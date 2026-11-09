Skelbia naujausią žinią apie per Krokuvos išpuolį sužeistų žmonių būklę

Vienas iš policijos pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių neutralizuojant užpuoliką, prikeltas iš dirbtinės komos, tačiau jo kritinė būklė nuo sekmadienio reikšmingai nepasikeitė.
„Tai gera, teigiama žinia, leidžianti optimistiškai žvelgti į ateitį, – spaudos konferencijoje sakė Mažosios Lenkijos vaivada Krzysztofas Janas Klęczaras. – Pareigūnui geriausią įmanomą priežiūrą teikia Krokuvos ir Mažosios Lenkijos regiono gydytojai. Visi tikimės, kad jo būklė ir toliau gerės, nors šiuo metu ji vis dar vertinama kaip kritinė.“
Antrojo susišaudyme dalyvavusio policijos pareigūno būklė stabili.
Užpuolikas pirmadienį mirė
„Užpuolikas mirė pirmadienį, netrukus po 4.30 val., vienoje iš Krokuvos ligoninių, – pridūrė K. J. Klęczaras. – Apie jo mirtį nedelsiant buvo informuotas Regioninės greitosios medicinos pagalbos tarnybos koordinatorius. Ši informacija yra tiksli ir patvirtinta.“
Išpuolis įvyko šeštadienį Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje. 24 metų vyras, įvardytas kaip Michalas O. (pavardė neskelbiama pagal Lenkijos privatumo įstatymus), automobiliu įvažiavo į aikštę ir ėmė šaudyti į praeivius automatiniu šaunamuoju ginklu. Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, tarp jų – du policijos pareigūnai.
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