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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po kruvino išpuolio Krokuvoje – jaudinantis sužeistų pareigūnų pokalbis

2026-11-10 14:50 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-10 14:50
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Vienas iš policininkų, sužeistų šeštadienį Krokuvoje įvykusio išpuolio metu, paprašė surengti vaizdo pokalbį su kolega, kuris tą patį vakarą taip pat buvo sužeistas, antradienį spaudos konferencijoje pranešė Mažosios Lenkijos vaivada Krzysztofas Kleczaras, kurį cituoja „RMF24“.

Vienas iš policininkų, sužeistų šeštadienį Krokuvoje įvykusio išpuolio metu, paprašė surengti vaizdo pokalbį su kolega, kuris tą patį vakarą taip pat buvo sužeistas, antradienį spaudos konferencijoje pranešė Mažosios Lenkijos vaivada Krzysztofas Kleczaras, kurį cituoja „RMF24“.

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„Tai buvo graži, jaudinanti akimirka“, – apie minėtą pokalbį kalbėjo vaivada.

Pokalbio paprašė policininkas, kuris atsibudo pirmas.

„Žinau, kad šis pokalbis buvo nuoširdus, geranoriškas ir, nepaisant didžiulės tragedijos, ištikusios šiems pareigūnams, suteikė jiems vidinės jėgos“, – sakė K. Kleczaras.

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Sparčiau sveikstantis pareigūnas padrąsinančiais žodžiais motyvavo savo kolegą. Kaip pripažino gydytojai, šis pokalbis abiem vyrams atnešė daug gero.

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Sužeisti policininkai –  24-erių vyresnysis policijos pareigūnas Jakubas Kulikas ir 27-erių vyresnysis policijos pareigūnas Arturas Moranskis – gydomi dviejose skirtingose ligoninėse. Abu jie apdovanoti prezidento Karolio Nawrockio skirtais ordino „Polonia Restituta“ Karininko kryžiais. Prezidentas juos aplankė per savo vizitą Krokuvoje.

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Anksčiau žiniasklaidoje pasklido informacija, kad vyresnysis policininkas A. Moranskis vos pabudęs paklausė: „O ar Jakubas gyvas?“.

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FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

Sužeistų policininkų sveikatos būklė

Kaip skelbiama, abu sužeisti policininkai buvo pažadinti iš farmakologinės komos. Jų gydymas „vyksta teisinga linkme“.

Pats vaivada K. Kleczaras patikslino, kad pirmadienį susitiko su vienu iš pareigūnų.

„Jis vis dar kenčia ir jam vis dar skauda. Jis patyrė sunkius sužalojimus, ir manau, kad dar ne laikas kalbėti apie tai, kada jie galės išeiti iš ligoninės. O jei toks momentas ateis, manau, kad apie tai praneš gydytojai arba šeima“, – sakė jis.

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„Galiu pasakyti, ir man tai svarbiausia, kad šiandien mes visi galime su daug didesniu ramumu ir optimizmu žvelgti į ateitį, į ateinančias valandas, dienas, kalbant apie šių pacientų, tarp jų – dviejų policininkų, gyvybę“ – pridūrė K. Kleczaras.

Kaip skelbta, A. Moranskis šeštadienį buvo du kartus sužeistas užpuoliko. Jam buvo peršautas plautis ir ranka. Jam buvo atlikta 12 valandų trukmės operacija. Jį ir jo kolegą iškart po susišaudymo su užpuolikais gelbėjo Krokuvos chirurgai, kurie tuo metu kaip tik buvo netoliese.

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Šaudynes Krokuvoje surengęs užpuolikas domėjosi Breiviku

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FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Šeštadienį Krokuvoje šešis žmones nušovusio užpuoliko kompiuteryje aptikta duomenų, rodančių, kad jis domėjosi Norvegijos kraštutinių dešiniųjų ekstremistu Andersu Breiviku, o jo automobilyje rastas šaunamojo ginklo duslintuvas, antradienį pranešė Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Žurekas.

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Radijui „Radio Krakow“ duotame interviu ministras patvirtino, kad žvalgybos tarnyboms pavyko pasiekti 24 metų užpuoliko kompiuteryje saugomus duomenis. Jame aptikta duomenų, rodančių, kad vyras domėjosi Norvegijos kraštutinių dešiniųjų ekstremistu, 2011 m. surengusiu žudynes Utiojos saloje.

„Dabar galiu patvirtinti tam tikras detales, nes pareigūnams pavyko gauti prieigą prie užpuoliko kompiuterio. Aiškiai matyti, kad jis lankėsi interneto svetainėse, kuriose pateikiama informacija apie Andersą Breiviką – kraštutinių dešiniųjų ekstremistą, atsakingą už siaubingas žudynes Utiojos saloje“, – sakė W. Žurekas.

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Ministras taip pat pranešė, kad atlikus kratą užpuoliko darbovietėje rasta papildomų įkalčių.

„Tyrėjai taip pat atliko procesinius veiksmus užpuoliko darbovietėje. Ten rasta simbolikos, kuri gali dar labiau sustiprinti įtarimus dėl kraštutinių dešiniųjų ekstremistinių motyvų. Todėl ši ideologinė versija yra viena pagrindinių tyrimo krypčių“, – teigė W. Žurekas.

Jis pridūrė, kad užpuolikas nepaliko nei manifesto, nei atsisveikinimo laiško, kuriame būtų paaiškinęs savo veiksmus.

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