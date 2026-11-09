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Po tragedijos Krokuvoje – šalies vadovai reiškia užuojautą: „Esu sukrėstas...“

2026-11-09 16:35 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 16:35
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Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius Lenkijos ambasadoje Vilniuje pagerbė išpuolio Krokuvoje aukas ir pasirašė užuojautų knygoje.

Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų (nuotr. facebook.com)
GALERIJA (8)

Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius Lenkijos ambasadoje Vilniuje pagerbė išpuolio Krokuvoje aukas ir pasirašė užuojautų knygoje.

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„Tikrai esu sukrėstas to, kas įvyko gražiame Krokuvos mieste. Ir kas rodo, kad tikrai gyvename tokiame nesaugiame pasaulyje, turime taip branginti kiekvieną gyvybę, bet kartais dėl nesuvokiamo, žmogiška prasme, nesuvokiamų priežasčių vyksta tai, kas įvyko, visiškai neseniai“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Nausėda.

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„Mano visiška užuojauta lenkų tautai, (...) ypač šis pastarasis įvykis sukrėtė iki širdies gelmių“, – kalbėjo prezidentas.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

Pasirašė ir premjeras

Užuojautų knygoje pasirašęs M. Sinkevičius teigė, kad Lietuvos mintys yra su visais sužeistaisiais ir kitais šios tragedijos paliestais žmonėmis.

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„Linkime jiems stiprybės ir kuo greičiau pasveikti. Šią sunkią akimirką Lietuva yra kartu su Lenkija ir jos žmonėmis. Esame artimi draugai ir partneriai Europoje, todėl jaučiame jūsų skausmą ir siunčiame nuoširdų palaikymą. Tegul stiprybė, atjauta ir vienybė suteikia paguodos visiems, kuriuos palietė ši tragedija“, – sakoma premjero užuojautoje.

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Išpuolis Krokuvoje – žuvo 6 žmonės

Kaip rašė BNS, per šeštadienio išpuolį antrajame pagal dydį Lenkijos mieste žuvo šeši žmonės, tarp jų – du užsieniečiai, o dar maždaug 15 žmonių buvo sužeisti, vieno iš jų būklė vis dar yra kritinė. Be to, užpuoliko šeimos namuose kitame mieste buvo surasti negyvi jo tėvai ir sesuo.

Užpuolikas, 24-erių metų lenkas, taip pat buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir, kaip pranešta pirmadienį, mirė ligoninėje.

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