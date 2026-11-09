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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Visi iššaudyti“: Krokuvos tragedija priminė vieną kraupiausių masinių žudynių Lietuvoje

Straipsnis iš archyvų
2026-11-09 13:35 / šaltinis: Akistata
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2026-11-09 13:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį Krokuvos pagrindinėje aikštėje ginkluotas užpuolikas nušovė šešis ir sužeidė dar keliolika žmonių. Šis įvykis priminė ir žudynes Lietuvoje, kurios šalį sukrėtė prieš beveik 30 metų.

Policija (nuotr. Fotodiena ir 123rf.com)
GALERIJA (13)

Šeštadienį Krokuvos pagrindinėje aikštėje ginkluotas užpuolikas nušovė šešis ir sužeidė dar keliolika žmonių. Šis įvykis priminė ir žudynes Lietuvoje, kurios šalį sukrėtė prieš beveik 30 metų.

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Lenkijoje 24-erių įtariamasis apie 15 val. juodu „Subaru“ automobiliu įvažiavo į Krokuvos Turgaus aikštę ir iš automobilio ėmė šaudyti į atsitiktinius praeivius.

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Lenkijos pareigūnų teigimu, jis žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologija. Įtariamojo namuose taip pat buvo rasti dar trijų žmonių – jo tėvų ir sesers – kūnai su, kaip įtariama, šautinėmis žaizdomis. Pareigūnai sekmadienį patvirtino, kad tai buvo įtariamojo tėvas (53 m.), motina (52 m.) ir sesuo (21 m.). Įvykio vietoje taip pat rasti septyni ginklai.

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Kaip jau minėta, šis įvykis nejučiomis sugrąžina į 1998 metų vasario 15-osios įvykius Lietuvoje. Tądien Širvintų rajono Draučių kaimo ūkininkas dviem legaliai laikomais medžiokliniais šautuvais nušovė devynis kaimynus, o dar vieną – sužeidė. 

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Aukos – kaimynai

Taigi 1998 metų vasario 15 dieną Draučių ūkininkas Leonardas Zavistonovičius ėmė eiti iš trobos į trobą ir šaltakraujiškai šaudyti savo kaimynus...

Pirmosiomis žudiko aukomis tapo pačiame kaimo gale apsigyvenę Jonas ir Marijona. L. Zavistonovičiui įėjus į trobą, Jonas gulėjo lovoje už krosnies, o Marijona rišo šluotas. Pirmieji šūviai iš dvivamzdžio teko netikėto svečio pasitikti kilusiai Marijonai. Po šūvio į nugarą susmuko ir Jonas, tada L. Zavistonovičius iššovė dar vieną šūvį jam į galvą.

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Išėjęs iš jų namų, žudikas patraukė į Leono kiemą. Šeimininkas, pamatęs ateinantį ginkluotą kaimyną, nubėgo prie namo durų ir bandė rakinti pakabinamą spyną, tačiau nesuspėjo – krito nuo iš arti paleisto šūvio.

Paskui žudikas prisiartino prie kitų kaimynų namo. Jo viduje po kelių šūvių krito šeimininkė Jadvyga, drauge gyvenęs sūnus Vytautas ir savaitgaliui paviešėti atvykusi dukra Zofija. Pastaroji sunkiai sužeista dar bandė bėgti įspėti kaimynus, bet susmuko kieme. Vėliau ji mirė operuojama Širvintų ligoninėje.

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Dar kitoje sodyboje L. Zavistonovičius nušovė ten rastas dirbančias Vandą ir jos dukrą, Krašto apsaugos ministerijos vyresniąją leitenantę Dalią, su šeima pas tėvus pasisvečiuoti atvykusią iš Salininkų. Įėjęs į namą, dar du kartus šovė į moteris apginti bandžiusį šunį.

Vyrų sodyboje nebuvo. Antanas su savo žentu Mindaugu ir jo sūnumis buvo išėję į mišką malkauti.

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Šaudė iš pasalos

Belaukdamas sugrįžtančių kaimynų, L. Zavistonovičius įsitaisė už didžiulių akmenų prie kelio, vedančio iš miško link vienos iš sodybų. Iš savo sodybos jis atsitempė seną čiužinį, šalia pasidėjo karabino apkabas ir dvivamzdžio šovinius. Žudiką maskavo ir kairėje kelio pusėje augantys dideli seni medžiai.

Miške dirbę vyrai šūvius išgirdo dar bekraudami sausuolius, tačiau pamanė, kad tai brakonieriai pyškina žvėris valdžios medžioklės plotuose. Namo jie traukė vorele: priekyje jaunėlis Vilius, už jo – Mindaugas, o pačiame gale – lazdele pasiramsčiuodamas Antanas.

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Netikėti šūviai pasigirdo, kai iki pasalos buvo likę maždaug 30 metrų. Mindaugas, jau anksčiau sūnaus prašęs neskubėti, pamatė, kaip Vilius pasislėpė už medžio. Ne iš karto pažinęs už akmenų lindintį kaimyną, jis ėmė šaukti, kad šis liautųsi šaudyti.

Bet paklaikusiomis akimis žvelgiantis L. Zavistonovičius pyškino be perstojo. Užpultieji bandė kaimyną kalbinti, tačiau jis, atstatęs abu šautuvus, ėmė artintis prie medžio, už kurio slėpėsi jaunėlis.

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Gindamas sūnų Mindaugas šoko į priekį ir sukniubo, pajutęs skausmą krūtinėje. Taikyta buvo į širdį, tačiau kulka kliudė šoną. Šūktelėjęs sūnui, kad šis taip pat kristų ant žemės, nukentėjusysis pamatė, kaip Vilių pakirto šūvis...

Šūviai liovėsi, kai L. Zavistonovičiui baigėsi šoviniai. Pašokęs nuo žemės Mindaugas sugriebė už abiejų šautuvų vamzdžių. L. Zavistonovičius bandė ginklus ištraukti, tačiau pribėgęs Tadas kelis kartus smogė jam į veidą.

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Šautuvus žudikas paleido tik gavęs smūgį į tarpukojį, o tada pradėjo rusiškai šaukti: „Kodėl mane mušate?!“ Vyrai atimtų šautuvų buožėmis ne kartą trenkė jam į galvą. Sužalotas vyras pasiuntė sūnų Tadą pakviesti pagalbos, tačiau šis netrukus sugrįžo ir pranešė, kad kaime visi iššaudyti...

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Šoko ištikti vyrai dar kelis kartus taip smogė ištrūkti bandžiusiam žudikui, kad net sulūžo karabino buožė.

Mirė ligoninėje

Į ligoninę sužeistą sūnų tėvas nuvežė pats. Kai vyriškiui buvo siuvama žaizda, jis sužinojo, kad Vilius miręs dar pakeliui.

Netrukus į tą pačią ligoninę buvo atgabentas ir antrankiais surakintas L. Zavistonovičius. Medikai stengėsi pagelbėti ir žudikui, tačiau šis netrukus mirė dėl kaukolės pamato lūžimo.

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Jau pomirtinės ekspertizės metu buvo nustatyta, kad L. Zavistonovičius psichikos liga susirgo po sunkios autoavarijos. Tačiau tai jam nesutrukdė legaliai įsigyti net du medžioklinius šautuvus. Leidimus ginklams buvo įsigijęs dar gyvendamas Vilniuje, juos pratęsė ir persikėlęs į Širvintų rajoną.

Buvo atlikti net keli ginklo leidimus psichikos ligoniui pratęsusių pareigūnų ir sveikatos pažymas išrašiusių medikų patikrinimai, tačiau, atrodo, niekas iš jų taip ir nebuvo net rimčiau išbartas.

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