Paaiškėjo, kokie buvo pirmieji Krokuvos žudiką sulaikiusio pareigūno žodžiai prabudus: spaudžia širdį

Anot minėto leidinio, 27-erių pareigūnas Artūras Morańskis vos prabudęs po operacijos pasiteiravo, kaip laikosi jo kolega.
„O ar Kuba gyvas?“ – paklausė jis.
Šią informaciją paskelbė Muszynos meras Janas Golba, jis teigia, kad tokias žinias gavo iš artimiausių policininko šeimos narių.
„Ar žinote, kokie buvo pirmieji Artūro Morańskio žodžiai praėjus akimirkai po to, kai jis atsibudo po sunkios operacijos? „Ar Kuba gyvas?“ Kuba – tai jo partneris operacijoje“, – paskelbė mėras.
„Tokios akimirkos atkuria tikėjimą žmogumi“, – sureagavo Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas.
Prokuroras: kai kurių per šaudynes Krokuvoje nukentėjusių žmonių būklė gerėja
Krokuvoje per išpuolį sužeisti policijos pareigūnai atgavo sąmonę, pirmadienį pranešė Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemysławas Nowakas.
„Pareigūnai Jakubas Kulikas ir Arturas Moranskis sąmonę atgavo vakar“, – sakė P. Nowakas, pateikdamas naujausią informaciją apie nukentėjusiųjų būklę.
„Dar du nukentėjusieji vakar buvo išrašyti iš ligoninės“, – pridūrė jis.
Jis taip pat pranešė, kad dar septynių nukentėjusiųjų būklė nėra pavojinga gyvybei.
„Deja, likusių sužeistųjų būklė tebėra sunki, o dviejų žmonių – kritinė“, – sakė P. Nowakas.
Anksčiau pirmadienį Mažosios Lenkijos vaivadijos vadovas Janas Krzysztofas Klęczaras pranešė, kad užpuolikas mirė vienoje iš Krokuvos ligoninių pirmadienį netrukus po 4.30 val.
Išpuolis įvyko šeštadienį Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje. 24 metų vyras, prokuratūros įvardytas kaip Michalas Oksińskis, automobiliu įvažiavo į aikštę ir ėmė šaudyti į praeivius automatiniu šaunamuoju ginklu. Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, tarp jų – du policijos pareigūnai ir vėliau ligoninėje miręs užpuolikas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.