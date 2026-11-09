Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pasisakė Krokuvos nusikaltėlio darbovietės direktorius: įmonėje – pokalbiai su darbuotojais

2026-11-09 16:29 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 16:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pasisakė įmonės, kurioje dirbo Lenkijoje, Krokuvos centre mirtinas šaudynes surengęs 24-erių Michalas Oksinskis, vadovas, rašo „Onet“. Jaunas vyras dirbo Ostrowieckio ugniai atsparių medžiagų gamykloje.

Pasisakė įmonės, kurioje dirbo Lenkijoje, Krokuvos centre mirtinas šaudynes surengęs 24-erių Michalas Oksinskis, vadovas, rašo „Onet“. Jaunas vyras dirbo Ostrowieckio ugniai atsparių medžiagų gamykloje.

REKLAMA
0

Jos direktorius Janusz Bira pareiškė užuojautą aukų šeimoms ir visiems artimiesiems.

J. Bira pareiškė, kad pirmadienio rytą su darbuotojais susitiko psichologai. Po bendro susitikimo darbuotojai turėjo galimybę pasikonsultuoti individualiai su Socialinių paslaugų centro specialistais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų

Jie taip pat gali ir toliau naudotis psichologų pagalba bei susitarti dėl susitikimų kitu laiku.

J. Bira pareiškė, kad iš pagarbos tragedijos aukoms ir dėl tebevykstančio tyrimo jis neteiks jokių komentarų šiuo klausimu nei informacijos apie išpuolio vykdytoją.

REKLAMA
REKLAMA

 

„Esame sukrėsti tuo, kas įvyko“, – rašoma įmonės pranešime.

Įmonė tikina, kad „visapusiškai ir skaidriai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, siekdama kuo greičiau išsiaiškinti visas šio įvykio aplinkybes“.

REKLAMA

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Krokuva. Nusikaltėlio sulaikymo akimirkos

Naujausia informacija apie šaudynes Krokuvoje

Per šeštadienį pietų Lenkijos mieste Krokuvoje įvykusias masines šaudynes iš viso galėjo būti paleista mažiausiai kelios dešimtys ar net keli šimtai šūvių, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemysławas Nowakas.

P. Nowakas per spaudos konferenciją sakė, kad tikslus šūvių skaičius paaiškės išanalizavus policijos ir prokurorų surinktą medžiagą.

REKLAMA
REKLAMA

Jis priminė, kad sekmadienį pradėtas tyrimas dėl Krokuvoje įvykdyto šešių žmonių nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti daugiau žmonių, tarp jų – du policijos pareigūnus. Taip pat tiriamas anksčiau įvykdytas trijų užpuoliko šeimos narių nužudymas Ostrovco Šventokšysko mieste mieste pietryčių Lenkijoje. Turimais duomenimis, abu nusikaltimus įvykdė tas pats asmuo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

P. Nowakas taip pat pranešė, kad už bylą atsakingas prokuroras nepateikė kaltinimų užpuolikui, nes šis pirmadienį mirė. „Tyrimas bus tęsiamas, jis dar tik pradiniame etape“, – sakė jis.

Pasak P. Nowako, kol kas užpuoliko Michalo Oksińskio automobilyje ir pas jį patį rasti iš viso keturi šaunamieji ginklai: du automatiniai šautuvai AR-15 ir du pistoletai.

REKLAMA

„Pas jį ir automobilyje rasta keli šimtai šovinių šautuvams ir pistoletams. Iš viso tai sudaro mažiausiai tūkstantį papildomų šovinių, kurie galėjo būti panaudoti“, – pridūrė P. Nowakas.

Jis taip pat nurodė, kad prokurorai turi mažiausiai keturis užpuoliko automobilyje rastus telefonus, kitus elektroninius prietaisus ir jo bute aptiktus asmeninius daiktus.

REKLAMA

„Dabar daugiausia dėmesio skirsime priežasčių nustatymui. Tai apima tiek motyvų išsiaiškinimą, tiek galimą kitų asmenų įkvėpimą ar pagalbą“, – sakė P. Nowakas.

Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, įskaitant patį užpuoliką. 24 metų vyras, pradėjęs šaudyti į atsitiktinius žmones Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje, pirmadienio rytą mirė ligoninėje nuo sužeidimų, patirtų per susišaudymą su policija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 11-ąją Varšuvoje uždrausta nešiotis ginklus

Lenkijoje laikinai uždrausta lapkričio 11 d. Varšuvoje nešiotis ginklus. Įsakymo autoriai paaiškino, kad šiuo laikinu draudimu siekiama užtikrinti valstybinių minėjimų ir viešų susibūrimų dalyvių saugumą per Lenkijos nepriklausomybės dieną.

Draudimas įvedamas po šeštadienį pietiniame Krokuvos mieste įvykusių tragiškų masinių šaudynių.

REKLAMA

Ryškiausias Lenkijos valstybinės šventės renginys – nacionalistinis ir patriotinis Nepriklausomybės maršas Varšuvoje, į kurį susirenka keli šimtai dalyvių iš visos šalies.

Teisės akte taip pat nurodoma, kad visoje Lenkijoje šiuo metu galioja antrasis saugumo įspėjimo lygis BRAVO ir antrasis su kibernetiniu saugumu susijęs įspėjimo lygis BRAVO CRP.

REKLAMA

BRAVO yra antrasis iš keturių saugumo įspėjimo lygių. Jis skelbiamas padidėjus teroristinio išpuolio grėsmei arba numatant galimą ataką. Šis įspėjimo lygis taip pat taikomas užsienyje esančiai Lenkijos energetikos infrastruktūrai.

BRAVO-CRP yra antrasis iš keturių saugumo įspėjimo lygių, skelbiamas kilus terorizmo grėsmei, susijusiai su viešojo administravimo informacinėmis ir ryšių technologijų sistemomis arba ypatingos svarbos infrastruktūros sistemomis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų