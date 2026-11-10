Zelenskis pasirengęs susitikti su Putinu: Melnykas įvardijo 1 sąlygą

„Ukrainos prezidentas pasirengęs susitikti su Putinu, kai tik atsiras pirmoji proga – gruodį Floridoje, vykstant G20 viršūnių susitikimui, arba bet kurioje kitoje pasaulio vietoje, jei prireiks, net Antarktidoje – kur tik norima, bet ne Maskvoje“, – pareiškė A. Melnykas.
Jis pridūrė, kad V. Putinas iki šiol klysta manydamas, jog galės palaužti Ukrainos valią ir priversti ukrainiečius pasiduoti.
Abu Dabyje prasideda JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos
Antradienį Abu Dabyje Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių Valstijų derybininkai pirmą kartą per daugiau kaip devynis mėnesius susitiks aptarti Europos kruviniausio konflikto nuo Antrojo pasaulinio karo užbaigimo, dar vienai karo žiemai artėjant.
Europoje nerimą sukėlė JAV prezidento Donaldo Trumpo prieš derybas iškelta mintis, kad su Maskva bus susitarta dėl Europos saugumo. Europos šalys taip pat siųs savo atstovus į Abu Dabį.
Sugrįžęs į valdžią D. Trumpas ragina užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą, tačiau ankstesnės derybos nedavė proveržio, taikos procesą nustelbė JAV ir Izraelio karas su Iranu.
Europa ir Ukraina baiminasi, kad Jungtinės Valstijos primes Kyjivui susitarimą, kuris iš esmės reikštų kapituliaciją. Šiais metais D. Trumpas, regis, vis labiau krypo Maskvos link.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.