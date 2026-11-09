Prabilo netoliese Krokuvos šaudynių buvusi lietuvė: „Kai aš pradėjau skaičiuoti tą laiką ir...“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Ant žemės su šalmu ir neperšaunama liemene Krokuvos istoriniame centre gulėjo 6 žmones nušovęs ir dar 15 sužeidęs jaunas lenkas.
Praeiviai mėgino jam padėti, tačiau po dviejų dienų paskelbta apie jo mirtį.
„4:30 val. ryto užpuolimo vykdytojas mirė. Jis mirė vienoje iš Krokuvos ligoninių“, – pasakojo Krokuvos gubernatorius Krzysztofas Janas Kleczaras.
Užpuoliko namuose – maždaug 150 km nuo Krokuvos esančiame Švento Kryžiaus Ostroveco mieste – pareigūnai rado 7 šaunamuosius ginklus ir didelį kiekį amunicijos.
Žudikas su tėvu dažnai lankydavosi šaudykloje
Dar 4 ginklai aptikti automobilyje, su kuriuo jis vykdė išpuolį. Visi ginklai laikyti legaliai.
„Iš viso – 11 šaunamųjų ginklų. Tai sutampa su mūsų duomenimis apie ginklų, kuriems buvo išduoti leidimai, skaičių – tiek paties nusikaltėlio, tiek jo tėvo vardu“, – sakė prokuratūros atstovas Danielis Prokopowiczius.
24-erių užpuolikas su tėvu lankydavosi šaudykloje, esančioje maždaug už pusvalandžio kelio nuo jo namų. Šaudyklos atstovas pasakojo, kad žudiko tėvas treniravosi sportinį šaudymą ir su sūnumi šiais metais šaudykloje lankėsi 2 kartus. Tačiau jis neigia, kad šaudykla kaip nors susijusi su tragiškais jaunuolio veiksmais.
„Treniruojuosi šį sportą kelis dešimtmečius. Nemokėčiau šaudyti taip, kaip jis šaudė. Šaudyti judant yra visai kas kita nei stacionarus šaudymas. Jis tikrai ne čia to išmoko“, – pasakojo šaudyklos atstovas Adamas Chybas.
Prabilo netoliese įvykio buvusi lietuvė
Iš Krokuvos turgaus aikštės – vietos, kurioje šeštadienį žudikas pradėjo šaudyti – lietuvė gidė TV3 žinioms pasakojo, kad tądien čia vedė ekskursiją, tačiau pamačiusi ant grindinio nukritusį žmogų nesuprato, kad tai pirmoji teroristo auka.
„Gal čia žmogus nualpo, viskas gerai, Krokuvoje niekada nieko neįvyksta. Aš čia 26-erius metus jau gyvenu“, – pasakojo Krokuvoje gyvenanti lietuvė Liana Dadu.
Pasak lietuvės, akistatos su žudiku ji išvengė atsitiktinai – turistai bemaž 30 minučių vėlavo į ekskursiją.
„Kai aš pradėjau skaičiuoti tą laiką ir...“, – kalbėjo L. Dadu.
Lietuvė ir patys lenkai giria greitą pareigūnų reakciją. Policininkai – 24-erių Jakubas Kulikas ir 27-erių Arturas Morańskis – užpuoliką sustabdė nuo pirmųjų šūvių praėjus ne daugiau nei 8 minutėms.
Neutralizavęs užpuoliką, Jakubas Kulikas griuvo ant žemės. Pašautiems pareigūnams į pagalbą atskubėjo atsitiktinai netoliese pietavę du chirurgai.
„Jei Mateuszas Wirdakas nebūtų padėjęs sužeistajam – žmogui, kuris sustabdė užpuoliką… Jei nebūtų spaudęs kraujuojančios žaizdos be jokių apsaugos priemonių ar pirštinių arba nebūtų prikimšęs marlės į krūtinės ertmę, pacientas nebūtų išgyvenęs iki greitosios pagalbos atvykimo. Nėra menkiausios abejonės“, – tikino chirurgas, įvykio liudininkas Michalas Pedziwiatras.
Vieno pareigūno būklė išlieka sunki, o likusių sužeistųjų gyvybėms pavojus nebegresia.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.