. Witkoffas, veikiantys kaip tarpininkai pirmosiose nuo vasario vykstančiose trišalėse derybose tarp Ukrainos, Rusijos ir JAV, planuoja iškelti klausimą dėl europiečių dalyvavimo būsimuose susitikimuose.

REKLAMA
REKLAMA

JAV pusė siekia paspartinti derybų procesą ir tikisi, kad jau kitas derybų raundas vyks visapusiškai dalyvaujant Europai.

REKLAMA

„Mums reikia, kad Europa sėstų prie derybų stalo“, – „Politico“ pareiškė vienas iš JAV pareigūnų.

Pasak jo, Vašingtonas siūlo įtraukti Europos šalis į diskusijas iškart po dabartinių trišalių derybų pabaigos.

JAV atstovai taip pat teigiamai įvertino tiesioginius Europos lyderių kontaktus su Vladimiru Putinu. Primename, kad spalio 27 d. Suomijos ir Norvegijos vadovai paskambino Rusijos diktatoriui, pabrėždami būtinybę aktyviau bendradarbiauti.

REKLAMA
REKLAMA

Europa nenusprendė, kas taptų jos atstovu

Kaip pabrėžia „Politico“, klausimas dėl Europos dalyvavimo taikos procese tebėra ginčytinas. Europos vyriausybės turi nuspręsti, kas tiksliai atstovaus žemynui, taip pat ar Ukrainos sąjungininkams apskritai verta vesti tiesiogines derybas su V. Putinu.

Pažymima, kad Europos Sąjungos (ES) lyderiai planuoja aptarti šiuos nesutarimus neformaliame viršūnių susitikime Dubline šios savaitės pabaigoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant to, aukšto rango Europos pareigūnai jau turėtų atvykti ir į Abu Dabį. Tikimasi, kad J. Kushneris ir S. Wiktoffas surengs su jais konsultacijas, tačiau dėl Rusijos prieštaravimų jie neprisijungs prie pagrindinių derybų.

Tarp Europos atstovų bus Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos saugumo patarėjai, taip pat Italijos, NATO, Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pareigūnai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (EPA/OLIVIER MATTHYS) (nuotr. EPA-ELTA)
Zelenskis pasirengęs susitikti su Putinu: Melnykas įvardijo 1 sąlygą (1)
Sergejus Riabkovas (nuotr. Telegram)
Rusijos diplomatas pagrasino Europai: karas būtų „labai trumpas“ (42)
Donaldas Trumpas EPA
„Abi pusės pavargo“: Trumpas mato didelį Ukrainos ir Rusijos norą užbaigti karą
Degalinė Rusijoje (nuotr. Telegram)
Rusijoje – degalų trūkumas: įvedami benzino pardavimo ribojimai (15)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų