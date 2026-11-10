Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po žudynių Krokuvoje – radinys šaulio kompiuteryje: aiškėja nauji faktai

2026-11-10 11:28 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 11:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Žurekas antradienį paskelbė, kad tiriant savaitgalio šaudynes Krokuvoje aptikta „stiprių dešiniojo sparno ekstremizmo užuominų“.

Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Žurekas antradienį paskelbė, kad tiriant savaitgalio šaudynes Krokuvoje aptikta „stiprių dešiniojo sparno ekstremizmo užuominų“.

REKLAMA
4

Ministrą cituoja Lenkijos radijas.

Pasak W. Žureko, įtariamo išpuolio vykdytojo, kurį žiniasklaida įvardijo kaip Michalą Oksinskį, kompiuteryje rasta turinio, susijusio su dešiniųjų pažiūrų ekstremistu Andersu Breiviku, prieš 15 metų įvykdžiusiu žudynes Norvegijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar galiu patvirtinti tam tikras detales, nes pareigūnams pavyko gauti prieigą prie užpuoliko kompiuterio. Aiškiai matyti, kad jis lankėsi interneto svetainėse, kuriose pateikiama informacija apie Andersą Breiviką – kraštutinių dešiniųjų ekstremistą, atsakingą už siaubingas žudynes Utiojos saloje“, – sakė W. Žurekas.

REKLAMA
REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

Darbovietėje ir namuose – simboliai

Ministras pridūrė, kad įtariamojo darbovietėje taip pat rasta kraštutinių dešiniųjų pažiūras rodančių simbolių. Jis teigė, kad užpuoliko kambaryje rasta vėliava „siunčia signalą tarnyboms ir prokuratūrai“.

REKLAMA

Jis taip pat pranešė, kad nusikaltėlio automobilyje rastas šūvio slopintuvas.

Vidaus reikalų ir administravimo viceministras Czeslawas Mroczekas savo ruožtu pabrėžė, kad tyrėjai turi „didelį įrodymų kiekį daugybės elektroninių laikmenų pavidalu“.

Taip pat vyksta liudytojų apklausos.

„Žinome, kad, kaip jį apibūdina jį pažinoję žmonės, jis buvo asmuo, vengęs socialinių kontaktų ir bendruomenės, domėjęsis smurtu ir teroro aktais, todėl ši ministro Žureko pateikta informacija yra labai tikėtina, atsižvelgiant į ankstesnę informaciją, kurią jau buvo surinkę tyrėjai“, – pabrėžė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pražudė 9 žmones, tarpu jų – savo šeimos narius

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

BNS rašė, kad pražūtingų masinių šaudynių surengimu Krokuvoje kaltinamas lenkas pirmadienį mirė ligoninėje, praėjus dviem dienoms po to, kai buvo sunkiai sužeistas per susišaudymą su policija, pranešė pareigūnai.

Kariškais drabužiais vilkėjęs 24 metų vyras Krokuvos aikštėje iš pusiau automatinio šautuvo ėmė šaudyti ir pražudė šešis žmones. Dar 15 buvo sužeisti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jo tėvų ir sesers kūnai buvo rasti šeimos namuose kitame mieste.

Nors M. Oksinskio motyvai neaiškūs, tyrėjai šaudynes vertina kaip teroro aktą.

Lenkijos žiniasklaidos cituojamų tyrėjų teigimu, anksčiau jis teistas nebuvo.

Kartu su tėvu įtariamasis priklausė šaudymo klubui. Kratų metu tyrėjai paėmė 11 šaunamųjų ginklų.

Jo močiutė sakė, kad M. Oksinskis leidimą ginklui gavo šiais metais, pranešė Lenkijos žiniasklaida.

Po šaudynių Vidaus reikalų ministerija paskelbė apie leidimų ginklams išdavimo tvarkos peržiūrą, numatant, kad leidimų turėtojų sveikatos duomenys būtų reguliariai atnaujinami.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Puiki logika
Puiki logika
2026-11-10 11:55
Jei žudai savo artimuosius reiškia esi dešinysis radikalas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų