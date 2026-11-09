Gidė prakalbo apie lemtingas akimirkas Krokuvoje: „Buvo jausmas...“

Primename, kad šeštadienį Krokuvoje 24 metų vyras paleido šūvius į žmonių minią. Prieš tai, įtariama, jis nužudė savo šeimą: tėvus ir menininkę seserį.
Šaudžiusiojo motyvus aiškinasi tarnybos. Vyras buvo nukautas policijos pareigūnų.
Tik per atsitiktinumą nepateko į šaudynes
Gide Krokuvoje dirbanti Liana šeštadienį turėjo praleisti įprastai – vesdama ekskursiją lietuvių grupei.
„Mes turėjome eiti įprastu maršrutu, nes kai atvažiuoja didesnė grupė, turime maždaug apie tris valandas. Aplankome Vavelio kalvą, paskui einame Karališkuoju keliu iki centro. Lygiai 15 valandą turėjome būti mūsų centrinėje aikštėje klausytis trimitininko“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo Liana.
Gidė, kalbėdamasi su žurnaliste, kaip tik sėdėjo vienoje iš kavinių Krokuvos centrinėje aikštėje. Liana sakė kaip tik žiūrinti į nuo šūvių išdužusius langus.
Nuo tragedijos išgelbėjo tik atsitiktinumas, mat lietuvių turistų grupė vėlavo. Jeigu būtų atvykę laiku, būtų patekę į šaudynių epicentrą.
„Atsitiko taip, kad grupė pusę valandos pavėlavo. Dėl to mes tik maždaug apie 15 val. nusileidome nuo Vavelio ir ėjome įprastu keliu, bet jau tai buvo jau po įvykio“, – kalbėjo Liana.
Gidė prisimena, kad iš pradžių nebuvo aišku, kas įvyko. Tačiau ženklai rodė ką kita.
„Tada dar niekam nebuvo aišku, kas įvyko. Tiesiog buvo jausmas, kad įvyko kažkas negero, nes matėme vieną susmukusį žmogų. Dabar suprantu, kas įvyko, bet tada galvojau, kad kažkas nualpo“, – pasakojo gidė.
Grupę nuvedė į bažnyčią
Turistų grupė su Liana priešakyje ėjo toliau. Pamačiusi, kad skrenda sraigtasparnis, išgirdusi tolumoje tarnybų sirenas, Liana pajuto, kad reikia kažką daryti.
„Man atrodo, kad praskrido malūnsparnis, aš pajaučiau, kad kažkas ne taip, ir mano kūnas automatiškai pasuko į bažnyčią. Aš turistams sakiau: „Eime, pasimelskime“, nors žinojau, kad tuoj turėsiu nuvesti juos į centrinę aikštę ir užbaigti ekskursiją“, – pasakojo gidė.
„Bažnyčioje prabuvome kurį laiką. Kai norėjau tęsti ekskursiją, mums išeinant priėjo žmogus ir pasakė, kad į centrą neitume, nes ten kažkas vyksta“, – prisiminė Liana.
Gidė sako nepajutusi aplinkinių panikos, nes tądien oras buvo ne itin geras, todėl vaikščiojo mažiau turistų. Vis dėlto ženklai aplinkui liudijo, kad netoliese kažkas vyksta.
„Sumaišties gatvėse nebuvo. Mes tik matėme jau gulintį žmogų“, – kalbėjo pašnekovė.
Krokuvoje – sustiprintas patruliavimas
Šiuo metu Krokuvoje ramu, tačiau likusios šaudynių žymės liudija siaubą. Anot Lianos, šiandien geras oras, todėl mieste vaikšto daugiau turistų. Smalsesni prieina apžiūrėti šaudynių vietos. Kiti žmonės atneša gėlių, uždega žvakutes.
Po tragedijos Liana nevedė ekskursijų, bet jų ir nebuvo suplanavusi.
„Šį savaitgalį aš, manau, turėsiu [ekskursijų], nes ir penktadienį, ir šeštadienį atvažiuoja lietuvių, o aš dirbu daugiausia su lietuviais. Kol kas nė viena grupė neatšaukė“, – sakė Liana.
Šiuo metu Liana sako pastebinti daugiau patruliuojančių policijos ir Krokuvos viešojo saugumo pareigūnų. Daugiau jų ir prie šaudynių vietos, kur žmonės renkasi gedėti.
Lianos nuomone, artimiausiu metu saugumas bus dar labiau sustiprintas dėl netrukus prasidėsiančios kalėdinės mugės.
Ligoninėje mirė išpuolį Krokuvoje surengęs vyras
Policija pranešė, kad mirė vyras, surengęs kruviną išpuolį Krokuvoje, per kurį žuvo šeši žmonės, rašo „TVP World“.
„Pranešame, kad tragiškų įvykių Krokuvoje kaltininkas šįryt anksti mirė ligoninėje“, – socialiniuose tinkluose pranešė regioninė policija.
Šaulys buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir ligoninėje buvo kritinės būklės. Jis taip pat įtariamas savo šeimos – mamos, tėvo ir sesers – nužudymu.
Lenkijos Krokuvos mieste sekmadienį gedintieji dėjo žvakes ir gėles greta kulkų paliktų skylių, miesto centrinei aikštei virtus kraujo praliejimo ir sielvarto vieta.
Šeštadienį 24-erių kraštutinių dešiniųjų pažiūrų vyras čia pradėjo šaudyti ir pražudė šešis žmones bei sužeidė dar 15, kol policija jį pašovė.
Po išpuolio, kurį Lenkijos gynybos ministras pavadino teroro aktu, šalyje sekmadienį prasidėjo dvi gedulo dienos.
Į aikštę įlėkė automobiliu, užpuoliko namuose – dar 3 kūnai
Smurtas prasidėjo šeštadienį apie 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku, kai užpuolikas automobiliu įvažiavo į Krokuvos senamiesčio širdyje esančią Pagrindinę aikštę. Ši aikštė yra svarbus antro pagal dydį šalies miesto turistų traukos centras.
Tradicinis penkių natų Šv. Marijos trimito heinalas, kas valandą skambantis iš aukščiausio Šv. Marijos bazilikos bokšto, naktį buvo nutrauktas – tai įvyko pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo.
Sekmadienio popietę Krokuvos Šv. Onos bažnyčia prisipildė gedinčiųjų, susirinkusių į atminimo pamaldas. Netrukus po to aikštė vėl buvo atidaryta, o vietos gyventojai ir svečiai susirinko joje po tragedijos.
„Ateinu čia tam, kad neįsisukčiau į baimės ir nerimo spiralę, – naujienų agentūrai AP aikštėje sakė krokuvietis Maciejus Sikorskis. – Tokioje situacijoje pernelyg lengva nustoti gyventi – vietoje to pradėti bijoti ir tiesiog vegetuoti. Būtent to labai noriu išvengti.“
Institucijos taip pat rado užpuoliko sesers, motinos ir tėvo kūnus vyro šeimos namuose Švento Kryžiaus Ostrovece, mieste, esančiame maždaug 150 km į šiaurės rytus nuo Krokuvos. Tikėtina, kad jie mirė nuo šautinių žaizdų.
Policijos pareigūnai vadinami herojais
Prokurorai sekmadienį pranešė pradėję tyrimą dėl daugelio žmonių, tarp jų ir policijos pareigūnų, nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti, o šį veiksmą įvardijo kaip „teroristinį nusikaltimą“.
Per šaudynes žuvo keturios moterys ir du vyrai. Trys iš moterų ir vienas iš vyrų buvo lenkai, sekmadienį pranešė Mažosios Lenkijos vaivadijos vaivada Krzysztofas Janas Kleczaras. Tarp žuvusiųjų taip pat yra vyras iš JK ir moteris iš Austrijos.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip policijos pareigūnas kelis kartus šovė į gatvėje gulintį užpuoliką. Vėliau pareigūnas lėtai susmuko ant žemės.
Du šaulį sustabdę policijos pareigūnai, kurių veiksmus institucijos pavadino didvyriškais, tebėra ligoninėje. Sekmadienio popietę jie abu buvo sąmoningi.
„Jei ne operatyvus ir nesavanaudiškas šių dviejų jaunų vyrų įsikišimas, aukų skaičius galėjo būti gerokai didesnis“, – teigė K. J. Kleczaras.
Pareigūną išgelbėjo greta buvęs chirurgas
Michalas Pedziwiatras ir Mateuszas Wierdakas, du vietos chirurgai, kurie netoliese užkandžiavo, taip pat puolė padėti.
M. Wierdakas „pasirūpino užpuoliką sutramdžiusiu pareigūnu, nes jam iš tiesų reikėjo skubios pagalbos“, Lenkijos naujienų svetainei „Onet“ sakė M. Pedziwiatras.
„Be apsaugos priemonių, be pirštinių, jis tiesiog susitelkė į pareigūną, stabdydamas kraujavimą krūtinėje. Tai tikriausiai išgelbėjo jo gyvybę“, – teigė jis.
Tarp sužeistųjų yra penki užsieniečiai. Jie atvyko iš JK, Portugalijos, Rusijos, Vokietijos ir Austrijos.
Įtariamasis laikėsi „labai radikalių“ pažiūrų
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis teigė, kad įtariamasis laikėsi „labai radikalių“ ir ultranacionalistinių pažiūrų.
„Viskas rodo, kad jis žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis“, – šeštadienį per spaudos konferenciją pareiškė M. Kierwinskis.
Švento Kryžiaus Ostrovece pareigūnai pranešė šeimos namuose paėmę septynis ginklus, tad bendras rastų ginklų skaičius pasiekė 11, įskaitant keturis, rastus pas įtariamąjį arba jo automobilyje Krokuvoje. Pareigūnų teigimu, leidimus turėti ginklą turėjo ir tėvas, ir sūnus.
Lenkijoje, turinčioje 37 mln. gyventojų, leidimus turėti ginklą turi apie 411 tūkst. žmonių, o susidomėjimas ginklais pastaruoju metu auga.
Starachovicėse esantis šaudymo klubas „Swit“, kuriame, kaip manoma, treniravosi įtariamasis, sekmadienį išplatino pareiškimą, kad jame vykdomas tik „statinis šaudymas“, kai šaudoma iš fiksuotos pozicijos į nejudantį taikinį. Klubas pridūrė, kad įtariamasis „mūsų klube niekada nesitreniravo dinaminio, taktinio ar kovinio šaudymo srityse“.
Masinės šaudynės Lenkijoje yra retos. Tačiau spalio viduryje centrinėje Mazovijos vaivadijoje esančiose mokyklose per keturias dienas įvykdyti trys išpuoliai, per kuriuos vienas žmogus žuvo ir daugelis, įskaitant vaikus, buvo sužeisti. Jauni užpuolikai naudojo peilius ar kitus aštrius daiktus. Pareigūnai dėl išpuolių mokyklose kaltino internete vykstantį „smurto šlovinimą“ ir teigė, kad dalis užpuolikų aktyviai reiškėsi kraštutinių dešiniųjų aplinkoje.
Krokuvos šaulio karinė ekipuotė, ginklai ir bendra išvaizda buvo panašūs į kitų Europoje išpuolius vykdančių „kraštutinių dešiniųjų vienišių“, teigė Tarptautinio kovos su terorizmu centro Hagoje vyresnysis mokslo darbuotojas Kacperas Rekawekas.
„Bandymų būta ir anksčiau, tačiau dabar galime konstatuoti, kad tokio pobūdžio išpuoliai Lenkijoje pasiekė tikslą“, – sakė jis.
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