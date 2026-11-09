Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aiškėja šokiruojančios Krokuvos istorijos detalės: su žudiko šeima rastos ir negyvos katės, namuose buvo šaldytuvo dydžio seifas

2026-11-09 18:39 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 18:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Krokuvos nusikaltėlio Michalo Oksinskio kaimynai atskleidžia, kad žudiko šeimos namuose buvo šaldytuvo dydžio seifas ginklams, rašo „Fakt“. Be to, namuose buvo rastos ir kačių gaišenos.

Krokuvos nusikaltėlio Michalo Oksinskio kaimynai atskleidžia, kad žudiko šeimos namuose buvo šaldytuvo dydžio seifas ginklams, rašo „Fakt“. Be to, namuose buvo rastos ir kačių gaišenos.

REKLAMA
0

Kaimynai sako apie seifą namuose žinoję jau seniai.

„Praėjusiais metais, kažkur vasarą, mačiau, kaip jie nešė didžiulę dėžę. Jie labai prakaitavo. Maniau, kad nusipirko šaldytuvą. Pasakiau kaimynui: „Pirkote šaldytuvą?“, o jis atsakė, kad ne, kad tai seifas, nes jie turi tiek daug ginklų. Jis buvo maždaug tokio dydžio kaip didesnis šaldytuvas“, – pasakoja viena iš kaimynių, vardu Danuta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Oksinskis gyveno su šeima – tėvais ir seserimi. Jie šeštadienį vėlai vakare buvo rasti negyvi su šautinėmis žaizdomis.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį M. Oksinskis savo „Subaru“ automobiliu įvažiavo į Krokuvos pagrindinę aikštę ir pradėjo šaudyti į praeivius iš ilgavamzdžio ginklo. Jis nužudė šešis žmones, o 15, tarp jų – du policininkus, sužeidė. Kai policija atvyko į jo namus, rado jo šeimos narių – motinos, tėvo, jaunesniosios sesers ir dviejų kačių – lavonus. Visi mirė nuo šautinių žaizdų.

REKLAMA

Spėjama, kad 24-erių vyras turėjo naudoti ginklą su duslintuvu ir, matyt, nužudė šeimą jiems miegant, nes nė vienas kaimynas negirdėjo jokių iš buto sklindančių garsų.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

 

Prokuroras: per šaudynes Krokuvoje galėjo būti paleista šimtai šūvių

Krokuvoje per šeštadienį įvykusias šaudynes buvo paleista iš viso mažiausiai keliasdešimt ar net keli šimtai šūvių, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Przemyslawas Nowakas spaudos konferencijoje sakė, kad tikslus skaičius paaiškės, kai bus išanalizuoti policijos ir prokurorų surinkti duomenys.

Jis pakartojo, kad sekmadienį buvo pradėtas tyrimas dėl Krokuvoje įvykusio incidento: šešių žmonių nužudymo ir ketinimo nužudyti daugiau žmonių, įskaitant du policijos pareigūnus, taip pat dėl ankstesnio trijų ginkluoto užpuoliko šeimos narių nužudymo Švento Kryžiaus Ostrovece Pietryčių Lenkijoje, kurį, kaip rodo visi požymiai, įvykdė tas pats asmuo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

P. Nowakas taip pat pranešė, kad bylai vadovaujantis prokuroras nepareiškė kaltinimų užpuolikui, nes šis anksti pirmadienį mirė.

„Tyrimas bus tęsiamas, jis yra pradinės stadijos“, – sakė prokuratūros atstovas.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Jo teigimu, iki šiol „automobilyje ir pas [įtariamąjį] Michalą Oksinskį buvo rasti iš viso keturi šaunamieji ginklai, įskaitant du šautuvus AR-15 ir du pistoletus“.

REKLAMA

„Pas jį ir automobilyje buvo rasti keli šimtai šautuvų ir pistoletų šovinių. Tai sudaro mažiausiai tūkstantį papildomų šovinių, kurie galėjo būti panaudoti“, – pridūrė P. Nowakas.

Jis taip pat sakė, kad prokurorai turi mažiausiai keturis telefonus, paimtus iš užpuoliko automobilio, taip pat kitus elektroninius prietaisus ir asmeninius daiktus, rastus jo bute.

REKLAMA

„Dabar sutelksime dėmesį į pastangas nustatyti, kokia buvo to priežastis (...). Tai susiję ir su motyvais, ir su galimu kitų žmonių įkvėpimu ar pagalba“, – sakė P. Nowakas.

Per šaudynes žuvo šeši žmonės, o dar 16, įskaitant patį ginkluotą užpuoliką, buvo sužeisti.

24 metų užpuolikas, Krokuvos pagrindinėje aikštėje atidengęs ugnį į atsitiktinius praeivius, buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir pirmadienį anksti ryte mirė ligoninėje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų