Prieš pat tragediją Krokuvos aikštėje stovėjęs Vaitkus prakalbo apie siaubingą išpuolį: „Negalėjome patikėti“

Kaip feisbuke rašo meras, jis su šeima likus vos dviem valandoms iki tragedijos lankėsi Krokuvos aikštėje, kur visai netrukus aidėjo šūviai.
„Kartais gyvenimas taip netikėtai primena, koks jis yra trapus, nenuspėjamas ir neįkainojamas…
Kaip dažnai mes skubame gyventi, pykstamės dėl smulkmenų, laikome nuoskaudas ir pamirštame tai, kas iš tiesų yra svarbiausia. O juk nė vienas nežinome, ką atneš rytojus ir kuri diena gali būti paskutinė“, – rašo Š. Vaitkus.
Vaitkus buvo Krokuvos aikštėje
Š. Vaitkus pasakoja, kad likus vos kelioms akimirkoms iki tragedijos Krokuva atrodė visiškai kitokia: rami, svetinga turistams.
„Vakar su šeima buvome Krokuvoje. Pasivaikščiojome po nuostabų miestą, aplankėme ir garsiąją senamiesčio Turgaus aikštę, kurioje stovi įspūdingoji Šv. Marijos bazilika.
Vienoje iš aikštės kavinukių ramiai išgėrėme kavos, pasidžiaugėme gražia akimirka bei buvimu visa šeima kartu, nusifotografavome prisiminimui ir išvažiavome…
Atrodė, tiesiog dar viena graži diena, praleista su artimaisiais“, – sako Palangos meras.
Tačiau netrukus viskas pasikeitė. Tiesa, Š. Vaitkus su šeima jau nebebuvo įvykio vietoje.
„O vos po poros valandų, skaitydami naujienas, negalėjome patikėti tuo, kas įvyko būtent toje pačioje aikštėje… Šaudynės, žuvę ir sužeisti nekalti žmonės, tiesiog praeiviai.
Sunku apsakyti tą jausmą, kai suvoki, kad ten galėjome būti ir mes. Ten galėjo būti bet kuris iš mūsų…
Tik dviejų valandų skirtumas tarp gražios savaitgalio dienos ir tragedijos, kuri pakeitė daugybė žmonių gyvenimus“, – rašo meras.
Vaitkus: „Tokios akimirkos priverčia tiesiog sustoti ir darsyk susimąstyti“
Š. Vaitkus neslepia, kad šaudynės Krokuvoje sukrėtė. Anot politiko, tokios akimirkos priverčia sustoti ir susimąstyti, kas gyvenime svarbiausia.
„Galbūt tie žmonės, kaip ir mes, tą dieną gėrė kavą, šypsojosi, kalbėjosi su artimaisiais, kūrė ateities planus… Galbūt kažkam pažadėjo paskambinti, apkabinti, sugrįžti…
Tokios akimirkos priverčia tiesiog sustoti ir darsyk susimąstyti, kas mūsų gyvenimuose mums iš tikrųjų yra svarbiausia. Stipriau apkabinti savo artimuosius ir suprasti, kokia didžiulė Dievo dovana yra kiekviena mums duota diena ir kaip svarbu neatidėlioti gražių žodžių rytojui.
Juk iš tiesų gyvenime svarbiausia ne tai, kiek turime, o tai, kiek meilės paliekame kitų širdyse“, – sako Š. Vaitkus.
Palangos meras viešai reiškia užuojautą žuvusiųjų šeimoms.
„Visų Palangos žmonių vardu nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų šeimas ir artimuosius Sunku net įsivaizduoti jų skausmą… Tegul Dievas suteikia jiems stiprybės išgyventi šią neapsakomą netektį. Linkiu stiprybės sužeistiesiems bei visiems, kuriuos palietė ši skaudi tragedija.
Esame labai sukrėsti“, – rašo Š. Vaitkus.
Ligoninėje mirė išpuolį Krokuvoje surengęs vyras
Policija pranešė, kad mirė vyras, surengęs kruviną išpuolį Krokuvoje, per kurį žuvo šeši žmonės, rašo „TVP World“.
„Pranešame, kad tragiškų įvykių Krokuvoje kaltininkas šįryt anksti mirė ligoninėje“, – socialiniuose tinkluose pranešė regioninė policija.
Šaulys buvo sužeistas per susišaudymą su policija ir ligoninėje buvo kritinės būklės. Jis taip pat įtariamas savo šeimos – mamos, tėvo ir sesers – nužudymu.
Lenkijos Krokuvos mieste sekmadienį gedintieji dėjo žvakes ir gėles greta kulkų paliktų skylių, miesto centrinei aikštei virtus kraujo praliejimo ir sielvarto vieta.
Šeštadienį 24-erių kraštutinių dešiniųjų pažiūrų vyras čia pradėjo šaudyti ir pražudė šešis žmones bei sužeidė dar 15, kol policija jį pašovė.
Po išpuolio, kurį Lenkijos gynybos ministras pavadino teroro aktu, šalyje sekmadienį prasidėjo dvi gedulo dienos.
Į aikštę įlėkė automobiliu, užpuoliko namuose – dar 3 kūnai
Smurtas prasidėjo šeštadienį apie 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku, kai užpuolikas automobiliu įvažiavo į Krokuvos senamiesčio širdyje esančią Pagrindinę aikštę. Ši aikštė yra svarbus antro pagal dydį šalies miesto turistų traukos centras.
Tradicinis penkių natų Šv. Marijos trimito heinalas, kas valandą skambantis iš aukščiausio Šv. Marijos bazilikos bokšto, naktį buvo nutrauktas – tai įvyko pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo.
Sekmadienio popietę Krokuvos Šv. Onos bažnyčia prisipildė gedinčiųjų, susirinkusių į atminimo pamaldas. Netrukus po to aikštė vėl buvo atidaryta, o vietos gyventojai ir svečiai susirinko joje po tragedijos.
„Ateinu čia tam, kad neįsisukčiau į baimės ir nerimo spiralę, – naujienų agentūrai AP aikštėje sakė krokuvietis Maciejus Sikorskis. – Tokioje situacijoje pernelyg lengva nustoti gyventi – vietoje to pradėti bijoti ir tiesiog vegetuoti. Būtent to labai noriu išvengti.“
Institucijos taip pat rado užpuoliko sesers, motinos ir tėvo kūnus vyro šeimos namuose Švento Kryžiaus Ostrovece, mieste, esančiame maždaug 150 km į šiaurės rytus nuo Krokuvos. Tikėtina, kad jie mirė nuo šautinių žaizdų.
Moteris buvo sužeista skeveldrų, kai gelbėjo kitą
Liudininkas Andy Hillas transliuotojui BBC sakė pasijutęs tarsi filmo scenoje.
„Viskas atrodo nerealu, – sakė turistas iš Jungtinės Karalystės (JK). – O bėda ta, kad turi vos akimirką sprendimui priimti: bėgti, stovėti vietoje. Apima šokas. Bet tiesiog pagalvojau, kad lengviausia bus nerti pro duris ir pasislėpti už langų.“
Tuo metu iš Varšuvos kilusi Magdalena Fraczak kartu su drauge lankėsi Krokuvoje, kai pasigirdo šūviai ir šaulys ėmė artėti.
„Nubloškiau pagyvenusią moterį už gėlių vazono, nes ji buvo įsipainiojusi į ant kelių turėtą pledą. Pridengiau ją savo kūnu, – AP pasakojo M. Fraczak. – Krašteliu akies mačiau ir jį – jis buvo vos per metrą už mano nugaros. Dėl to mano nugaroje yra šešios skeveldrų žaizdos. Tik jam pasitraukus pakėliau moterį ir nubėgome į kavinę.“
Sekmadienį ji prisivertė sugrįžti į Pagrindinę turgaus aikštę, kad gedėtų kartu su kitais.
„Negaliu to apsakyti žodžiais. Nes žinojau, kad niekada nebegrįšiu į Krokuvą, jei čia neužsuksiu, – sakė ji. – Kai sužinojau, kad jie vėl atidarė Pagrindinę aikštę, pasakiau draugei, kad privalau čia ateiti.“
Amerikietė turistė Marylin Green gedėjo aukų per savo pirmąją kelionę į Lenkiją, kurios metu aplankė ir sostinę.
„Esu lenkė, mano tėvai buvo iš čia, – pasakojo ji. – Man labai patiko Varšuva. Todėl labai laukiau, kada atvyksiu ir čia.“
Policijos pareigūnai vadinami herojais
Prokurorai sekmadienį pranešė pradėję tyrimą dėl daugelio žmonių, tarp jų ir policijos pareigūnų, nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti, o šį veiksmą įvardijo kaip „teroristinį nusikaltimą“.
Per šaudynes žuvo keturios moterys ir du vyrai. Trys iš moterų ir vienas iš vyrų buvo lenkai, sekmadienį pranešė Mažosios Lenkijos vaivadijos vaivada Krzysztofas Janas Kleczaras. Tarp žuvusiųjų taip pat yra vyras iš JK ir moteris iš Austrijos.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip policijos pareigūnas kelis kartus šovė į gatvėje gulintį užpuoliką. Vėliau pareigūnas lėtai susmuko ant žemės.
Du šaulį sustabdę policijos pareigūnai, kurių veiksmus institucijos pavadino didvyriškais, tebėra ligoninėje. Sekmadienio popietę jie abu buvo sąmoningi.
„Jei ne operatyvus ir nesavanaudiškas šių dviejų jaunų vyrų įsikišimas, aukų skaičius galėjo būti gerokai didesnis“, – teigė K. J. Kleczaras.
Pareigūną išgelbėjo greta buvęs chirurgas
Michalas Pedziwiatras ir Mateuszas Wierdakas, du vietos chirurgai, kurie netoliese užkandžiavo, taip pat puolė padėti.
M. Wierdakas „pasirūpino užpuoliką sutramdžiusiu pareigūnu, nes jam iš tiesų reikėjo skubios pagalbos“, Lenkijos naujienų svetainei „Onet“ sakė M. Pedziwiatras.
„Be apsaugos priemonių, be pirštinių, jis tiesiog susitelkė į pareigūną, stabdydamas kraujavimą krūtinėje. Tai tikriausiai išgelbėjo jo gyvybę“, – teigė jis.
Tarp sužeistųjų yra penki užsieniečiai. Jie atvyko iš JK, Portugalijos, Rusijos, Vokietijos ir Austrijos.
Nužudyta įtariamojo sesuo – jauna menininkė
Nužudyta įtariamojo sesuo buvo jauna menininkė, studijavusi Krokuvos dailės akademijoje.
„Niekas nebebus taip, kaip anksčiau. Mūsų akademinės bendruomenės audinys buvo skaudžiai pažeistas“, – sekmadienį išplatintame pareiškime nurodė akademija, patvirtindama, kad Magdalena Oksinska buvo trečio kurso studentė ir kad, be to, akademijos darbuotojo sesuo patyrė dvi šautines žaizdas.
„21 metų Magdalena Oksinska, queer bendruomenės narė, buvo be galo talentinga tapytoja, fotografė, poetė ir rašytoja, – socialiniuose tinkluose parašė architektas Pavko Krajka, pasidalijęs menininkės spalvingų paveikslų nuotraukomis. – Jos mirtis yra didžiulė netektis Krokuvai, Lenkijos, Europos ir queer kultūrai.“
Įtariamasis laikėsi „labai radikalių“ pažiūrų
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis teigė, kad įtariamasis laikėsi „labai radikalių“ ir ultranacionalistinių pažiūrų.
„Viskas rodo, kad jis žavėjosi kraštutinių dešiniųjų ideologijomis“, – šeštadienį per spaudos konferenciją pareiškė M. Kierwinskis.
Švento Kryžiaus Ostrovece pareigūnai pranešė šeimos namuose paėmę septynis ginklus, tad bendras rastų ginklų skaičius pasiekė 11, įskaitant keturis, rastus pas įtariamąjį arba jo automobilyje Krokuvoje. Pareigūnų teigimu, leidimus turėti ginklą turėjo ir tėvas, ir sūnus.
Lenkijoje, turinčioje 37 mln. gyventojų, leidimus turėti ginklą turi apie 411 tūkst. žmonių, o susidomėjimas ginklais pastaruoju metu auga.
Starachovicėse esantis šaudymo klubas „Swit“, kuriame, kaip manoma, treniravosi įtariamasis, sekmadienį išplatino pareiškimą, kad jame vykdomas tik „statinis šaudymas“, kai šaudoma iš fiksuotos pozicijos į nejudantį taikinį. Klubas pridūrė, kad įtariamasis „mūsų klube niekada nesitreniravo dinaminio, taktinio ar kovinio šaudymo srityse“.
Masinės šaudynės Lenkijoje yra retos. Tačiau spalio viduryje centrinėje Mazovijos vaivadijoje esančiose mokyklose per keturias dienas įvykdyti trys išpuoliai, per kuriuos vienas žmogus žuvo ir daugelis, įskaitant vaikus, buvo sužeisti. Jauni užpuolikai naudojo peilius ar kitus aštrius daiktus. Pareigūnai dėl išpuolių mokyklose kaltino internete vykstantį „smurto šlovinimą“ ir teigė, kad dalis užpuolikų aktyviai reiškėsi kraštutinių dešiniųjų aplinkoje.
Krokuvos šaulio karinė ekipuotė, ginklai ir bendra išvaizda buvo panašūs į kitų Europoje išpuolius vykdančių „kraštutinių dešiniųjų vienišių“, teigė Tarptautinio kovos su terorizmu centro Hagoje vyresnysis mokslo darbuotojas Kacperas Rekawekas.
„Bandymų būta ir anksčiau, tačiau dabar galime konstatuoti, kad tokio pobūdžio išpuoliai Lenkijoje pasiekė tikslą“, – sakė jis.
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LT jau patapo LTSR propagandos srityje. Is kur tokia meile pastaruoju metu Lietuvoje komunistinei ideologijai atairado? Net okupacijos laikais tiek idiotu nebuvo, kiek dabar.