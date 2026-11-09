Pasisakė Krokuvos nusikaltėlio darbovietės direktorius: įmonėje – pokalbiai su darbuotojais

Jos direktorius Janusz Bira pareiškė užuojautą aukų šeimoms ir visiems artimiesiems.
J. Bira pareiškė, kad pirmadienio rytą su darbuotojais susitiko psichologai. Po bendro susitikimo darbuotojai turėjo galimybę pasikonsultuoti individualiai su Socialinių paslaugų centro specialistais.
Jie taip pat gali ir toliau naudotis psichologų pagalba bei susitarti dėl susitikimų kitu laiku.
J. Bira pareiškė, kad iš pagarbos tragedijos aukoms ir dėl tebevykstančio tyrimo jis neteiks jokių komentarų šiuo klausimu nei informacijos apie išpuolio vykdytoją.
„Esame sukrėsti tuo, kas įvyko“, – rašoma įmonės pranešime.
Įmonė tikina, kad „visapusiškai ir skaidriai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, siekdama kuo greičiau išsiaiškinti visas šio įvykio aplinkybes“.
Naujausia informacija apie šaudynes Krokuvoje
Per šeštadienį pietų Lenkijos mieste Krokuvoje įvykusias masines šaudynes iš viso galėjo būti paleista mažiausiai kelios dešimtys ar net keli šimtai šūvių, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemysławas Nowakas.
P. Nowakas per spaudos konferenciją sakė, kad tikslus šūvių skaičius paaiškės išanalizavus policijos ir prokurorų surinktą medžiagą.
Jis priminė, kad sekmadienį pradėtas tyrimas dėl Krokuvoje įvykdyto šešių žmonių nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti daugiau žmonių, tarp jų – du policijos pareigūnus. Taip pat tiriamas anksčiau įvykdytas trijų užpuoliko šeimos narių nužudymas Ostrovco Šventokšysko mieste mieste pietryčių Lenkijoje. Turimais duomenimis, abu nusikaltimus įvykdė tas pats asmuo.
P. Nowakas taip pat pranešė, kad už bylą atsakingas prokuroras nepateikė kaltinimų užpuolikui, nes šis pirmadienį mirė. „Tyrimas bus tęsiamas, jis dar tik pradiniame etape“, – sakė jis.
Pasak P. Nowako, kol kas užpuoliko Michalo Oksińskio automobilyje ir pas jį patį rasti iš viso keturi šaunamieji ginklai: du automatiniai šautuvai AR-15 ir du pistoletai.
„Pas jį ir automobilyje rasta keli šimtai šovinių šautuvams ir pistoletams. Iš viso tai sudaro mažiausiai tūkstantį papildomų šovinių, kurie galėjo būti panaudoti“, – pridūrė P. Nowakas.
Jis taip pat nurodė, kad prokurorai turi mažiausiai keturis užpuoliko automobilyje rastus telefonus, kitus elektroninius prietaisus ir jo bute aptiktus asmeninius daiktus.
„Dabar daugiausia dėmesio skirsime priežasčių nustatymui. Tai apima tiek motyvų išsiaiškinimą, tiek galimą kitų asmenų įkvėpimą ar pagalbą“, – sakė P. Nowakas.
Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, įskaitant patį užpuoliką. 24 metų vyras, pradėjęs šaudyti į atsitiktinius žmones Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje, pirmadienio rytą mirė ligoninėje nuo sužeidimų, patirtų per susišaudymą su policija.
Lapkričio 11-ąją Varšuvoje uždrausta nešiotis ginklus
Lenkijoje laikinai uždrausta lapkričio 11 d. Varšuvoje nešiotis ginklus. Įsakymo autoriai paaiškino, kad šiuo laikinu draudimu siekiama užtikrinti valstybinių minėjimų ir viešų susibūrimų dalyvių saugumą per Lenkijos nepriklausomybės dieną.
Draudimas įvedamas po šeštadienį pietiniame Krokuvos mieste įvykusių tragiškų masinių šaudynių.
Ryškiausias Lenkijos valstybinės šventės renginys – nacionalistinis ir patriotinis Nepriklausomybės maršas Varšuvoje, į kurį susirenka keli šimtai dalyvių iš visos šalies.
Teisės akte taip pat nurodoma, kad visoje Lenkijoje šiuo metu galioja antrasis saugumo įspėjimo lygis BRAVO ir antrasis su kibernetiniu saugumu susijęs įspėjimo lygis BRAVO CRP.
BRAVO yra antrasis iš keturių saugumo įspėjimo lygių. Jis skelbiamas padidėjus teroristinio išpuolio grėsmei arba numatant galimą ataką. Šis įspėjimo lygis taip pat taikomas užsienyje esančiai Lenkijos energetikos infrastruktūrai.
BRAVO-CRP yra antrasis iš keturių saugumo įspėjimo lygių, skelbiamas kilus terorizmo grėsmei, susijusiai su viešojo administravimo informacinėmis ir ryšių technologijų sistemomis arba ypatingos svarbos infrastruktūros sistemomis.
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