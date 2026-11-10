Po žudynių Krokuvoje – radinys šaulio kompiuteryje: aiškėja nauji faktai

Ministrą cituoja Lenkijos radijas.
Pasak W. Žureko, įtariamo išpuolio vykdytojo, kurį žiniasklaida įvardijo kaip Michalą Oksinskį, kompiuteryje rasta turinio, susijusio su dešiniųjų pažiūrų ekstremistu Andersu Breiviku, prieš 15 metų įvykdžiusiu žudynes Norvegijoje.
„Dabar galiu patvirtinti tam tikras detales, nes pareigūnams pavyko gauti prieigą prie užpuoliko kompiuterio. Aiškiai matyti, kad jis lankėsi interneto svetainėse, kuriose pateikiama informacija apie Andersą Breiviką – kraštutinių dešiniųjų ekstremistą, atsakingą už siaubingas žudynes Utiojos saloje“, – sakė W. Žurekas.
Darbovietėje ir namuose – simboliai
Ministras pridūrė, kad įtariamojo darbovietėje taip pat rasta kraštutinių dešiniųjų pažiūras rodančių simbolių. Jis teigė, kad užpuoliko kambaryje rasta vėliava „siunčia signalą tarnyboms ir prokuratūrai“.
Jis taip pat pranešė, kad nusikaltėlio automobilyje rastas šūvio slopintuvas.
Vidaus reikalų ir administravimo viceministras Czeslawas Mroczekas savo ruožtu pabrėžė, kad tyrėjai turi „didelį įrodymų kiekį daugybės elektroninių laikmenų pavidalu“.
Taip pat vyksta liudytojų apklausos.
„Žinome, kad, kaip jį apibūdina jį pažinoję žmonės, jis buvo asmuo, vengęs socialinių kontaktų ir bendruomenės, domėjęsis smurtu ir teroro aktais, todėl ši ministro Žureko pateikta informacija yra labai tikėtina, atsižvelgiant į ankstesnę informaciją, kurią jau buvo surinkę tyrėjai“, – pabrėžė jis.
Pražudė 9 žmones, tarpu jų – savo šeimos narius
BNS rašė, kad pražūtingų masinių šaudynių surengimu Krokuvoje kaltinamas lenkas pirmadienį mirė ligoninėje, praėjus dviem dienoms po to, kai buvo sunkiai sužeistas per susišaudymą su policija, pranešė pareigūnai.
Kariškais drabužiais vilkėjęs 24 metų vyras Krokuvos aikštėje iš pusiau automatinio šautuvo ėmė šaudyti ir pražudė šešis žmones. Dar 15 buvo sužeisti.
Jo tėvų ir sesers kūnai buvo rasti šeimos namuose kitame mieste.
Nors M. Oksinskio motyvai neaiškūs, tyrėjai šaudynes vertina kaip teroro aktą.
Lenkijos žiniasklaidos cituojamų tyrėjų teigimu, anksčiau jis teistas nebuvo.
Kartu su tėvu įtariamasis priklausė šaudymo klubui. Kratų metu tyrėjai paėmė 11 šaunamųjų ginklų.
Jo močiutė sakė, kad M. Oksinskis leidimą ginklui gavo šiais metais, pranešė Lenkijos žiniasklaida.
Po šaudynių Vidaus reikalų ministerija paskelbė apie leidimų ginklams išdavimo tvarkos peržiūrą, numatant, kad leidimų turėtojų sveikatos duomenys būtų reguliariai atnaujinami.
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