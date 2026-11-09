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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Krokuvoje šūvius paleidusio vyro automobilyje – 4 telefonai: ką dar rado tyrėjai

2026-11-09 20:29 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-09 20:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos prokuratūra pateikė naujos informacijos apie mirtinas šaudynes Krokuvoje surengusį Michalą Oksinskį. Kaip skelbia „Onet“, jo automobilyje buvo rasti keturi telefonai.

Lenkijos prokuratūra pateikė naujos informacijos apie mirtinas šaudynes Krokuvoje surengusį Michalą Oksinskį. Kaip skelbia „Onet“, jo automobilyje buvo rasti keturi telefonai.

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Vyras leidimą ginklams gavo 2026 m. sausio mėnesį, o ginklą įsigijo kovo mėnesį. Vyras mirė ligoninėje. Jo poelgio motyvas vis dar nežinomas.

Kas rasta žudiko automobilyje ir namuose?

Lenkijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl dviejų tragiškų įvykių, įvykusių lapkričio 7 d. Tyrimas apima išpuolį Krokuvoje, kurio metu žuvo šeši žmonės, o keliolika buvo sužeista, taip pat trijų žmonių nužudymą Švento Kryžiaus Ostroveco mieste. Tyrėjai sako, kad išpuolis Krokuvoje buvo teroristinio pobūdžio.

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Remiantis iki šiol surinktais duomenimis, už abu nusikaltimus atsakingas 24-metis M. Oksinskis iš Švento Kryžiaus Ostroveco.

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Tyrėjų teigimu, vyras pirmiausia nušovė savo tėvus ir 21-metę seserį šeimos bute. Po to jis įsėdo į automobilį ir nuvažiavo į Krokuvą.

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Apie 15 val. Turgaus aikštėje ir aplinkinėse gatvėse jis paleido šūvius į atsitiktinius praeivius. Išpuolio metu žuvo šeši žmonės: keturios moterys ir du vyrai. Sužeista 15 žmonių, tarp jų – šeši užsieniečiai. Nusikaltėlis buvo sulaikytas dviejų policininkų, kurie taip pat patyrė šautinius sužalojimus.

Teroro akto vietoje dirbo iš viso dešimt prokurorų. Automobilyje ir prie užpuoliko buvo rasti keturi šaunamieji ginklai, tarp jų – du AR-15 šautuvai ir du pistoletai, taip pat keli šimtai šovinių.

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Tyrėjai taip pat rado keturis mobiliuosius telefonus, kurių turinys šiuo metu analizuojamas. Atlikus kratą bute, buvo rasti dar septyni ginklai.

Prokuratūra nustatė, kad M. Oksinskis turėjo ginklo leidimą nuo 2026 m. sausio mėn., o pirmąjį ginklą įsigijo po dviejų mėnesių. Vyras mirė lapkričio 9 d. vienoje iš Krokuvos ligoninių, dar nespėjus jam pareikšti kaltinimų.

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Tyrimas tęsiamas. Prokurorai šiuo metu tikrina, ar rengiant ar vykdant išpuolius dalyvavo kiti asmenys, taip pat bando atkurti tikslią įvykių eigą ir nustatyti nusikaltėlio motyvus.

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FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

Prokuroras: kai kurių per šaudynes Krokuvoje nukentėjusių žmonių būklė gerėja

Krokuvoje per išpuolį sužeisti policijos pareigūnai atgavo sąmonę, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemysławas Nowakas.

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„Pareigūnai Jakubas Kulikas ir Arturas Moranskis sąmonę atgavo vakar“, – sakė P. Nowakas, pateikdamas naujausią informaciją apie nukentėjusiųjų būklę.

„Dar du nukentėjusieji vakar buvo išrašyti iš ligoninės“, – pridūrė jis.

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FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Jis taip pat pranešė, kad dar septynių nukentėjusiųjų būklė nėra pavojinga gyvybei.

„Deja, likusių sužeistųjų būklė tebėra sunki, o dviejų žmonių – kritinė“, – sakė P. Nowakas.

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Anksčiau pirmadienį Mažosios Lenkijos vaivadijos vadovas Janas Krzysztofas Klęczaras pranešė, kad užpuolikas mirė vienoje iš Krokuvos ligoninių pirmadienį netrukus po 4.30 val.

Išpuolis įvyko šeštadienį Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje. 24 metų vyras, prokuratūros įvardytas kaip Michalas Oksińskis, automobiliu įvažiavo į aikštę ir ėmė šaudyti į praeivius automatiniu šaunamuoju ginklu. Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, tarp jų – du policijos pareigūnai ir vėliau ligoninėje miręs užpuolikas.

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