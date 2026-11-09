Krokuvos šaudynių centre atsidūrusios Ivonos poelgis apstulbino: „Ėjo priešinga kryptimi...“

Į Krokuvą savaitgaliui buvo atvykusi šeima iš Jarocino. Milena Sobczak keliavo su vyru ir vaiku, juos lydėjo jos mama Iwona Kościelna bei anyta, rašoma fakt.pl.
Šeštadienį šeima kuriam laikui išsiskirstė. Milena su vyru ir vaiku grįžo į viešbutį, o pabudę netrukus sužinojo apie miesto centre įvykusias šaudynes. Sunerimę jie iš karto pradėjo skambinti moteriai, tačiau ši ilgą laiką neatsiliepė.
Šaudynių metu puolė gelbėti žmonių
Laimei, nė vienas šeimos narys nenukentėjo. Negana to, Iwona Kościelna pati puolė padėti sužeistiesiems.
„Mus tikrai saugojo angelas sargas. Mama buvo apsipylusi sultimis, todėl norėjo nusipirkti naujas kelnes. Ji užėjo į „Zara“ parduotuvę Krokuvos senamiestyje.
Parduotuvės darbuotoja mamą ir mano anytą nukreipė į antrą aukštą. Vos tik jos ten užlipo, apačioje pasigirdo šūviai“, – pasakojo Milena Sobczak.
Dirbdama slaugytoja Iwona neprarado savitvardos. Kol minia žmonių bėgo iš pirmojo aukšto į viršų, ji leidosi žemyn.
„Mama ėjo priešinga kryptimi nei visi kiti, nes norėjo gelbėti žmones“, – sakė dukra.
Kartu buvusi anyta taip pat dirba slaugytoja ir norėjo prisijungti prie pagalbos teikimo, tačiau apsaugos darbuotojas dėl saugumo priežasčių visiems liepė likti antrajame aukšte.
Bandė gaivinti nukentėjusiuosius
Nusileidusi į apačią Iwona Kościelna pamatė du pašautus žmones ir maždaug 60 metų vyrą, kuriam taip pat reikėjo skubios pagalbos.
Pasak šeimos, vyrui pasireiškė simptomai, galėję rodyti širdies smūgį. Manoma, kad jo būklę galėjo sukelti didžiulis stresas ir patirtas šokas.
„Deja, gaivinimas nebuvo sėkmingas, jo išgelbėti nepavyko“, – pasakojo artimieji.
Anot Milenos Sobczak, tarp nukentėjusiųjų buvo ir maždaug 30 metų moteris, kuri buvo pašauta. Po gaivinimo ji sraigtasparniu išgabenta į ligoninę.
Po ilgai trukusio gaivinimo Iwona Kościelna ir pati jaučiasi išsekusi bei jaučia fizinius negalavimus.
„Tai didžiulis fizinis krūvis, ypač kai gaivinimą tenka tęsti ilgą laiką“, – sakė jos giminaitė.
Šeima jau grįžo į namus Jarocine.
„Svarbiausia, kad visi esame saugūs“, – pabrėžė Milena Sobczak.
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