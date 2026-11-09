Aiškėja šokiruojančios Krokuvos istorijos detalės: su žudiko šeima rastos ir negyvos katės, namuose buvo šaldytuvo dydžio seifas

Kaimynai sako apie seifą namuose žinoję jau seniai.
„Praėjusiais metais, kažkur vasarą, mačiau, kaip jie nešė didžiulę dėžę. Jie labai prakaitavo. Maniau, kad nusipirko šaldytuvą. Pasakiau kaimynui: „Pirkote šaldytuvą?“, o jis atsakė, kad ne, kad tai seifas, nes jie turi tiek daug ginklų. Jis buvo maždaug tokio dydžio kaip didesnis šaldytuvas“, – pasakoja viena iš kaimynių, vardu Danuta.
M. Oksinskis gyveno su šeima – tėvais ir seserimi. Jie šeštadienį vėlai vakare buvo rasti negyvi su šautinėmis žaizdomis.
Šeštadienį M. Oksinskis savo „Subaru“ automobiliu įvažiavo į Krokuvos pagrindinę aikštę ir pradėjo šaudyti į praeivius iš ilgavamzdžio ginklo. Jis nužudė šešis žmones, o 15, tarp jų – du policininkus, sužeidė. Kai policija atvyko į jo namus, rado jo šeimos narių – motinos, tėvo, jaunesniosios sesers ir dviejų kačių – lavonus. Visi mirė nuo šautinių žaizdų.
Spėjama, kad 24-erių vyras turėjo naudoti ginklą su duslintuvu ir, matyt, nužudė šeimą jiems miegant, nes nė vienas kaimynas negirdėjo jokių iš buto sklindančių garsų.
Prokuroras: per šaudynes Krokuvoje galėjo būti paleista šimtai šūvių
Krokuvoje per šeštadienį įvykusias šaudynes buvo paleista iš viso mažiausiai keliasdešimt ar net keli šimtai šūvių, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai.
Przemyslawas Nowakas spaudos konferencijoje sakė, kad tikslus skaičius paaiškės, kai bus išanalizuoti policijos ir prokurorų surinkti duomenys.
Jis pakartojo, kad sekmadienį buvo pradėtas tyrimas dėl Krokuvoje įvykusio incidento: šešių žmonių nužudymo ir ketinimo nužudyti daugiau žmonių, įskaitant du policijos pareigūnus, taip pat dėl ankstesnio trijų ginkluoto užpuoliko šeimos narių nužudymo Švento Kryžiaus Ostrovece Pietryčių Lenkijoje, kurį, kaip rodo visi požymiai, įvykdė tas pats asmuo.
P. Nowakas taip pat pranešė, kad bylai vadovaujantis prokuroras nepareiškė kaltinimų užpuolikui, nes šis anksti pirmadienį mirė.
„Tyrimas bus tęsiamas, jis yra pradinės stadijos“, – sakė prokuratūros atstovas.
Jo teigimu, iki šiol „automobilyje ir pas [įtariamąjį] Michalą Oksinskį buvo rasti iš viso keturi šaunamieji ginklai, įskaitant du šautuvus AR-15 ir du pistoletus“.
„Pas jį ir automobilyje buvo rasti keli šimtai šautuvų ir pistoletų šovinių. Tai sudaro mažiausiai tūkstantį papildomų šovinių, kurie galėjo būti panaudoti“, – pridūrė P. Nowakas.
Jis taip pat sakė, kad prokurorai turi mažiausiai keturis telefonus, paimtus iš užpuoliko automobilio, taip pat kitus elektroninius prietaisus ir asmeninius daiktus, rastus jo bute.
„Dabar sutelksime dėmesį į pastangas nustatyti, kokia buvo to priežastis (...). Tai susiję ir su motyvais, ir su galimu kitų žmonių įkvėpimu ar pagalba“, – sakė P. Nowakas.
Per šaudynes žuvo šeši žmonės, o dar 16, įskaitant patį ginkluotą užpuoliką, buvo sužeisti.
24 metų užpuolikas, Krokuvos pagrindinėje aikštėje atidengęs ugnį į atsitiktinius praeivius, buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir pirmadienį anksti ryte mirė ligoninėje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.